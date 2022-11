Rumo a Paris 2024: entenda o sistema Olímpico de classificação do ciclismo BMX freestyle

A estreia Olímpica do Ciclismo BMX Freestyle em Tóquio 2020 foi emocionante, com uma competição acirrada que impressionou o mundo. Agora, os melhores ciclistas do mundo estão de olho em conquistar a segunda medalha de ouro Olímpica do esporte em Paris 2024.

Um total de 12 ciclistas por gênero competirão em Paris, contra nove por gênero em Tóquio 2020.

Entre eles, estão os atuais campeões olímpicos Logan Martin (Austrália) e Charlotte Worthington (Grã-Bretanha) que tentarão manter suas coroas. No entanto, uma nova geração de ciclistas provavelmente representará uma forte ameaça para eles.

Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre o caminho para Paris 2024 e como os ciclistas podem se classificar para os Jogos.

Quantos ciclistas de BMX freestyle competirão em Paris 2024?

Um total de 24 ciclistas (12 homens e 12 mulheres) competirão no BMX freestyle em Paris 2024. A França, como país anfitrião, recebe uma vaga por gênero. Os outros 22 atletas precisarão reivindicar seus ingressos para Paris por meio do processo de classificação descrito abaixo.

Um máximo de duas vagas por gênero por CON poderá de classificar para os Jogos.

Para poder participar das competições de BMX freestyle em Paris 2024, os ciclistas devem ter nascido até 31 de dezembro de 2009 (ter pelo menos 15 anos ou atingir essa idade em 2024).

Saiba mais sobre os critérios de elegibilidade aqui (seção C).

Qual é o caminho de classificação do BMX Freestyle para Paris 2024?

Algumas vagas são atribuídas por nome (através da Olympic Qualifier Series) e outros a CONs (Comitês Olímpicos Nacionais), através do Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano em 2022 e do Campeonato Mundial de Ciclismo em 2023.

Um total de 22 vagas (11 por gênero) serão oferecidas de novembro de 2022 a junho de 2024 - as outras duas (uma por gênero) para completar o total de 24 atletas são atribuídas ao país anfitrião.

Três competições de BMX freestyle oferecem vagas de classificação, mas a ordem de alocação não é cronológica, e a lista dos classificados não é confirmada até 2024. A distribuição de vagas seguirá a seguinte ordem:

Olympic qualifier series 2024 - seis vagas por gênero Campeonato de Ciclismo Urbano 2022 - duas vagas por gênero Campeonato Mundial de Ciclismo UCI 2023 - três vagas por gênero

Processo de classificação

Será distribuído um número total de 12 vagas por gênero. 11 vagas são alocadas com base na classificação e desempenho e a restante vaga é reservada para o país anfitrião.

As primeiras vagas (seis por gênero) serão alocadas primeiro aos atletas mais bem classificados (por nome) na Olympic Qualifiers Series (de março a junho de 2024). Uma vez confirmadas pelo CON, essas vagas não estarão mais disponíveis.

As cinco vagas restantes serão alocadas através do Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano de 2022 ou do Campeonato Mundial de Ciclismo de 2023.

Caso nem todos os continentes estejam representados após os resultados do OQS, a primeira das duas vagas restantes, por gênero, será atribuída retrospectivamente aos CONs melhor classificados no Campeonato de Ciclismo Urbano de 2022 para um continente ainda não classificado.

As últimas três vagas serão atribuídas através do Campeonato Mundial de Ciclismo UCI 2023, com prioridade para qualquer CON de um continente não classificado, para garantir a representação continental.

Uma vez que todos os continentes tenham obtido uma vaga, a(s) vaga(s) restante(s) será(ão) alocada(s) com base nos resultados do Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano UCI 2022 ou Campeonato Mundial Ciclismo UCI 2023 (nesta ordem) e será atribuído ao CON mais bem classificado(s) que ainda não se classificaram para os Jogos, independentemente de seu continente.

Qual é o formato e a programação da competição de BMX Freestyle em Paris 2024?

A única categoria olímpica de BMX freestyle é o park.

Os ciclistas são obrigados a realizar uma série de manobras impressionantes em uma rodada de 60 segundos e os juízes pontuarão cada rodada com base na dificuldade, criatividade, execução e altura das manobras, com os melhores ciclistas avançando para a final. Na rodada de medalhas, os ciclistas com as melhores séries pontuadas pelos juízes chegarão ao pódio.

O local da prova do BMX freestyle será o La Concorde Urban Park e toda a competição acontecerá em dois dias.

Os eventos preliminares femininos e masculinos acontecerão no dia 30 de julho, e as finais no dia seguinte, no dia 31 de julho.

Ciclistas de BMX freestyle para ficar de olho em Paris 2024

Os atuais campeões olímpicos, Worthington e Martin, estarão mais uma vez entre os favoritos ao ouro olímpico em Paris. No entanto, manter o título olímpico não será uma tarefa fácil.

Na categoria masculina, o venezuelano Daniel Dhers, também conhecido como o "Padrinho do BMX freestyle", não só mira Paris 2024, como também quer melhorar sua medalha de prata de Tóquio 2020 conquistando o ouro nos próximos Jogos Olímpicos. Ele terá 39 anos quando a competição começar em Paris.

O francês Anthony Jeanjean buscará o pódio em casa, enquanto o croata Marin Rantes e os norte-americanos Nick Bruce e Justin Dowell estarão entre os favoritos.

Na competição feminina, não seria surpresa ver o mesmo pódio de Tóquio 2020, com Hannah Roberts (EUA) e Nikita Ducarroz (Suíça) ainda provando estar entre as melhores do mundo.

Mas este é um esporte de constante inovação e uma nova geração de ciclistas pode vir à tona em Paris. As gêmeas colombianas, Queensaray e Lizsurley Villegas, provaram ser as favoritas dos fãs com apenas 19 anos, enquanto a alemã Lara Marie Lessmann, de 22 anos, impressiona desde que conquistou o ouro do YOG em Buenos Aires 2018.

A linha do tempo da classificação do ciclismo BMX freestyle para Paris 2024

1 de novembro de 2022 a 2 de junho de 2024: Período de classificação olímpica do BMX freestyle park;

9 de novembro a 13 de novembro de 2022: Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano UCI 2022 em Abu Dhabi;

3-13 de agosto de 2023: Campeonato Mundial UCI 2023 em Glasgow e Escócia;

Março-junho de 2024: Série de Classificação Olímpica;

7 de junho de 2024: a UCI confirma por escrito aos CONs as vagas obtidas;

21 de junho de 2024: Os CONs confirmam à UCI a utilização das vagas alocadas;

26 de junho de 2024: a UCI realoca todas vagas não utilizadas;

Data a confirmar: A Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a alocação de vagas de Universalidade para os CONs (quando aplicável);

30 de junho de 2024: a UCI coloca à disposição as vagas ainda não utilizadas;

8 de julho de 2024: prazo para o término das inscrições esportivas para Paris 2024;

26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024.

