Rumo a Paris 2024: entenda o sistema de classificação Olímpico do tênis de mesa

O tênis de mesa fez sua estreia Olímpica em Seul 1988, com um total de quatro torneios disputados para medalhas, entre o torneio de simples e duplas masculinas e femininas.

Em Beijing 2008, uma grande mudança foi implementada com os torneios de duplas sendo substituídos pelos de equipe. O programa permaneceu o mesmo até Tóquio 2020, quando o novo torneio de duplas mistas foi introduzido.

Todos os cinco torneios para medalhas disputados em Tóquio 2020 estarão presentes em Paris 2024. Mas antes disso, os CONs (Comitês Olímpicos Nacionais) e atletas precisarão garantir suas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris.

Encontre abaixo tudo o que você precisa saber sobre o sistema de classificação do tênis de mesa para Paris 2024.

Quantos atletas competirão no tênis de mesa em Paris 2024?

Um total de 172 atletas (86 por gênero) participarão do tênis de mesa em Paris 2024. 164 (82 por gênero) deles se classificarão para vagas Olímpicas, enquanto dois (um por gênero) se classificarão por vagas através do princípio de universalidade. A França, como país anfitrião, garantirá seis vagas (três por gênero).

Cada CON pode classificar no máximo seis atletas (três por gênero) no total dos cinco torneios, enquanto um máximo de dois atletas por CON pode se classificar para cada um dos torneios individuais masculino e feminino.

Os torneios por equipes permitirão que cada CON classifique uma única equipe de três atletas por gênero, enquanto o torneio de duplas mistas permitirá que cada CON classifique uma equipe de dois (um homem e uma mulher).

As vagas são atribuídas aos atletas por seus nomes para os torneios de simples e duplas mistas. Para os torneios por equipes, as vagas são atribuídas ao CON.

Qual é o caminho da classificação do tênis de mesa para Paris 2024?

Veja como os atletas poderão se classificar para a competição de tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Classificação por equipes

Existem quatro maneiras para os CONs obterem uma vaga de equipe (três atletas por CON):

1 - Eventos de classificação continental - Seis equipes

Cada federação continental da ITTF (sigla em inglês para Federação Internacional de Tênis de Mesa - International Tennis Table Federation) identificará um torneio existente para desempenhar o papel do torneio de classificação Olímpica continental.

O CON mais bem ranqueado em cada torneio de classificação continental (para África, Ásia, Europa e Oceania) será premiado com uma vaga por equipes, além do torneio de classificação continental, os Jogos Pan- Americanos, que alocará duas vagas por equipes.

2 - Campeonato Mundial de Equipes de 2024 - oito equipes

O Campeonato Mundial de Equipes de 2024 será realizado de 16 a 25 de fevereiro de 2024 em Busan, na República da Coreia.

Os CONs que chegarem às quartas de final garantirão uma vaga por equipes para Paris 2024.

3 - Ranking mundial - uma equipe

O CON mais bem ranqueado (ainda não classificado) no ranking mundial de equipes, publicado imediatamente após as finais do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 2024 (o ranking mundial de equipes de março de 2024), ganhará uma vaga no torneio Olímpico por equipes.

4 - País anfitrião - uma equipe

O país anfitrião, a França, garantirá uma vaga por equipes se ainda não tiver garantido o seu lugar através do sistema de classificação.

Classificação de duplas mistas

Existem quatro maneiras para os CONs ganharem uma vaga para as duplas mistas:

1 - Eventos de classificação continental - seis duplas

O CON mais bem ranqueado em cada torneio de classificação continental (para África, Ásia, Europa e Oceania) será premiado com uma vaga de duplas mistas, além da prova de classificação continental, os Jogos Pan-Americanos darão duas vagas de duplas mistas.

2 - Evento de classificação em março ou abril de 2024 – quatro duplas

Os pares de duplas mistas semifinalistas em um torneio designado para classificação em março ou abril de 2024 obterão uma vaga de duplas mistas.

Somente duplas elegíveis (atletas do mesmo CON) de CONs ainda não classificados poderão entrar neste torneio, com um máximo de uma dupla por CON.

3 - Ranking mundial - cinco duplas

As cinco duplas elegíveis mais bem ranqueadas (ainda não classificadas e de um CON diferente das já classificadas) no ranking mundial de duplas mistas, na semana 19 de 2024 (terça-feira, 7 de maio de 2024), obterão uma vaga para o torneio Olímpico de duplas mistas.

