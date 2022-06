Sophia Medina: cinco curiosidades sobre a jovem surfista brasileira

A nova geração da Brazilian Storm conta com um nome bastante familiar. Sophia Medina lida com os holofotes desde que começou a competir, enquanto seu irmão mais velho, Gabriel Medina, vencia três títulos mundiais.

No entanto, a cada ano que passa, Sophia mostra que pode escrever sua própria historia. Com resultados expressivos e uma mentalidade vencedora, ela já disputa a divisão de acesso da Liga Mundial de Surfe (WSL) antes de chegar à maioridade.

"Hoje o surfe feminino está tomando um lugar muito importante, e o nível está aumentando no Brasil. Vem uma grande geração de meninas da minha idade. Eu quero ser melhor do que elas, elas querem ser melhores do que eu, e nesse mundo competitivo uma acaba sendo inspiração para a outra", comentou Sophia para a Folha.

Confira cinco curiosidades sobre Sophia Medina:

A idade de Sophia Medina

A surfista nasceu em 15 de maio de 2005, completando 17 anos em 2022. Com 1,63m de altura, ela começou no surfe aos oito anos, inspirada no sucesso de Gabriel. Poucos anos depois, ela decidiu que buscaria o alto rendimento.

“Quando comecei a competir, a evoluir mesmo, eu falei: 'Pai, é isso que quero para minha vida. Eu quero ser profissional, quero chegar no Championship Tour. E se deus quiser, quero ser campeã mundial, igual o Gabriel foi'”, disse Sophia ao GE em 2019.

Quem treina Sophia Medina

Padrasto de Sophia e Gabriel, Charles Saldanha é o treinador da surfista. Ele trabalhou com Gabriel na maior parte de sua carreira, mas acabou rompendo com o enteado em 2021. Desta forma, Charles pode se dedicar mais a Sophia.

"Foi muito legal poder ficar mais com a Sophia no momento em que ela mais precisa. Depois que o atleta já está formado, campeão, você vai dar um incentivo mais moral do que técnico, mas nesse momento de formação é importante ter alguém do lado", afirmou Charles Saldanha à Folha.

Sophia Medina compete na Challenger Series. Foto: WSL

Campeã sul-americana

Um mês antes de completar 17 anos, em abril de 2022, Sophia Medina conquistou o troféu sul-americano da World Surf League. A surfista atingiu 4.000 pontos em LayBack Pro, em Florianópolis, e por isso garantiu sua vaga na Challenger Series, o circuito de dá acesso à Championship Tour, primeira divisão do surfe mundial.

"Quando eu tinha 15 anos, ganhei minha primeira etapa do Qualifying Series na Praia Mole. Hoje, com 16 anos, minha irmã se tornando campeã sul-americana na mesma praia. Eu quero declarar que a Praia Mole tem meu coração. Esse lugarzinho sempre foi e continua sendo especial pra gente. O sonho continua. Sophia Medina, mais uma vez, seu irmão sendo coruja. Te amo", escreveu Gabriel Medina em seu perfil no Instagram após o resultado.

Estreia na Challenger Series

Sophia Medina já disputou duas etapas na segunda liga do surfe mundial, ambas na Austrália. Em Gold Coast, terminou na 49ª colocação. Já em Sydney, terminou no top 20, na 17ª posição. No ranking da Challenger Series, ela já está no top 30. Para entrar na Championships Tour, é preciso ficar no top 5.

“Pode ser um pouco antes ou depois, mas acredito que em três anos ela consiga entrar na elite e, aí sim, traçar uma meta para ser campeã mundial. Se você não buscar o primeiro lugar não vai ser nem o quinto", contou Charles Saldanha à Folha.

Inspiração em Carissa Moore

O ídolo de Sophia Medina é a campeã Olímpica Carissa Moore, do Havaí, pentacampeã mundial da Championships Tour.

“Ela tem um grupo de meninas, e eu participei um dia desse grupo de meninas surfando com ela. Adoro ver ela, falar com ela. É uma pessoa legal, além de ser a melhor do mundo, né?", disse Sophia ao GE.

Porém, Gabriel não poderia deixar de ser uma inspiração também. “Minha primeira referência no surfe foi o Gabriel. Vi tudo o que ele fez e estava ali perto", acrescentou a surfista à Folha.