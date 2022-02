Snowboard slopestyle feminino: neozelandesa Sadowski Synnott lidera classificatória 

O snowboard começou em Beijing 2022 com a classificatória do slopestyle feminino neste sábado, 5 de fevereiro. A neozelandesa Zoi Sadowski Synnott, 20 anos, liderou o grupo, com 86.75 na segunda descida. A adolescente japonesa Murase Kokomo, 17, foi a segunda, com 81.45 na segunda chance.

"Acho que para a classificatória você precisa balancear entre ir para as manobras mais difíceis e conseguir o suficiente para ir à final. Tenho mais no tanque para amanhã, mas estou levando passo a passo e espero ter a melhor apresentação amanhã", disse Sadowski Synnott após a prova.

As 12 finalistas retornam neste domingo, 6 de fevereiro, às 9:30 locais (22:30 do dia 5 em Brasília) para as três descidas válidas para a disputa de medalhas.

Atual bicampeã do evento, a americana Jamie Anderson, 31, terminou na quinta colocação, com 74.35 na primeira descida. Na segunda, ela arriscou um double cork 1080, mas sofreu uma queda. A austríaca Anna Gasser, campeã do big air em PyeongChang 2018, ficou uma posição acima de Anderson, em quarto, com 75.00 na segunda descida.

Confira a classificação geral

Anderson tenta ser tricampeã Olímpica no slopestyle e ser a primeira snowboarder a vencer cinco medalhas Olímpicas. A missão está mais difícil do que nunca, no entanto.

“Zoi (Sadowski Synott) é realmente incrível, ela é uma snowboarder muito forte em todos os aspectos”, disse Anderson antes da competição. “Tem sido muito divertido assistir ao seu crescimento. Temos nos enfrentando e eu adoro, dá aquele fogo para fazer com que eu continue trabalhando duro e fique atenta”.

“Por grande parte da minha carreira, foi muito fácil ganhar. Não tinha que fazer muito e não tinha ninguém me pressionando. Agora todo mundo está me pressionando, inclusive as americanas. É divertido, faz com que seja mais divertido mostrar meu run mais difícil”, disse Anderson em dezembro.

A neozelandesa tem o mesmo sentimento por Anderson. "Jamie é honestamente uma snowboarder e competidora tão incrível, então é muito legal chegar a este evento e tê-la na final também. Você nunca sabe o que a Jamie vai fazer, é sempre empolgante", disse Sadowski Synnott.

Anderson conta com meditação em busca do tri

Criada com cinco irmãs e dois irmãos, todos ensinados por homeschooling, Anderson começou no snowboard aos nove anos no seu estado, a Califórnia. Após sofrer uma lesão que a deixou na UTI aos 17 anos, a americana adotou uma abordagem holística para sua saúde, com medicina alternativa, ioga e muita meditação.

“Você realmente precisa respirar fundo e estar onde você está. Levo muito chá comigo e tenho um santuário no meu quarto com cristais, um espaço para meditação”, contou Anderson.

Anderson conseguirá superar suas rivais mais jovens desta vez? Saberemos na próxima jornada em Pequim.