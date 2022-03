Time brasileiro de breaking começa preparação para Paris 2024 e conhece Rebeca Andrade

Uma das grandes novidades dos Jogos Olímpicos Paris 2024 é a inclusão ao programa do breaking, mais uma modalidade em que a arte se mistura ao esporte, como a ginástica e a patinação artística.

O Brasil já começou sua imersão do breaking no universo Olímpico justamente com uma espécie de intercâmbio com a seleção de ginástica artística. As equipes dos dois esportes se encontraram no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), no Rio de Janeiro.

No momento, a equipe brasileira conta com 12 bboys e bbgirls, que ficaram uma semana no CT passando por avaliações físicas e médicas, treinamentos e orientações a respeito de assuntos relacionados ao universo Olímpico, como educação sobre antidoping.

Cleidson Almeida, o Kley, atleta da seleção brasileira de breaking. Foto: COB

“Esse é um momento histórico para nossa modalidade”, disse o bboy Luan San, quarto colocado no último Mundial.

“Tivemos contato aqui com diversas novidades que serão super benéficas para a nossa dança”, acrescentou Luan, ressaltando que a inclusão do breaking no programa Olímpico “vai incentivar a juventude, trazer oportunidades, salvar vidas”.

Diretor técnico de breaking do Conselho Nacional de Dança Desportiva, entidade que gere o esporte no país, José Bispo de Assis, o Bispo SB, também comemorou a oportunidade de aperfeiçoar a preparação da equipe.

“Foi a primeira vez que tivemos contato com equipamentos e profissionais de extrema qualidade em uma amplitude inédita para a modalidade”, comentou Bispo SB.

“Estamos tendo nesse período inicial de entrada no mundo Olímpico a oportunidade de ter uma preparação muito bem-feita, que impulsionará o Brasil para o que a gente quer fazer em 2024 nos Jogos Olímpicos”, acrescentou.

Para coroar a experiência, a equipe conheceu e trocou conhecimento com alguns dos principais ginastas do Brasil, incluindo medalhista Olímpica de ouro e prata Rebeca Andrade.

“Foi uma semana de aprendizado, uma experiência maravilhosa trocar ideias com atletas que só víamos pela TV. Eu acompanho as meninas da ginástica e poder assistir suas rotinas de treinos foi demais. Uso muito da ginástica para agregar a minha dança e vou levar tudo isso que vi aqui para o meu treino. Foi uma experiência grandiosa, um sonho”, contou a bgirl Karolzinha.

O que é o breaking

Um estilo de dança que surgiu nos EUA nos anos 1970, dentro da cultura hip hop, o breaking apresenta movimentos acrobáticos e cheios de estilo, em batalhas que contam também com a presença de um DJ e de um MC.

Após crescer em competitividade e organização, o breaking fez parte dos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018 com muito sucesso.

Sua estreia nos Jogos Olímpicos será em Paris 2024, com um evento masculino e um feminino, cada um com 16 atletas, batalhando por medalhas Olímpicas.