Veja jogadoras convocadas para a Copa América feminina de futebol

Em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira dia 6, a treinadora da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, definiu as jogadoras convocadas para a Copa América em julho, na Colômbia. Antes disso, o grupo tem dois importantes amistosos na Europa. O primeiro deles é contra a Dinamarca, em Copenhague, no dia 24 de junho. No dia 28, em Estocolmo, partida diante da Suécia, segunda colocada no ranking da FIFA (Federação Internacional de Futebol).

Depois da digressão europeia, a seleção volta para o país para alguns dias de descanso. No dia 5 de julho, a delegação embarca para a cidade de Armênia, na Colômbia, para a disputa do torneio continental, que acontece de 8 a 30 do próximo mês. O primeiro compromisso da equipe no torneio será dia 9, contra a Argentina. De oito edições da Copa América, o Brasil venceu sete.

"O desenvolvimento do jogo das mulheres tem sido muito rápido na América do Sul. Temos sido vitoriosas por aqui, é verdade...é preciso termos orgulho disso, mas o importante é o aqui e agora, temos que nos preparar para vencer", disse Pia Sundhage na coletiva de imprensa sobre a evolução do futebol na região. "Há muitas jogadoras que atuam pelo mundo e isso é muito bom", completou.

Referências na modalidade, as partidas contra os países nórdicos serão grandes testes para a seleção brasileira antes da Copa América. As dinamarquesas atualmente ocupam atualmente a 15ª colocação no ranking da FIFA, enquanto que a Suécia são as vice-líderes, tendo sido medalhistas de prata em duas edições de Jogos (Rio 2016 e Tóquio 2020).

"São batalhas históricas...ir para Copenhague e Estocolmo é muito importante para nós", comentou a treinadora na entrevista. A auxiliar técnica, Lilie Persson, acrescentou: "Acho que vai ser muito bom. Quando o Brasil vai para os países nórdicos jogar futebol, é uma relação quase de amor, que começou há muito tempo, há quase 100 anos."

As jogadoras convocadas

Goleiras

Letícia Izidoro - Corinthians

Lorena - Grêmio FBPA

Luciana - Ferroviária

Zagueiras

Rafaelle - Arsenal FC (ING)

Tamires - Corinthians

Tainara - Bayern de Munique (ALE)

Fê Palermo - São Paulo FC

Antônia

Letícia Santos - Eintracht Frankfurt (ALE)

Kathellen - Inter de Milão (ITA)

Meias

Kerolin - North Carolina Courage (EUA)

Angelina - OL Reign (EUA)

Duda Santos - SE Palmeiras

Duda - CR Flamengo

Adriana - Corinthians

Gabi Portilho - Corinthians

Luana - Paris SG (FRA)

Duda Sampaio - SC Internacional

Ary - SE Palmeiras

Atacantes

Gio - Levante (ESP)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Gabi Nunes - Madrid CFF (ESP)

Geyse - Madrid CFF (ESP)

Bia Zaneratto - SE Palmeiras

Sem Marta, Cristiane e Formiga, é uma seleção bastante renovada para essas as partidas na Europa, mais a Copa América. Ao todo foram 24 atletas convocadas, sendo que Duda Sampaio está sendo levada como reserva. Além disso, a comissão técnica optou por levar sete zagueiras apenas para dar lugar a mais uma atacante.

"Muitas jogadoras foram chave para o sucesso do Brasil nos últimos anos. Agora é preciso renovar, temos que ousar e dar tempo às novas jogadores. Temos que ser pacientes e dar tempo a elas, simplesmente", disse Lilie Persson, auxiliar técnica da seleção, durante a coletiva.

"Se quisermos fazer algo na seleção adulta, temos que começar na base", completou Pia Sundhage.

Copa América Colômbia 2022

A seleção brasileira está no grupo B da Copa América, junto com a Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela. No grupo A estão as anfitriãs colombianas, mais Bolívia, Chile, Equador e Paraguai.

As três melhores equipes do torneio garantem um lugar na Copa do Mundo FIFA 2023, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia, em conjunto. A campeã da Copa América garante vaga direta nos Jogos Olímpicos Paris 2024.