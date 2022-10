Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação Olímpico do nado artístico

O nado artístico é um dos dois esportes exclusivos para mulheres nos Jogos Olímpicos, juntamente com a ginástica rítmica. Até 2017, era chamado de nado sincronizado, antes de ser renomeado pela federação internacional do esporte, a FINA.

Apesar de ser uma das disciplinas aquáticas mais fascinantes, o nado artístico só foi adicionado ao programa Olímpico em Los Angeles 1984.

As nadadoras artísticas combinam alta capacidade pulmonar e força física, com a elegância dos elementos de ginástica e da dança.

Na última edição dos Jogos Olímpicos, Tóquio 2020, um total de 104 atletas competiram com 10 vagas para as equipes e 22 para os duetos.

Em Paris 2024, o número total de atletas será de 96, para equipes e duetos combinados, com oito vagas alocadas ao país anfitrião, França.

Descubra o que há de novo no nado artístico e o caminho da classificação para Paris 2024.

LEIA MAIS: Paris 2024: Começa a busca pela classificação Olímpica

Quantas nadadoras competirão em Paris 2024?

O nado artístico é um esporte exclusivamente feminino e o programa para Paris 2024 inclui 96 atletas, oito a menos do que em Tóquio 2020.

Deste total, oito vagas (uma equipe) são alocadas ao CON (Comitê Olímpico Nacional) organizador (França), restando 88 vagas disponíveis para o restante dos CONs.

Cada CON pode classificar um máximo de oito atletas para os dois eventos: um máximo de uma equipe de oito atletas e um máximo de um dueto de dois atletas, com os CONs classificados para os eventos de equipe e dueto, elegíveis para inscrever no máximo oito atletas.

A elegibilidade dos atletas está sujeita ao requisito de que tenham nascido antes de 31 de dezembro de 2009.

Qual é o caminho da classificação para Paris 2024?

Em Paris, as competições por equipes incluirão uma disputa entre 10 times, enquanto haverá 18 duetos no total, 10 dos quais se classificarão por meio do apuramento por equipes.

O percurso de classificação por equipes está dividido em duas etapas, cuja ordem é estritamente cronológica e não permutável:

Cinco vagas por equipes , para um total de 40 atletas, serão alocadas através dos Campeonatos Continentais : a equipe mais bem colocada em cada torneio Continental garantirá uma vaga para o CON correspondente, com exceção do CON da França , que, como país anfitrião, representará o continente europeu.

Cinco vagas por equipes, para um total de 40 atletas, serão alocadas através do 21º Campeonato Mundial da FINA, em Doha (QAT): os cinco CONs correspondentes às equipes mais bem colocadas do Campeonato Mundial receberão uma vaga: a classificação será com base nos resultados combinados das rotinas. Caso um CON já tenha se classificado, o próximo CON mais bem colocado receberá a vaga.

O percurso de classificação para duetos segue três etapas. As etapas serão realizadas separadamente e sua ordem é estritamente cronológica e não permutável. Haverá um total de 18 duetos, 10 dos quais se classificarão através da classificação por equipe.

10 Duetos – Classificação por equipes: Os 10 CONs (incluindo a França) que classificarem as suas equipes, classificarão automaticamente um dueto.

Cinco Duetos - Campeonatos Continentais (com a Europa representada pela França como país anfitrião): O CON mais bem classificado em cada um dos cinco torneios Continentais garantirá uma vaga. No caso de um dueto já ter se classificado através do processo de equipe, a elegibilidade passa para o próximo dueto mais bem colocado.

Vagas restantes - 21º Campeonato Mundial FINA, em Doha (QAT): Todas as vagas restantes (para um máximo de 18) serão alocadas através do ranking final do 21º Campeonato Mundial da FINA em Doha.

LEIA MAIS: Novidades sobre os ingressos para Paris 2024

Qual a programação da competição do nado artístico em Paris 2024?

Os eventos do nado artístico em Paris 2024 serão realizados no Centro Aquático, uma das duas únicas instalações permanentes (juntamente com o Muro de Escalada Le Bourget) construídas para os Jogos de Paris 2024. Além do nado artístico, o local sediará as competições de saltos ornamentais, polo aquático e natação.

Os cinco eventos do nado artístico serão disputados entre 5 e 10 de agosto de 2024:

Duetos – rotina livre

Duetos – rotina técnica

Duetos finais

Equipes – rotina livre

Equipes - rotina técnica

LEIA MAIS: Calendário esportivo dos Jogos Olímpicos Paris 2024 é revelado

Nadadoras artísticas para ficar de olho em Paris 2024

O Japão é uma das nações mais bem-sucedidas na história do nado artístico, com 14 medalhas - maior medalhista de sempre - apesar de nunca ter conquistado o ouro. Certamente será um dos favoritos para Paris 2024.

A Espanha conhece em primeira mão a tradição japonesa, tendo confiado a liderança da equipe técnica ao técnico Mayuko Fujiki, que declarou em entrevista ao Olympics.com antes de Tóquio 2020: "Nosso objetivo não é ganhar uma medalha nestes Jogos Olímpicos. Isso é algo que temos em mente para Paris." A equipe espanhola já começou a fazer valer seu potencial, como prova a medalha de bronze conquistada no Mundial de 2022, em Budapeste.

Embora a República Popular da China também seja tradicionalmente forte, o 20º Campeonato Mundial da FINA em Budapeste mostrou que equipes como Itália, Ucrânia e Grécia continuam provando que devem ser observadas na preparação para os próximos Jogos. Quase todos os eventos do Campeonato Mundial de Nado Artístico foram vencidos por atletas de um desses quatro CONs, com Áustria (bronze no dueto técnico e dueto livre) e Espanha (destaque por equipes) sendo os únicos outros times a chegarem ao pódio.

A linha do tempo da classificação do nado artístico para Paris 2024

A definir: Campeonatos Continentais da Europa

Campeonatos Continentais da Europa 20 de outubro a 5 de novembro de 2023: Campeonatos Continentais das Américas, Jogos Pan-Americanos de 2023, Santiago, Chile

Campeonatos Continentais das Américas, Jogos Pan-Americanos de 2023, Santiago, Chile A definir: Campeonatos Continentais da África, Ásia e Oceania

Campeonatos Continentais da África, Ásia e Oceania 2 a 18 de fevereiro de 2024: - 21º Campeonato Mundial da FINA – Doha (QAT)

- 21º Campeonato Mundial da FINA – Doha (QAT) 2 semanas após o evento de classificação para Jogos Olímpicos: FINA deverá informar os CONs/FNs (Federações Nacionais) sobre as vagas alocadas

FINA deverá informar os CONs/FNs (Federações Nacionais) sobre as vagas alocadas 2 semanas após a etapa anterior: CONs/FNs deverão confirmar a FINA o uso das vagas alocadas

CONs/FNs deverão confirmar a FINA o uso das vagas alocadas A definir : a FINA vai realocar todos as vagas não utilizadas

: a FINA vai realocar todos as vagas não utilizadas 8 de julho de 2024: prazo final para inscrições para Paris 2024

prazo final para inscrições para Paris 2024 A definir: Reunião técnica

Reunião técnica 26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

Saiba mais sobre o sistema de classificação para os outros esportes que estarão em Paris 2024.