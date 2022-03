Uno Shoma acerta cinco saltos quádruplos e conquista ouro no Mundial de patinação artística; Papadakis/Cizeron são penta

A porta estava aberta para Uno Shoma, e ele a atravessou com saltos quádruplos.

Último a entrar no gelo no Campeonato Mundial de Patinação Artística neste sábado (26 de março) em Montpellier, na França, Uno, que liderou o programa curto, não sentiu a pressão e acertou cinco saltos quádruplos para conquistar a melhor pontuação da carreira, 202.95, no programa livre.

Ele somou 312.48, sua melhor marca, para ganhar o individual masculino por 15 pontos de diferença.

É o maior momento da carreira de Uno, 24, que havia conquistado duas pratas anteriormente, bem como uma prata e um bronze Olímpicos.

"Estou muito feliz de finalmente ser o primeiro. Estou muito satisfeito", disse um Uno sem fôlego. "Tendo cinco quádruplos no programa, foi difícil de executá-lo, mas esse é um momento muito especial para mim".

Colega japonês de Uno, Kagiyama Yuma ficou em segundo, mesma posição de Beijing 2022, com 297.60 no total (191.91 no programa livre).

O americano Vincent Zhou foi bronze no Mundial pela segunda vez, pulando da sexta posição no programa curto graças a uma patinação livre de 181.54 pontos, somando 277.38.

Foi um momento de redenção para Zhou, que ficou fora do individual masculino em Beijing 2022 por testar positivo para Covid-19.

Japão conquista título no masculino e no feminino

Os campeões Olímpicos Nathan Chen e Hanyu Yuzuru ficaram de fora do Mundial por lesões.

Desta forma, Uno se torna o primeiro japonês campeão mundial desde Hanyu em 2017. Como o Japão também foi ouro no feminino com Sakamoto Kaori, o país repete 2014, quando Hanyu e Asada Mao foram campeões no mesmo ano.

Uno é apenas o quarto homem na história - após Chen, Hanyu e Kagiyama - a totalizar mais de 200 pontos no programa livre e mais de 300 no total.

Ele também é o terceiro japonês campeão mundial, após Hanyu e Takahashi Daisuke.

Papadakis e Cizeron quebram outro recorde e são penta

A apenas três horas de carro de onde Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron começaram a patinar juntos há 15 anos, os campeões Olímpicos franceses conquistaram o pentacampeonato mundial da dança no gelo neste sábado.

Parecia que a França inteira estava na plateia para testemunhar o feito na Arena Sud de France, em Montpellier, enquanto eles quebravam o recorde mundial de 229.82 (soma dos programas) em uma dança livre arrepiante e elegante ao som de "Elegie", que recebeu a pontuação de 137.09, também a maior da história.

Papadakis e Cizeron também foram campeões mundiais em 2015, 2016, 2018 e 2019. Os franceses são a primeira dupla a chegar a cinco títulos em quase 50 anos.

A medalha de prata ficou com os americanos Madison Hubbell e Zachary Donohue, com 222.39. O bronze também foi dos EUA, com Madison Chock e Evan Bates, que fizeram 216.83.

As três equipes fizeram suas melhores pontuações da carreira.

Papadakis e Cizeron encerraram uma temporada perfeita, com o título mundial após o ouro nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

"Foi a competição mais linda de nossas carreiras, o apoio foi incrível", disse Cizeron ao público francês. "Não poderíamos estar mais gratos".