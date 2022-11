Rumo a Paris 2024: entenda o sistema de classificação Olímpico da maratona aquática

A maratona aquática foi introduzida no programa Olímpico em Beijing 2008 e desde então está sempre presente nos Jogos. O evento é realizado em águas abertas e os nadadores devem terminar em primeiro lugar, após completarem um percurso de 10km, para serem declarados campeões Olímpicos.

Estratégia, resistência, posicionamento e domínio das ondas são aptidões necessárias para o sucesso nessa disputa.

Nadadores de todo o mundo tentarão colocar essas habilidades em prática em duas competições que lhes darão a chance de ganhar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Descubra abaixo tudo o que você precisa saber sobre o caminho da maratona aquática para a classificação para a maratona aquática em Paris 2024.

Quantos atletas competirão na maratona aquática de Paris 2024?

No total, 22 atletas de cada gênero competirão na maratona aquática (44 no total). São seis a menos que Tóquio 2020, onde 25 nadadores competiram em cada um dos eventos masculinos femininos.

Cada Comitê Olímpico Nacional (CON) pode ter no máximo dois atletas por gênero, sem vagas de Universalidade em oferta

Uma vaga para cada gênero é reservada para o país anfitrião. No entanto, essas vagas só serão alocadas se um atleta da França não consegui-la durante o processo de classificação.

Qual é o caminho de classificação para a maratona aquática até Paris 2024?

Os nadadores de maratona terão duas chances de se classificar para Paris 2024: o Campeonato Mundial da FINA de 2023 e 2024.

As vagas serão atribuídas aos atletas e aos Comitês Olímpicos Nacionais (CON).

Campeonato Mundial da FINA 2023 em Fukuoka, Japão

Durante o Campeonato Mundial da FINA de 2023 em Fukuoka, Japão, três vagas por gênero estarão disponíveis.

Os três melhores de ambos os gêneros na prova de 10km ganharão um convite de classificação para Paris 2024. Em caso de empate na 3ª posição, todos os atletas envolvidos no empate receberão uma vaga.

Nesta competição, as vagas serão atribuídas por nome.

Campeonato Mundial da FINA 2024 em Doha, Catar

Durante o Campeonato Mundial da FINA de 2024 em Doha, no Catar, os 13 melhores de ambos os gêneros na prova de 10km obterão uma vaga para seu CON.

Os atletas que se classificaram durante o Campeonato Mundial da FINA de 2023 contarão como uma vaga para seus respectivos CONs. Se terminarem entre os 13 melhores do Campeonato Mundial da FINA de 2023, o próximo atleta mais bem colocado receberá uma vaga para o seu CON.

Em caso de empate para o terceiro lugar no Campeonato Mundial da FINA de 2023 com mais de três vagas atribuídas, o número de vagas para os CONs durante o Campeonato Mundial da FINA de 2024 será alterado nesse caso. Por exemplo, se quatro atletas ganharem uma vaga no Campeonato Mundial da FINA de 2023, apenas 12 vagas estarão disponíveis no Campeonato Mundial da FINA de 2024.

Se o país-sede já tiver alcançado sua vaga no Campeonato Mundial da FINA de 2023 ou 2024, o próximo atleta mais bem colocado do Campeonato Mundial da FINA de 2024 receberá uma vaga para seu CON.

Durante esta competição, cinco vagas por gênero serão atribuídas como parte da representação continental. O atleta mais bem colocado da prova de 10km de cada um dos cinco continentes irá garantir uma vaga para seu respectivo CON. Apenas um atleta por continente poderá se classificar desta maneira.

Caso o país anfitrião não obtenha uma vaga após essas duas competições, ele automaticamente classificará um atleta masculino e um feminino a partir Campeonato Mundial da FINA de 2024.

Saiba mais sobre o sistema de classificação para a Maratona Aquática.

Qual é o formato e horário da maratona aquática de Paris 2024?

Uma prova por gênero será realizada na maratona aquática: 10km em águas abertas. O primeiro nadador a tocar na placa de chegada é declarado campeão olímpico.

A maratona aquática terá início no rio Sena, sob a Ponte Alexandre III, localizada entre o Grand Palais e o Les Invalides, ambos locais olímpicos. As competições serão realizadas nos dias 8 de agosto (feminino) e 9 de agosto (masculino) às 7:30 (CET).

Nadadores de maratona para acompanhar em Paris 2024

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro em Tóquio, voltando para casa mais de um segundo à frente de Van Rouwendaal. Em 2022 foi bronze no Mundial. Além disso, ela faturou também as provas não Olímpicas de 5 e 25km, e pretende se tornar a primeira nadadora - masculina ou feminina - a ganhar um ouro consecutivo em edições de Jogos.

Relembre | Ana Marcela Cunha pentacampeã do mundo nos 25km da maratona aquática

Ana Marcela Cunha comemora o ouro nos 5km em águas abertas durante o Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, na Hungria, em 27 de junho de 2022. Foto: 2022 Getty Images

Tradicionalmente, os nadadores dos Países Baixos tem dominado a maratona aquática, com Maarten van der Weijden o primeiro campeão Olímpico no evento masculino, e Ferry Weertman e Sharon van Rouwendaal vencendo ambas as provas no Rio 2016.

Van Rouwendaal, de 29 anos, ficou com a prata em Tóquio 2020, venceu o Campeonato Mundial de 2022 e tentará recuperar o título em Paris 2024.

Aurélie Muller, da França, que foi medalhista de prata tanto no Rio 2016 quanto no Campeonato Mundial de 2022, espera brilhar nas águas de sua casa depois de perder uma vaga em Tóquio 2020 por menos de um segundo. Sua companheira de equipe, Lara Grangeon, que terminou em 9º lugar em Tóquio, também tem chances de vencer.

No masculino, Florian Wellbrock, da Alemanha, conquistou o título em Tóquio 2020, após conquistar o ouro no Campeonato Mundial de 2019 na maratona aquática e na prova de 1500m. O jovem de 25 anos pode enfrentar o desafio de seu principal rival, o italiano Gregorio Paltrinieri, que conquistou o bronze nos 10km em Tóquio e a prata nos 800m. Ele também ganhou o ouro nos 10km no Campeonato Mundial de 2022, onde Wellbrock terminou com o bronze. Domenico Acerenza, companheiro de Paltrinieri, conquistou a prata em Budapeste no Campeonato Mundial de 2022 e estará entre os favoritos em Paris 2024.

O francês Marc-Antoine Olivier, medalhista de bronze no Rio 2016, medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2019 e 6º lugar em Tóquio 2020, também será um dos destaques.

Cronograma de classificação da maratona aquática para Paris 2024

14 a 30 de julho de 2023: 20º Campeonato Mundial da FINA - Fukuoka (JPN)

20º Campeonato Mundial da FINA - Fukuoka (JPN) 2 a 18 de fevereiro de 2024: 21º Campeonato Mundial da FINA - Doha (QAT)

21º Campeonato Mundial da FINA - Doha (QAT) Dentro de cinco dias após a etapa anterior: FINA informa os CONs de seus atletas classificados

FINA informa os CONs de seus atletas classificados Duas semanas após a etapa anterior: Os CONs confirmam à FINA o uso das vagas alocadas

Os CONs confirmam à FINA o uso das vagas alocadas Três semanas após o evento de classificação para os Jogos Olímpicos: FINA realoca todas as vagas não-utilizadas

FINA realoca todas as vagas não-utilizadas 8 de julho de 2024: Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024

Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024 A ser definido: Reunião técnica

Reunião técnica 26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

Saiba mais sobre o sistema de classificação para outros esportes que estarão em Paris 2024.