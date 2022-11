Rumo a Paris 2024: entenda o sistema de classificação Olímpico do polo aquático

O polo aquático faz parte do programa Olímpico desde Paris 1900. Foi a primeira disputa por equipes a fazer parte dos Jogos Olímpicos. O torneio feminino passou a ser disputado apenas a partir de Sydney 2000.

O jogo consiste de quatro período de oito minutos. Uma equipe conta com seis atletas na linha e um no gol, sendo que ela possui 30 segundos para executar uma jogada.

Em Paris 2024, o esporte volta para a cidade onde começou a sua história em Jogos, e vai acontecer de 5 a 11 de agosto, na Arena La Défense.

Assim como em Tóquio 2020, serão 10 times no torneio feminino e 12 no masculino.

Saiba mais sobre o sistema de classificação do polo aquático para Paris 2024.

SAIBA MAIS: Paris 2024: começa a busca pela classificação Olímpica

Torneio de polo aquático na piscina de Tourelles, durante os Jogos Olímpicos Paris 1924, em 16 de julho daquele ano. Foto: 2005 Getty Images

Número de vagas

O torneio Olímpico masculino de polo aquático distribuirá 12 vagas para 12 seleções de diferentes Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). Uma dessas vagas pertence ao país anfitrião, França.

Já o torneio Olímpico feminino de polo aquático distribuirá 10 vagas para 10 seleções de diferentes Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). Uma dessas vagas também pertence ao país anfitrião, França.

Uma seleção é composta por 12 atletas. É possível haver um 13º inscrito, desde que se obedeça às condições colocadas pela política de inscrições do Comitê Olímpico Internacional/Paris 2024.

Número máximo de atletas por Comitê Olímpico Nacional (CON)

Um Comitê Olímpico Nacional poderá ter no máximo 24 atletas inscritos na competição Olímpica do polo aquático, 12 em cada gênero.

LEIA: Calendário esportivo dos Jogos Olímpicos Paris 2024 é revelado

SAIBA MAIS: As datas da primeira fase da venda de ingressos para Paris 2024

Bronwen Knox (AUS) em ação durante jogo contra os Países Baixos, válido pelo torneio feminino de polo aquático dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

O sistema de classificação - torneio masculino

Para a competição masculina, as 12 vagas serão assim distribuídas:

Duas vagas

Através do 20º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka (Japão), em julho de 2023. As duas Confederações Nacionais mais bem colocadas do torneio dão as vagas para os seus respectivos CONs.

Cinco vagas

Através dos torneios continentais de classificação:

África;

Américas;

Ásia;

Europa;

Oceania.

O melhor Comitê Olímpico Nacional/Confederação Nacional classificado em cada um dos cinco campeonatos continentais terá direito a uma vaga.

Se algum CON já obteve a vaga através do 20º Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, esta vaga será relocada para aquele CON mais bem colocado no torneio continental, porém ainda não classificado para os Jogos.

Se nenhum campeonato continental for realizado, o país do CON do respectivo continente, mais bem colocado no 21º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos Doha 2024, terá assegurada uma vaga em Paris 2024.

Quatro vagas

Através do 21º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha (Catar), em 2024. As quatro Confederações Nacionais mais bem colocadas do torneio conquistam as vagas para os seus respectivos CONs.

Uma vaga

O Comitê Olímpico Nacional do país sede, a França, tem direito a uma vaga.

O sistema de classificação - torneio feminino

Para a competição feminina, as 10 vagas serão assim distribuídas:

Duas vagas

Através do 20º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka (Japão), em julho de 2023. As duas Confederações Nacionais mais bem colocadas do torneio dão as vagas para os seus respectivos CONs.

Cinco vagas

Através dos torneios continentais de classificação:

África;

Américas;

Ásia;

Europa;

Oceania.

O melhor Comitê Olímpico Nacional/Confederação Nacional classificado em cada um dos cinco campeonatos continentais terá direito a uma vaga.

Se algum CON já obteve a vaga através do 20º Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, esta vaga será relocada para aquele CON mais bem colocado no torneio continental, porém ainda não classificado para os Jogos.

Se nenhum campeonato continental for realizado, o país do CON do respectivo continente, mais bem colocado no 21º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos Doha 2024, terá assegurada uma vaga em Paris 2024.

Duas vagas

Através do 21º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha (Catar), em 2024. As duas Confederações Nacionais mais bem colocadas do torneio conquistam as vagas para os seus respectivos CONs.

Uma vaga

O Comitê Olímpico Nacional do país sede, a França, tem direito a uma vaga.

Estados Unidos, medalhistas de ouro da competição feminina de polo aquático dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Equipes para ficar de olho

Disputado desde Sydney 2000, o torneio feminino Olímpico de polo aquático tem sido dominado pelos Estados Unidos, atuais tricampeões.

Não apenas isso, as estadunidenses foram ao pódio em todas as edições desde então.

Poderão nomes como Melissa Seidemann, Maggie Steffens conquistar o tetracampeonato Olímpico em Paris?

Entre os homens predominam as seleções do leste europeu. A Hungria foi tricampeã entre Sydney 2000 e Beijing 2008.

Depois disso, são as equipes dos Bálcãs, mais especificamente, que têm dominado o cenário dos Jogos. A Croácia venceu Londres 2012 em final disputada contra a Itália. A Sérvia faturou o ouro nas duas edições seguintes, Rio 2016 e Tóquio 2020. É preciso mencionar os montenegrinos, semifinalistas em três dos últimos quatro Jogos.

Paris 2024 será uma continuidade desta sequência?

Emmanouil Zerdevas (GRE) defende ação de Nikola Jaksic (SRB) durante partida válida pela medalha de ouro do torneio masculino de polo aquático dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

A linha do tempo da classificação do polo aquático para Paris 2024

14 a 30 de julho de 2023: 20º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos – Fukuoka (JPN);

20 de outubro a 5 de novembro de 2023: Jogos Pan-americanos Santiago 2023 (Chile) – classificatório continental das Américas;

Data a confirmar: Campeonato Europeu em Tel Aviv (Israel) – classificatório continental da Europa;

Data a confirmar: Campeonato Asiático – classificatório continental da Ásia;

2 a 18 de fevereiro de 2024: 21º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos – Doha (QAT);

Fevereiro de 2024 (a confirmar): classificatórios continentais da África e da Oceania;

Fevereiro de 2024 (a confirmar): as associações continentais informam à FINA (Federação Internacional de Natação) sobre as vagas dos seus continentes e os países que as conquistaram;

1º de março de 2024: a FINA informa os CONs das suas vagas conquistadas;

22 de março de 2024: os CONs confirmam a utilização destas vagas;

31 de março de 2024: a FINA coloca à disposição as vagas ainda não utilizadas;

Julho de 2024: prazo para o término das inscrições esportivas para Paris 2024;

26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024;

5 a 11 de agosto de 2024: competições Olímpicas do polo aquático em Paris 2024.

Saiba mais sobre o sistema de classificação para outros esportes que estarão em Paris 2024.