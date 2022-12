Rumo a Paris 2024: conheça o sistema de classificação do skate

Rumo a Paris 2024: entenda o sistema de classificação Olímpico do basquete

Rumo a Paris 2024: entenda o sistema de classificação Olímpico do surfe

Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação e formato da competição do vôlei nos Jogos Olímpicos

Brasil se classifica para Paris 2024 no futebol feminino ao chegar à final da Copa América Feminina - Assista aos destaques

Brasil se classifica para Paris 2024 no futebol feminino ao chegar à final da Copa América Feminina - Assista aos destaques

O Brasil fez sua estreia em Jogos Olímpicos em Antuérpia 1920 e desde então participou de todas as edições, exceto Amsterdã 1928 . Em Tóquio 2020 , o país levou 302 competidores e conquistou 21 medalhas (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze).

Desde 2022, os atletas brasileiros estão garantindo vagas para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nos próximos Jogos Olímpicos. A luta por novas cotas continua até 2024, nos 32 esportes e 329 eventos de medalha do programa Olímpico da capital francesa.

Mais de

You May Like