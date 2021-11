Túnel do tempo: O menor país a ter um ouro Olímpico

Mais de 200 países participam dos Jogos Olímpicos. Uns muito populosos, outros nem tanto. Alguns são enormes em área, outros são pequeninos, menores e com menos habitantes do que a cidade onde você vive. São conhecidos como micro-estados.

Dois deles chamaram bastante a atenção nos Jogos Tóquio 2020 em 2021: Bermuda e San Marino.

O arquipélago de Bermuda, na América do Norte, tem pouco mais de 53 quilômetros quadrados (equivalente a 120 vezes o tamanho da Cidade do Vaticano) e 65 mil habitantes. Foi medalha de ouro na competição feminina do triatlo, com Flora Duffy. Antes disso, em Montréal 1976, havia conquistado o bronze no peso-pesado do pugilismo com Clarence Hill.

San Marino mereceu destaque por ter sido o menor país entre todos a conquistar uma medalha Olímpica. Encravada no interior da Itália, tem uma área equivalente a aproximadamente 138 vezes o Vaticano, e pouco menos de 35 mil pessoas. Nos Jogos Tóquio 2020 em 2021, o país foi prata e bronze na fossa mista e fossa feminina do tiro, respectivamente, além de um bronze na luta livre.

No entanto, entre esses micro-estados, o menos populoso de todos que conquistou um título Olímpico foi o (Principado de) Liechtenstein, em uma edição de Jogos de Inverno, em Lake Placid 1980, no esqui alpino, com Hanni Wenzel.

O Olympics.com faz uma viagem no tempo para contar a história de um Principado de ouro.

Os irmãos Hanni, Andreas e Petra Wenzel, de Liechtenstein, durante sessão de fotos em 1979

Trajetória

Nascida na então República Federal Alemã, Hanni Wenzel com um ano de idade mudou-se com a família para o Liechtenstein, país com pouco menos de 40 mil habitantes e que é possível cruzá-lo de carro em menos de 30 minutos. Desde cedo compartilhou a paixão pelo esqui alpino com os irmãos mais novos, Andreas e Petra.

Após bom desempenho no Campeonato do Mundo de 1974, em St. Moritz, quando conquistou a medalha de ouro no slalom (na altura a atleta mais jovem de sempre a obter este título) e a prata no combinado, obteve a cidadania do país. Assim, pôde representar o Principado nos Jogos de Innsbruck 1976, quando foi bronze no slalom do esqui alpino. Dois anos depois, em 1978, venceu o total geral da Copa do Mundo da modalidade.

Mas o melhor estava por vir.

O melhor ano

Com todo o retrospecto das temporadas anteriores, Wenzel era a grande favorita no esqui alpino em Lake Placid 1980 e ela fez valer todo esse favoritismo. Na sua primeira prova, a do downhill, conquistou a medalha de prata, sua segunda em Jogos. Quatro dias depois, no slalom gigante, ela colocou o 21 de fevereiro de 1980 na história de Liechtenstein, como sendo o dia em que o país obteve a sua primeira medalha de ouro Olímpica.

"Foi o maior êxito da minha carreira," disse Hanni Wenzel para o Olympics.com.

O feito se repetiria 48 horas depois, no último evento do esqui alpino daqueles Jogos, o slalom, com Wenzel a conquistar mais um ouro, o segundo tanto para ela quanto para Liechtenstein. Mais outro raro momento de glória no esporte para esse pequenino país encravado entre a Áustria e a Suíça. Isso não apenas despertou a curiosidade de muitos para encontrá-lo no mapa, mas também alguma estranheza entre os torcedores presentes em Lake Placid ao verem Wenzel no topo do pódio, uma vez que a melodia do hino do Principado é idêntica a do "God save Queen" ("Deus salve a Rainha"), hino do Reino Unido.

"Foi uma experiência e tanto para o Liechtenstein haver conquistado tantas medalhas naqueles Jogos organizados nos Estados Unidos", comentou Wenzel durante a entrega do Prêmio Fair Play 2009.

A família Wenzel

As 10 medalhas Olímpicas de Liechtenstein (uma para cada 3811 habitantes do país) foram conquistadas em Jogos de Inverno. Sete delas através dos Wenzel. Além de Hanni, Andreas foi medalha de prata também em Lake Placid 1980 e bronze em Sarajevo 1984, ambas as vezes no slalom gigante.

Hanni casou-se com Harti Weirather - esquiador austríaco que conquistou o título geral da Copa do Mundo de downhill em 1981 -, com quem teve uma filha, Tina Weirather. Em PyeongChang 2018, Tina deu a décima medalha Olímpica - a sétima da família - ao Liechtenstein, com o bronze no Super-G do esqui alpino.

As outras três medalhas, além das conquistadas pelos Wenzel, foram através dos irmãos Willy e Paul Frommelt (ambos medalhistas de bronze no slalom de Innsbruck 1976 e Calgary 1988, respectivamente); e Ursula Konzett, também bronze no slalom nos Jogos Sarajevo 1984.

Tina Weirather, de Liechtenstein, conqusita o bronze no Super G do esqui alpino durante os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

Sobre Hanni Wenzel

Depois dos Jogos Lake Placid 1980, a carreira de Wenzel durou mais quatro anos. Em 1984 ela se aposentou, tendo conquistado quatro medalhas Olímpicas (duas de ouro), quatro títulos mundiais, 33 vitórias em etapas da Copa do Mundo, sendo duas conquistas no total geral.

Um palmarés que não deixa dúvidas de que está entre as melhores na história da modalidade. E, sem dúvida alguma, entre os maiores nomes do seu país.