4 - País anfitrião – uma dupla

O país anfitrião tem garantido uma vaga de dupla mista, caso ainda não tenha se classificado através do percurso de classificação.

*Para CONs que possuem uma vaga de equipe:

Se uma vaga de duplas mistas for aceita por um CON que já garantiu uma vaga de equipe, quaisquer atletas em duplas mistas serão listados como membros da equipe.

Para a dupla mista competir nos Jogos Olímpicos, quaisquer atletas classificados no torneio de duplas mistas também devem fazer parte da composição da equipe, desde que o CON tenha classificado uma equipe.

Ito Mima (E) e Jun Mizutani (D) do time do Japão se abraçam depois de vencer a final, conquistando a medalha de ouro de duplas mistas no terceiro dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Tokyo Metropolitan Gymnasium Foto: 2021 Getty Images

Classificação individual

Existem quatro maneiras para os CONs garantirem vagas para os torneios individuais.

1 - Vaga de equipe - 32 atletas (16 vagas de equipe)

Cada CON com uma equipe classificada através do sistema de classificação por equipes obtém duas vagas para os torneios individuais.

Os dois atletas mais bem ranqueados de cada CON com uma equipe classificada no ranking mundial na semana 25 em 2024 (terça-feira, 18 de junho de 2024) serão listados como classificados para simples.

2 - Classificação continental ou ranking mundial individual - 22 atletas

Conforme determinado por cada continente, 22 atletas obterão uma vaga por meio de um evento de classificação continental ou por meio do ranking mundial de simples.

O número de vagas de simples que cada continente possui é:

África: quatro vagas;

Ásia: seis vagas;

Europa: seis vagas;

América: cinco vagas;

Oceania: uma vaga.

3 - Ranking Mundial Individual - até 15 atletas

Até 15 atletas obterão uma vaga através do ranking mundial de simples na semana 25 (terça-feira 18 de junho de 2024), respeitando as vagas máximas permitidas por cada CON e as vagas continentais acima mencionadas.

*Serão no máximo 15 vagas, dependendo do número de vagas disponíveis após a distribuição da vaga de duplas mistas.

4 - Vaga pelo princípio da Universalidade - um atleta

Um lugar pelo princípio da Universalidade será alocado a um CON elegível.

Para vagas de Universalidade, os atletas deverão ter aparecido em qualquer lista de classificação da ITTF de 1º de julho de 2023 a 23 de junho de 2024.

Qual o formato e programação da competição do tênis de mesa em Paris 2024?

Cinco torneios serão disputados em Paris 2024:

simples masculino

simples feminino

equipe masculina

equipe feminina

duplas mistas

O formato eliminatório será aplicado desde as rodadas preliminares até as finais.

A competição do tênis de mesa em Paris 2024 acontecerá de 27 de julho a 10 de agosto de 2024, com a primeira final ocorrendo na terça-feira, 30 de julho.

O local da competição do tênis de mesa em Paris 2024 é o Arena Paris Sul #4, um centro de exposições e convenções que será um importante centro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Chen Meng, Sun Yingsha e Wang Manyu do time da China posam com suas medalhas de ouro durante a cerimônia de premiação após vencer a final de equipe feminina do tênis de mesa no décimo terceiro dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Tokyo Metropolitan Gymnasium Foto: 2021 Getty Images

Mesatenistas para ficar de olho em Paris 2024

Atletas da República Popular da China têm sido a força dominante no esporte, conquistando 32 medalhas de ouro das 37 possíveis disponíveis na história do tênis de mesa Olímpico. No total, acumularam 60 medalhas desde 1988, sendo 32 de ouro, 20 de prata e oito de bronze.

A equipe masculina, liderada por MA Long (cinco vezes medalhista de ouro Olímpico), FAN Zhendong (Nº 1 do mundo) e WANG Chuqing, e a equipe feminina, liderada por CHEN Meng (campeã Olímpica), SUN Yingsha (Nº 1 do mundo) e WANG Manyu (nº 3 do mundo) venceram o campeonato mundial por equipes 22 vezes.

