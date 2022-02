Snowboard slopestyle feminino - com Zoi Sadowski-Synnott - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

Logo no segundo dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, um país conquistou sua primeira medalha de ouro na história do evento. A Nova Zelândia ouviu seu hino ser tocado graças a Zoi Sadowski-Synnott, de apenas 20 anos, que dominou a competição do snowboard slopestyle feminino.

Deixando a bicampeã Olímpica Jamie Anderson e as outras concorrentes para trás, Sadowski-Synnott apresentou na terceira volta dois saltos 1080 e ganhou a nota de 92.88. A prata ficou com a americana Julia Marino e o bronze com a australiana Tess Coady. Reveja como foi a disputa.

Este vídeo estará disponível nos EUA a partir do dia 2 de março (00:01 PST | 03:01 EST).