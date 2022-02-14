Айлин (Эйлин) Гу взорвала соцсети ланчем во время квалификации - китайская суперзвезда рассказывает о своем «наборе-минимуме» в Пекине-2022

Суперзвезда фристайла Айлин (Эйлин) Гу привлекла к квалификации в женском слоупстайле в Пекине-2022 повышенное внимание.

Первая попытка 14 февраля Гу откровенно не удалась, и она рисковала не попасть в финал. Все решалось во втором заезде. В самом низу трассы чемпионка мира 2021 года знала, что проехала лучше, чем в первый раз. Но не была уверена, хватит ли этого.

Думаете, камера выхватила ее нервный взгляд на табло? Или вздох облегчения после хорошей попытки? Как бы не так. Телезрители во всем мире увидели, как Гу спокойно обедает.

«У меня не было времени остаться в столовой и пообедать. Я взяла блюдо внизу и ела, пока ждала результатов», – рассказала Гу, пояснив, что погода заставила ее поменять график тренировок, что сказалось на времени приема пищи.

«Я выступаю в трех дисциплинах, а потому перенос слоупстайла повлиял на время моей тренировки в хафпайпе. Тренировка уже началась, когда я выполняла второй заезд в квалификации слоупстайла».

«Я на тренировках катаюсь очень агрессивно. Кто-то наоборот катается расслабленнее, а для меня это – вперед и только вперед! Так что я понимала, что надо обязательно поесть. И это попалось на глаза прессе. Я наверное установила рекорд по преодолению микст-зоны. Только и повторяла: «Извините, извините, извините».

Результаты позволили Гу квалифицироваться в финал во вторник. Гу признала, что ей пришлось понервничать, но это было не только во время ланча на финише.

«Я ела, будучи на подъемнике, который ведет к трассе хафпайпа. Закончила с едой к моменту, когда добралась до вершины, и была готова сразу начать занятия. В итоге очень продуктивно потренировалась пару часов».

Когда фото с изображением ее трапезы разлетелось по социальным сетям @Olympics и стало невероятно популярным, Гу ответила: «Девочкам нужно есть».

Эйлин Гу ответила на пост в Instagram о ее ланче в финишной зоне во время квалификации в слоупстайле Фото © Olympics / Instagram

Гу – не единственная спортсменка, которая рассказывала в Чжанцзякоу о необходимости подкрепляться на склонах. Американская сноубордистка Хлоя Ким поведала вскоре после завоевания золотой медали в хафпайпе, что у нее тоже есть запасы еды.

Путевой набор Эйлин Гу

В интервью с участием Гу еде почти всегда отводится большое внимание. Фристайлистка рассказала, что ее ланч представлял собой «рисовую лапшу с китайским зеленым луком». Также китаянка назвала один предмет, который находится в ее чемодане на протяжении всех Игр.

«Масло белого трюфеля – для меня предмет первой необходимости в путешествии», – улыбается Гу.

«Всегда вожу его с собой. Ем на завтрак и ужин. На обед не взяла, решила, это уже будет чересчур».

И все же есть у Гу кое-что более ценное.

«Моя самая большая ценность на сегодня – это, наверное, золотая медаль за биг-эйр», – говорит 18-летняя спортсменка. Отдельного упоминания заслуживает также вещица, которую ей подарили на этой зимней Олимпиаде.

«Золотой значок, я его выкладывала в сторис у себя в инстаграме. Типа, золотой значок Пекина-2022 со стразами по кругу. Очень редкий. Мне волонтер подарил. Очень мне нравится».

«Ты никогда не слишком молод, чтобы изменить мир»

Публика с восторгом встретила комментарии Гу после победы в биг-эйре.

Гу нашла вдохновляющие слова для всех, кто ее поддерживал, для «друзей» со всего в мира, в том числе из Америки, где она живет.

«Найди свою страсть и живи ею. Постарайся обрести свой голос и меняйся вместе с ним».

«Ты никогда не слишком молод, чтобы что-то менять. Если ты молод, иди, куда должен, и делай свое дело. Сделай мир лучше».