A equipe chinesa também levou para casa todas as medalhas de ouro disponíveis em Tóquio 2020, exceto as duplas mistas. Eles estarão mais uma vez em busca de ser manterem imbatíveis em Paris 2024.

O Japão convocou novos e mais jovens atletas ao seu elenco atual, mas o nível continua alto. O número 4 do mundo Harimoto Tomokazu, que derrotou os chineses Wang e Fan na semifinal do Campeonato Mundial de Equipes de 2022, é um bom exemplo da força do time. Os japoneses também ganharam o primeiro ouro Olímpico nas duplas mistas em Tóquio 2020 e ITO Mima será mais uma vez uma atleta a ser observada nos próximos Jogos.

Mesatenistas da Europa também estão agitando a modalidade. QIU Dang (Alemanha), Benedikt Duda (Alemanha), Truls Moregard (Suécia) e os irmãos Lebrun (França) têm a capacidade de ir ao pódio em Paris 2024.

Atletas de potências tradicionais como a República da Coreia, Taipé Chinesa e Hong Kong, China também vão buscar o pódio na capital francesa.

Truls Moregard, da Suécia, serve para Fan Zhendong, da China, durante a final masculina do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa da ITTF 2021 Foto: 2021 Getty Images

A linha do tempo da classificação do tênis de mesa para Paris 2024

A definir: torneio de classificação continental para equipes e duplas mistas da África, Ásia, Europa, América e Oceania;

torneio de classificação continental para equipes e duplas mistas da África, Ásia, Europa, América e Oceania; 16 a 25 de fevereiro de 2024: Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por Equipes, Busan, República da Coreia (evento de classificação por equipes);

Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por Equipes, Busan, República da Coreia (evento de classificação por equipes); WTR imediatamente após o WTTTC : publicação do ranking mundial de equipe de março e seleção da equipe ranqueada no ranking mundial;

: publicação do ranking mundial de equipe de março e seleção da equipe ranqueada no ranking mundial; A definir em março – abril de 2024: torneio de classificação mundial de duplas mistas;

torneio de classificação mundial de duplas mistas; 7 de maio de 2024: Publicação do ranking mundial de duplas mistas (Semana 19) e seleção das duplas mistas ranqueadas no ranking mundial;

Publicação do ranking mundial de duplas mistas (Semana 19) e seleção das duplas mistas ranqueadas no ranking mundial; Semana 19/2024 (6 a 12 de maio de 2024): torneios de classificação continental individual em todos os cinco continentes;

torneios de classificação continental individual em todos os cinco continentes; 18 de junho de 2024: publicação do ranking mundial individual (semana 25) e seleção dos atletas ranqueados através no ranking mundial;

publicação do ranking mundial individual (semana 25) e seleção dos atletas ranqueados através no ranking mundial; Dentro de dois dias após cada um dos torneios: a ITTF confirma por escrito aos CONs sobre as vagas obtidas.

a ITTF confirma por escrito aos CONs sobre as vagas obtidas. Uma semana após cada um dos torneios: Os CONs devem confirmar à ITTF o uso das vagas alocadas.

Os CONs devem confirmar à ITTF o uso das vagas alocadas. Dentro de cinco dias após a etapa anterior: ITTF realoca todas as vagas não utilizadas.

ITTF realoca todas as vagas não utilizadas. Dentro de dois dias após a publicação do ranking mundial: a ITTF deve confirmar por escrito aos CONs as vagas obtidas;

a ITTF deve confirmar por escrito aos CONs as vagas obtidas; Uma semana após cada evento: os CONs devem confirmar à ITTF o uso das vagas alocadas.

os CONs devem confirmar à ITTF o uso das vagas alocadas. Dentro de cinco dias após cada etapa anterior : ITTF realoca todas as vagas não utilizadas.

: ITTF realoca todas as vagas não utilizadas. A definir: a Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição de vagas pelo princípio da Universalidade aos CONs (quando aplicável).

a Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição de vagas pelo princípio da Universalidade aos CONs (quando aplicável). 30 de junho de 2024: ITTF realoca quaisquer vagas que não foram utilizadas.

ITTF realoca quaisquer vagas que não foram utilizadas. 8 de julho de 2024: prazo para inscrições esportivas para Paris 2024.

prazo para inscrições esportivas para Paris 2024. 26 de julho – 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024.

Saiba mais sobre o sistema de classificação para os outros esportes que estarão em Paris 2024