Alerta de medalha: Anna Gasser é bicampeã Olímpica no snowboard big air feminino em Beijing 2022

A austríaca Anna Gasser conquistou o bicampeonato Olímpico do snowboard big air feminino nesta terça-feira, 15 de fevereiro, em Beijing 2022. Com um salto 1260 na última volta, que rendeu uma nota 95.50, a atleta de 30 anos somou 185.50 com suas duas melhores voltas.

Gasser conseguiu superar a neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott, 20, que havia sido campeã do slopestyle, conquistando o primeiro ouro da Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Inverno. Esta é sua terceira medalha Olímpica, já que ela foi bronze no big air em PyeongChang 2018, com pontuação somada de 177.00.

A jovem Murase Kokomo, do Japão, sobe ao pódio pela primeira vez aos 17 anos, com soma de 171.50 dos dois primeiros saltos.

