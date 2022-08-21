Теннис. WTA 250. Кливленд 2022: что ждать и где смотреть

Теннисный турнир Tennis in the Land категории WTA 250 в Кливленде пройдет с 21 по 27 августа 2022 года. Посев возглавила экс-чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова, но особый интерес вызывает возвращение в тур Людмилы Самсоновой, выигравшей две недели назад титул в Вашингтоне. Также среди участниц отметим таких сильных теннисисток как Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Каролин Гарсия, которая дошла до финала в Цинциннати.

Примечательно, что уже в первом круге возможен суперматч «Самсонова – Гарсия», если, конечно, Каролин не снимется после изматывающей недели в Цинциннати. Кроме того, уже на старте нас ждут противостояния Крейчиковой и Потаповой, Элизе Мертенс и Сораны Кырсти, Чжан Шуай и Катерины Синяковой, Александры Соснович и Александры Крунич, Ализе Корне и Даяны Ястремской, Варвары Грачевой и Мэдисон Бренгл. Александрова, получившая третий номер посева, стартует матчем с Лорен Дэвис. В полуфинале она идет на вторую сеяную Мартину Тревизан, но та все же на харде не столь хороша, как на грунте. В верхней части сетки претенденток на финал очень много – Крейчикова, Потапова, Самсонова, Гарсия, Мертенс… Добавим, что в прошлом году титул в Кливленде выиграла ныне вторая ракетка мира Анетт Контавейт.

Теннис. WTA 250. Tennis in the Land. Кливленд, США (Hard)

21 – 27 августа

время начала матчей - московское

21 августа, воскресенье

Первый круг. Начало в 20:00

22 августа, понедельник

Первый круг. Начало не ранее 17:00

23 августа, вторник

Второй круг. Начало не ранее 17:00

24 августа, среда

Второй круг. Начало не ранее 17:00

25 августа, четверг

Четвертьфиналы. Начало не ранее 17:00

25 августа, пятница

Полуфиналы. Начало не ранее 18:00

27 августа, суббота

Финал. Начало не ранее 18:00

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