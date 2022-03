Um inverno para recordar: veja a lista dos campeões da Copa do Mundo de esqui e snowboard em 2021-2022

O ápice da temporada 2021-2022 certamente foram os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, mas os esquiadores e snowboarders também não tiraram os olhos dos globos de cristal, os prêmios para os melhores da temporada em suas disciplinas. Com o fim do inverno no hemisfério norte, as disputas ao ar livre chegam ao fim.

No esqui alpino, a americana Mikaela Shiffrin encerrou a temporada com seu quarto globo de cristal geral - segunda melhor marca da história entre mulheres, empatada com Lindsey Vonn - após a decepção de deixar Beijing 2022 sem medalhas.

O namorado de Shiffrin, o norueguês Aleksander Aamodt Kilde, também se deu bem, levando o título em duas provas.

Dona de três medalhas Olímpicas em Beijing 2022, a chinesa Ailing (Eileen) Gu levou seus dois primeiros globos no esqui estilo livre, enquanto o canadense Mikael Kingsbury foi o campeão geral do moguls pela 10ª vez no masculino.

Confira a lista completa dos campeões da Copa do Mundo FIS no esqui e no snowboard em 2021-2022:

Esqui alpino

Copa das Nações Geral: Áustria

Feminino

Geral: Mikaela Shiffrin (EUA)

Downhill: Sofia Goggia (ITA)

Super-G: Federica Brignone (ITA)

Slalom gigante: Tessa Worley (FRA)

Slalom: Petra Vlhová (SVK)

Slalom gigante paralelo: Andreja Slokar (SLO)

Copa das Nações: Áustria

Masculino

Geral: Marco Odermatt (SUI)

Downhill: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Super-G: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Slalom gigante: Marco Odermatt (SUI)

Slalom: Henrik Kristoffersen (NOR)

Slalom gigante paralelo: Chrstian Hirschbuhl (AUT)

Copa das Nações: Suíça

Mikaela Shiffrin é celebrada pelo público no encerramento da Copa do Mundo de esqui alpino em 2022. Foto: 2022 Getty Images

Esqui estilo livre

Copa das Nações geral: Canadá

Feminino

Esqui cross: Sandra Naslund (SWE)

Moguls geral: Jakara Anthony (AUS)

Moguls: Perrine Laffont (FRA)

Dual moguls: Jakara Anthony (AUS)

Aerials: Xu Mengtao (CHN)

Park e pipe geral: Ailing (Eileen) Gu (CHN)

Halfpipe: Ailing (Eileen) Gu (CHN)

Slopestyle: Kelly Sildaru (EST)

Big Air: Tess Ledeux (FRA)

Masculino

Esqui cross: Ryan Regez (SUI)

Moguls geral: Mikael Kingsbury (CAN)

Moguls: Mikael Kingsbury (CAN)

Dual moguls: Mikael Kingsbury (CAN)

Aerials: Maxim Burov (Federação Russa de Esqui)

Park e pipe geral: Birk Ruud (NOR)

Halfpipe: Brendan Mackay (CAN)

Slopestyle: Andri Ragettli (SUI)

Big Air: Matej Svancer (AUT)

Esqui cross-country

Copa das Nações geral: Noruega

Feminino

Geral: Natalya Nepryayeva (Federação Russa de Esqui)

Sprint: Maja Dahlqvist (SWE)

Distância: Therese Johaug (NOR)

Copa das Nações: Suécia

Masculino

Geral: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Sprint: Richard Jouve (FRA)

Distância: Ivo Niskanen (FIN)

Copa das Nações: Noruega

Salto de esqui

Feminino

Geral: Marita Kramer (AUT)

Copa das Nações: Eslovênia

Masculino

Geral: Kobayashi Ryoyu (JPN)

Ski Flying: Ziga Lejar (SLO)

Copa das Nações: Áustria

Combinado nórdico

Feminino

Geral: Gyda Westvold Hansen (NOR)

Copa das Nações: Noruega

Masculino

Geral: Jarl Magnus Riiber (NOR)

Copa das Nações: Noruega

Kobayashi Ryoyu posa com o globo de cristal em março de 2022. Foto: 2022 Getty Images

Snowboard

Copa das Nações geral: Áustria

Feminino

Paralelo geral: Ramona Theresia Hofmeister (GER)

Slalom paralelo: Julie Zogg (SUI)

Slalom gigante paralelo: Ramona Theresia Hofmeister (GER)

Snowboard cross: Charlotte Bankes (GBR)

Estilo livre geral: Murase Kokomo (JPN)

Halfpipe: Cai Xuetong (CHN)

Slopestyle: Murase Kokomo (JPN)

Big Air: Anna Gasser (AUT)

Masculino

Paralelo geral: Lee Sang-ho (KOR)

Slalom paralelo: Andreas Prommegger (AUT)

Slalom gigante paralelo: Stefan Baumeister (GER)

Snowboard cross: Martin Noerl (GER)

Estilo livre geral: Mons Røisland (NOR)

Halfpipe: Hirano Ayumu (JPN)

Slopestyle: Tiarn Collins (AUS)

Big Air: Jonas Boesiger (SUI)