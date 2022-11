Vôlei de praia: Uberlândia sedia última etapa Elite 16 do ano, após dança das cadeiras entre duplas

O Circuito Mundial de vôlei de praia chega aos seus momentos decisivos no ano de 2022. A última etapa da categoria Elite 16 acontece na cidade mineira de Uberlândia, com pelo menos seis duplas brasileiras na disputa (seis femininas e quatro masculinas), de 10 a 13 de novembro. Mais cinco competem no qualifying.

Uberlândia volta receber uma competição de grande porte, após as finais do circuito sul-americano. Esta é apenas a segunda etapa do circuito mundial no Brasil, após o Challenge de Itapema em abril.

Este ano tem sido positivo para o vôlei de praia brasileiro, que tem recuperado seu status de potência, um ano após não subir ao pódio em Tóquio 2020, em 2021. Duda e Ana Patrícia foram campeãs mundiais em 2022, e Renato/Vitor Felipe e André/George levaram prata e bronze, respectivamente, no masculino.

No Elite 16, as duplas são divididas em quatro grupos, com as duas primeiras de cada avançando para a segunda fase, que consiste em quartas de finais, semifinais e disputas de bronze e ouro.

Saiba quais são as duplas brasileiras em ação em Uberlândia, quais foram as mudanças recentes entre as parcerias e quais eventos restam no circuito mundial neste ano.

MAIS | Relembre título de Duda e Ana Patrícia

Duda e Ana Patrícia no topo, enquanto Ágatha planeja 2023

Campeãs mundiais em 2022, Duda e Ana Patrícia estão na liderança do ranking mundial, com 7.960 pontos. Recentemente, elas foram bronze nas etapas de Paris (França) e Cidade do Cabo (África do Sul) do circuito.

A dupla estará jogando realmente em casa, já que representam o Praia Clube, clube local. Em Uberlândia, elas venceram o circuito sul-americano deste ano. A primeira rodada delas no Elite 16 será contra as brasileiras Maria Antonelli/Fernanda.

As cabeças de chave 2 serão Bárbara e Carol, que venceram duas etapas do circuito no primeiro semestre. Elas estreiam no dia 10 contra as americanas Stockman/Kraft. Andressa/Vitória e Taiana/Hege também estão entre as favoritas em Uberlândia, mas fique de olho em Talita/Thâmela, dupla que se formou recentemente.

Talita disputou a maior parte do ano com Rebecca, que se comprometeu com Ágatha para 2023. Ex-parceira de Duda, Ágatha fez uma pausa para dar à luz e já tem retorno marcado para o próximo ano. Por isso, Talita se juntou a Thâmela, e as duas conquistaram o Elite 16 da Cidade do Cabo.

"Já joguei em muitas finais, mas esta é especial porque foi minha primeira vez com a Thâmela. Ela é jovem, mas jogou tão bem essa semana e foi uma excelente parceira, me apoiando o tempo todo. Os últimos dias não foram fáceis, mas quando você trabalha duro, você pode atingir seus objetivos", afirmou Talita ao site da FIVB.

Já Ágatha sonha em conquistar uma das disputadas vagas do Brasil no vôlei de praia feminino nos próximos Jogos Olímpicos.

"A Rebecca é uma atleta muito experiente, já disputou uma Olimpíada e isso é muito bom, porque teremos um ciclo olímpico mais curto. São duas atletas já experientes, o que para mim é incrível e me traz uma expectativa ótima. Acho que formaremos um timão e vamos buscar uma das vagas Olímpicas, disse Ágatha.

Confira aqui a chave feminina do Elite 16 em Uberlândia.

MAIS | Sistema de classificação do vôlei de praia em Paris 2024

Brasileiros tentam desafiar dupla norueguesa

Na chave masculina, o Brasil conta com quatro equipes já garantidas na chave principal: Vitor Felipe/Renato, atualmente em nono no ranking, André/George, em quinto lugar na lista da FIVB, Bruno Schmidt/Saymon e Evandro/Vinicius.

As duas primeiras duplas subiram ao pódio no Mundial deste ano. Vitor Felipe e Renato estreiam contra os austríacos Pristauz/Ermacora, enquanto André/George encaram os argentinos Capogrosso/Capogrosso. Os outros brasileiros se enfrentam na primeira rodada.

Os favoritos, como sempre, serão os noruegueses Anders Mol e Christian Sørum, atuais campeões Olímpicos e mundiais, que venceram as últimas etapas que disputaram, em Paris e Cidade do Cabo. A notícia boa para os brasileiros é que a dupla não os enfrenta na fase de grupos.

Veja aqui as partidas do masculino em Uberlândia.

Próximas etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia