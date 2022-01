Mikaela Shiffrin bate recorde de vitórias no slalom em Copas do Mundo, mas Petra Vlhová leva título da temporada

A bicampeã Olímpica Mikaela Shiffrin obteve um recorde no slalom da 47ª Copa do Mundo FIS de esqui alpino, com a vitória em Schladming (Áustria) na terça-feira (11 de janeiro) e tornar-se a mais bem-sucedida esquiadora de sempre em uma única disciplina.

A norte-americana conquistou a última prova do slalom feminino antes dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, superando a líder da primeira descida, Petra Vlhová, para a vitória na Áustria. A eslovaca Vlhová fez o suficiente ao terminar em segundo lugar e assim levar pra casa o globo de cristal da temporada na disciplina do slalom.

A alemã Lena Duerr terminou em terceiro, em um percurso que surpreende os grandes nomes da modalidade.

Shiffrin tira de Stenmark o recorde na disciplina

Shiffrin conquistou o primeiro ouro do Campeonato do Mundo no mesmo lugar que, em 2013, fez uma impressionante segunda corrida para sair lá de trás e faturar sua segunda vitória naquela temporada.

Suas 47 vitórias no slalom significam que ela está à frente da lenda sueca Ingemar Stenmark no número total de vitórias em uma única disciplina.

É a 73ª vitória de Shiffrin no total, nove atrás de Lindsey Vonn e 13 abaixo da recordista em eventos individuais somente (contando outras disciplinas), Ingemar Stenmark.

Vlhová leva o globo de cristal da temporada

Petra Vlhová ficou perto da sexta vitória em sete provas nesta temporada, mas terminar em segundo lugar garantiu para a eslovaca de 26 anos, com antecipação, o globo de cristal do slalom na temporada 2021/2022.

Atual detentora do globo de cristal geral e campeã mundial do slalom gigante, Vlhová também foi ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Innsbruck 2012, e tinha sido mais rápida na primeira corrida por 0s42. A prata em Schladming deu a ela uma liderança inalcançável de 220 pontos na classificação da disciplina, faltando duas etapas e 200 pontos em disputa.

Essas etapas acontecerão depois dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, em fevereiro.

Ela permanece na segunda colocação da classificação geral, 55 pontos atrás de Shiffrin.