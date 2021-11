Túnel do Tempo: Toni Sailer, a estrela mais brilhante do esqui alpino da Áustria

Se o seu nome ainda faz eco pelas montanhas do seu país, a Áustria, não é somente porque hoje (17 de novembro) é o seu aniversário, mas também porque Toni Sailer estabeleceu um recorde praticamente insuperável no seu esporte. Em Cortina 1956, ele venceu faturou todas as medalhas de ouro do esqui alpino em disputa, feito repetido apenas por Jean-Claude Killy, outro super-herói do "Circo Branco", 12 anos depois, nos Jogos de Grenoble 1968.

No entanto, sua fama universal também pode ser atribuída ao seu papel de dublê para George Lazenby no papel de James Bond, enquanto ia abaixo pelas íngremes faces de Piz Gloria no filme "007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade." Vendo novamente o filme, é impressionante observar a técnica sublime com que ele supera cada desafio da descida, desde saltos que desafiam a morte a pilhas de neve fresca perigosa.

Anton “Toni” Sailer (AUT)

A “Blitz de Kitz” - um apelido adequado

Com a alcunha de "Blitz de Kitz", o tirolês Sailer foi um esquiador precoce que elevou os limites do esporte. Depois de uma deslumbrante estreia em Jogos, sua carreira decolou como um foguete. No entanto, depois de algumas temporadas bem-sucedidas, o nativo de Kitzbühel pendurou seus esquis.

Na Áustria, a reação à sua aposentadoria foi dramática enquanto o país perdia a sua "estrela alpina" mais brilhante. Entretanto para Sailer a mudança trouxe benefícios, tendo rapidamente se adaptado ao mundo do show business, tornando-se reconhecido ator e cantor em sua terra natal. O ápice deste novo estrelato - sua atuação no filme de James Bond - é ainda considerado um desempenho épico. O apelido de Sailer nunca tinha tão bem se encaixado: uma carreira breve como um relâmpago, porém com um brilho ofuscante.

O esquiador perfeito

Apenas ao ler o relatório oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno Cortina 1956 é suficiente para entender que seria difícil imaginar ver novamente um esquiador tão completo quanto Toni.

"Esses Jogos em Cortina ficarão marcados pela tríplice conquista obtida por ele. Um fato antes sem precedentes, que pode apenas ser explicado pela perfeita, calculada (e quão rara!) coincidência de uma condição física impecável, apurada técnica e inteligência superior."

Nasce um herói global

Os Jogos Cortina 1956 foi um divisor de águas em vários sentidos. Os sétimos Jogos Olímpicos de Inverno, os primeiros realizados na Itália, aconteceram quando o país vivia um bom momento econômico. Pela primeira vez, os Jogos foram transmitidos para todo o mundo pela TV e, assim, os feitos de Blitz de Kitz também foram os primeiros a serem acompanhados por milhões de telespectadores em cada canto do planeta.

Sailer já se sentia "em casa" em Cortina, tendo conquistado o seu primeiro evento internacional no declive de Ilio Colli, dando ao mundo uma pitada do seu imenso talento. Além disso, como previa o destino, o downhill foi o primeiro evento no programa em Cortina 1956. Sailer terminou 3.5 segundos na frente do suíço Raymond Fellay, em uma corrida maluca repleta de quedas. As coisas foram mais confortáveis no Slalom Gigante, com vitória de Sailer por seis segundos. Mas talvez a descida mais épica foi o slalom, onde Sailer superou o esquiador japonês Igaya Chiharu, depois de haver chegado atrasado no portão de largada (diz a lenda que ele não acordou a tempo). O jovem austríaco foi além das expectativas e o esqui encontrou um verdadeiro herói.

Sunset boulevard

O mundo nunca testemunhou um fenômeno como este. Em Cortina 1956, Sailer também faturou o evento combinado, no entanto naquela altura a prova não era parte do programa Olímpico, por isso foi computada somente de maneira oficial como vitória para o Campeonato do Mundo daquele ano. Nos anos seguintes, ele dominou o mundial realizado em Bad Gastein (Áustria), conquistando três ouros e uma prata. Entretanto, a carreira esportiva de Sailer estava para terminar.

Depois de cantar e atuar no que eram conhecidos como filmes "de montanha", em que ele demonstrava suas habilidades e talento com os esquis, Sailer se afastou das competições e começou sua lucrativa carreira no show business. Ele continuou a estar presente no "Circo Branco" nos anos seguintes, fez parte da equipe austríaca de esqui alpino como diretor técnico, sendo responsável por lançar o fenômeno Franz Klammer. Ele também se tornou diretor da lendária corrida de Hannenkham, a competição de maior prestígio da Copa do Mundo de Esqui, em Kitzbühel.

Premiado com a Ordem Olímpica e escolhido em 1999 como o atleta austríaco do século, atraiu bastante as atenções no seu funeral, em 2009, que aconteceu nos pés da pista de Hannenkham, que ficou de luto pelo passamento da estrela mais brilhante no firmamento vermelho-e-branco.