Giro do fim de semana: vitórias de Martine Grael e Kahena Kunze na vela e de Darlan Romani e Alison dos Santos no atletismo

As velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze - bicampeãs Olímpicas na Rio 2016 e em Tóquio 2020 - venceram a etapa de Hyères, na França, da Copa do Mundo neste sábado, 30 de abril, na classe 49erFX.

Martine e Kahena tiveram uma grande recuperação durante a competição. Elas ficaram na 24ª colocação no primeiro dia, mas conseguiram vencer três regatas e alcançar a liderança antes da medal race, na qual terminaram na sexta posição, suficiente para levar o título.

Em 2022, as brasileiras também conquistaram a prata no Troféu Princesa Sofia, na Espanha, no início de abril. O Mundial da categoria 49erFX começa em 31 de agosto, em Nova Escócia, no Canadá.

Vitória Rosa conquista dois índices para o Mundial de atletismo

O Grande Prêmio Brasil de Atletismo, realizado em 1 de maio em São Paulo, contou com a presença do campeão mundial indoor Darlan Romani, do arremesso do peso. O atleta confirmou o favoritismo, vencendo com a marca de 21,38m, mas não ficou satisfeito com o resultado: "Esperava mais", ele disse.

Nos próximos dias, Darlan parte para um campo de treinamento na Espanha, já visando o Mundial de Oregon, nos EUA, em julho.

Nos 100m e 200m rasos feminino, Vitória Rosa conquistou índices para o Mundial no GP Brasil. Ela venceu os 100m com 11s05, melhorando em relação aos 11s12 da quarta-feira (27 de abril), no Torneio Internacional de São Paulo. Rosângela Santos (11s25) e Ana Claudia Lemos (11s30) foram prata e bronze.

Vitória ficou com o ouro nos 200m com a marca de 22s68, seguida pela equatoriana Gabriela Suárez (23s14) e pela brasileira Lorraine Barbosa Martins (23s24).

“Estou muito feliz pelo que fiz esta semana. Entrei nos 100 m pensando que na pista é o meu momento e me senti bem, solta”, disse Vitória. “Gostei muito, mas minha meta continua sendo alcançar de novo os 11s03, minha melhor marca, que fiz em 2018.”

No encontro de Des Moines, em Iowa, nos EUA, em 30 de abril (sábado), Alison dos Santos venceu os 400m com barreiras com 48s41. Apenas o americano Khallifah Rosser, que ficou com o bronze nesta prova, tem um tempo melhor na temporada, 48s26.

Os medalhistas Olímpicos de ouro e prata, respectivamente Karsten Warholm e Rai Benjamin, ainda não competiram no ano.