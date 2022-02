Tudo que você precisa saber sobre o histórico Revezamento da Tocha Olímpica de Beijing 2022

O Revezamento da Tocha Olímpica é um símbolo importante dos Jogos Olímpicos, marcando o seu início e lembrando da importância da paz e da amizade: elementos chave do espírito do movimento Olímpico.

Cada revezamento na história possui vários aspectos que refletem a identidade cultural do país-sede e representa a era atual. O Revezamento da Tocha de Beijing 2022 não será diferente.

O Revezamento da Tocha Olímpica de Beijing 2022 acontecerá de 2 a 4 de fevereiro em três cidades: Pequim, Yanqing e Zhangjiakou, com centenas de portadores da tocha, incluindo a primeira entrega entre robôs da história.

Saiba mais sobre a programação, quem participa e o que muda desta vez, abaixo.

De trabalhadores de linha de frente a robôs submarinos

A chama Olímpica chegou à República Popular da China em 20 de outubro do último ano, fazendo de Pequim a primeira cidade na história a receber a chama para os Jogos Olímpicos de Verão (2008) e de Inverno (2022).

Devido à pandemia em curso de COVID-19, diversas medidas de saúde e segurança foram tomadas para reduzir a duração e a distância do revezamento.

Aproximadamente 1.200 pessoas de áreas como ciência, educação, cultura e saúde pública participarão do revezamento, que está programado para começar no Parque Olímpico Florestal de Pequim e terminar em uma área de circuito fechado no parque.

Os participantes do revezamento, cujas idades vão de 14 a 86, carregarão a tocha pela seção Badaling da Grande Muralha, pelas ruínas de Nihewan, pelo Resort de Esqui Fulong e pelo Palácio de Verão.

Não apenas cidadãos chineses (57% deles trabalhadores da linha de frente) e estrangeiros de mais de 20 países e regiões participam do revezamento, mas também robôs!

Na tarde de 2 de fevereiro, no Parque Olímpico de Inverno de Pequim, perto do rio Yongding, robôs submarinos e anfíbios serão usados no revezamento, marcando a primeira vez na história que a tocha será passada de robô para robô.

Li Jianjunon depois de receber a tocha de Ioannis Antoniou na Cerimônia de Acendimento da chama Olímpica, em Olímpia, Grécia. Foto: Milos Bicanski/Getty Images

Programação e temas do Revezamento da Tocha de Beijing 2022

2 de fevereiro: mostrando Pequim como cidade Olímpica dupla

9:00 - 9:20: (Cerimônia de Início) Portão Sul do Parque Olímpico Florestal de Pequim

9:21 - 11:36: Parque Olímpico Florestal de Pequim

11:36 - 18:04: Parque Olímpico de Inverno de Pequim

18:04 - 19:03: Parque Shougang

3 de fevereiro: Pequim e Zhangjiakou, encontro do gelo com a neve

9:00 - 9:51: Grande Muralha em Badaling

9:51 - 10:40: Jardim de Exibição de Uvas Internacional de Yanqing

10:50 - 12:00: Parque de Ruínas de Nihewan

12:30 - 13:30: Vila Desheng

14:00 - 14:50: Parque Industrial de Cultura

15:20 - 16:00: Parque de Neve de Forlong

17:00 - 17:30: Dajingmen

4 de fevereiro: onde o passado e o futuro se encontram, o Portão dos Sonhos

8:30 - 10:23: Palácio de Verão

10:23 - 12:12: Parque Olímpico Florestal de Pequim em circuito fechado

13:00 - 15:20: Parque Florestal do Grande Canal