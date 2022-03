Suíça vence terceiro ouro seguido no Mundial feminino de curling

A dominância suíça no Campeonato Mundial de curling continuou em 2022, com a equipe conquistando mais um título neste domingo, 27 de março, ao derrotar a República da Coreia por 7-6.

A medalha de ouro foi a terceira consecutiva da Suíça na competição, com Silvana Tirinzoni mais uma vez liderando sua equipe à vitória, em Prince George, no Canadá.

Depois de uma campanha perfeita na fase de grupos, a Suíça chegou à fase final como favorita. No entanto, o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 havia deixado dúvidas sobre a habilidade da equipe de ocupar o pódio.

Todas as dúvidas se dissiparam na final, quando a equipe suíça, que ganhou sete dos últimos 10 Mundiais, assegurou sua vitória apertada com um ouro histórico.

"Vencer uma vez é difícil o suficiente, mas ganhar três vezes seguidas é maluco", disse Tirinzoni, depois de vencer. "As três foram tão difíceis e especiais".

Suíça faz história e Canadá é bronze

Na partida final, as duas equipes estavam empatadas em 6-6 antes do end final. A Suíça tinha a pedra final e manteve a calma ao retirar as duas pedras da República da Coreia no último lançamento para sacramentar a vitória.

"Não tenho palavras. Estou tão orgulhosa da equipe", afirmou Tirinzoni, refletindo sobre os esforços da equipe suíça, que ganhou 14 partidas seguidas no caminho para o título.

"Depois dos Jogos Olímpicos e da seletiva nacional [que elas tiveram que vencer para poder ir ao Mundial], achei que estaríamos cansadas, mas jogamos super bem, eu não esperava isso para ser sincera", acrescentou a skip.

Kim Eun-Jung, da República da Coreia, falou sobre o orgulho que ela sentiu da apresentação de suas colegas. "Nós corremos atrás a partida inteira, mas marcamos dois pontos cada e alcançamos. Foi um jogo acirrado e estou muito orgulhosa do que fizemos hoje".

Sobre a medalha de prata, a primeira vencida pela República da Coreia na história do curling feminino, Kim disse: "Estou muito orgulhosa de ser uma medalhista de prata e muito orgulhosa de jogar em um nível tão alto internacionalmente".

Na partida valendo a medalha de bronze, o Canadá saiu vencedor no end extra contra a Suécia. A skip Kerri Einarson derrotou a equipe por 8-7 em casa, com a sueca Anna Hasselborg terminando o torneio em quarto.