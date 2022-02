Snowboard: Zoi Sadowski-Synnott promete truque novo para a final do big air

Vencedora da primeira medalha Olímpica de inverno de ouro da Nova Zelândia, Zoi Sadowski-Synnott está em busca do segundo pódio na final do snowboard big air nesta terça-feira, 15 de fevereiro, em Beijing 2022. A disputa começa às 9:30 do horário local (22:30 do dia 14, segunda à noite, em Brasília).

A atleta de 20 anos terminou a classificatória, nesta segunda-feira (14 de fevereiro) na liderança, com uma pontuação combinada de 176.50, a melhor entre as 30 participantes.

Entre as manobras apresentadas pela neozelandesa estavam backside 1080 com weddle grab, frontside 720 com melon grab e um impressionante double cork 1080 que deu a ela a nota de 91.00 na terceira descida.

"Estou feliz de ter acertado minhas descidas e de ter chegado às finais para andar mais um dia", comemorou Sadowski-Synnott. "Fiz o 1080 nos treinos e estava me sentindo bem. Queria realmente acertar esse e fiquei muito feliz de ter feito, porque me colocou em uma boa posição para a final".

No entanto, não pense que a atleta de 20 anos vai parar por aí. "Tem um truque em que estou trabalhando e espero apresentá-lo amanhã, fazer meu melhor snowboard e ver onde isso me leva", comentou.

Sadowski-Synnott ainda está assimilando o ouro que conquistou no slopestyle. "Não caiu a ficha. Venho tendo uma boa temporada, estou me divertindo andando com meus amigos e trouxe isso da temporada para os Jogos", afirmou.

Veja a lista das finalistas do snowboard big air feminino:

Zoi Sadowski-Synnott (NZL) - 176.50 Murase Kokomo (JPN) - 171.00 Iwabuchi Reira (JPN) - 158.50 Laurie Blouin (CAN) - 56.25 Onitsuka Miyabi (JPN) - 154.25 Anna Gasser (AUT) - 153.50 Tess Coady (AUS) - 136.25 Annika Morgan (GER) - 132.75 Rong Ge (CHN) - 129.75 Jasmine Baird (CAN) - 129.50 Melissa Peperkamp (NED) - 128.25 Hailey Langland (USA) - 127.50

O big air é o último evento do snowboard em Beijing 2022.