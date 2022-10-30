Настольный теннис. Итоги WTT Finals 2022: Ван Чуцин и Сунь Инша победно завершили великолепный сезон

Итоговый WTT Finals в Синьсяне поставил эффектную точку в сезоне 202 года в мировом настольном теннисе. Лучшие из лучших у мужчин и женщин оспаривали главные призы – 55 тысяч долларов и 1500 рейтинговых очков. В итоге, как и неделей ранее на WTT Champions в Макао, победу праздновали молодые звезды Ван Чуцин и Сунь Инша. Причем если Сунь Инша уже более полугода возглавляет мировой рейтинг и считалась фаворитом № 1, то выступление в концовке сезона 22-летнего Ван Чуцина – это настоящий прорыв в иерархии настольного тенниса.

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Буквально месяц назад Ван Чуцин не входил даже в топ-10 рейтинга WTT, хотя о его таланте говорили давно. Но в Чэнду на командном чемпионате мира, а затем и в Макао с Синьсянем молодой китайский игрок продемонстрировал высочайший уровень. На пути к титулу на WTT Finals Ван Чуцин обыграл действующего чемпиона Европы в одиночном разряде Цю Дана (3:1) и вице-чемпиона мира-2021 Трулса Морегарда (3:0). После чего устроил в полуфинале настоящую битву с легендарным мастером – пятикратным олимпийским чемпионом Ма Лоном. 34-летний ветеран уступал Ван Чуцину 0:3 по партиям, однако не сломался и сумел сравнять счет. В решающей седьмой партии он сразу повел 2:0, но затем Ван Чуцин вновь перехватил инциативу и заработал четверной матчбол. Два матчбола Ма Лон отыграл, зато третий – не смог. Итог – 3:4.

Фаворитом верхней части сетки у мужчин, по идее, считался лидер мирового рейтинга Фан Чжэндон. Вот только сейчас он отнюдь не столь безупречен, как на золотом для себя чемпионате мира-2021. На сей раз Фан Чжэндон сенсационно вылетел на стадии четвертьфинала от Дмитрия Овчарова 2:3, который доказал, что вновь вышел на высокий уровень после травмы и достаточно длительного восстановления. Правда, в полуфинале Овчаров уступил Томаказу Харимото.

Ван Чуцин сделал золотой хет-трик в концовке сезона Фото © 2022 Getty Images

19-летний вундеркинд из Японии, обыгравший Ван Чуцина на командном ЧМ-2022, взял и первую партию финала в Синьсяне. Затем проиграл три партии подряд, однако сократил разницу в счете до минимума. Тем не менее, до седьмой партии не дошло – 4:2 в пользу китайского теннисиста. Таким образом, Ван Чуцин стал главным героем WTT Finals, затмив старших товарищей по сборной Китая.

У женщин все четыре полуфиналистки WTT Finals представляли Китай. А чемпионка Сунь Инша по-настоящему серьезное сопротивление встретила только в финале против Чэнь Мэн. Двукратная (в одиночном и командном разрядах) олимпийская чемпионка Игр в Токио Чэнь Мэнь в полуфинале победила 4:1 действующую чемпионку мира в одиночном разряде Ван Манью, а в финальном матче едва не завоевала титул, уступая по партиям 1:3. Мало того, в седьмой партии при 7:10 она отыграла тройной матчбол, но Сунь Инша с четвертой попытки все же завершила решающий поединок супертурнира в Синьсяне в свою пользу. И, как и Ван Чуцин, стала главной героиней всего сезона 2022 года.

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