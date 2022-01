Shaun White revela que testou positivo para Covid-19, mas se recuperou e pode competir no classificatório americano

O tricampeão Olímpico do snowboard Shaun White compartilhou que testou positivo para Covid-19, mas poderá fazer parte do último evento classificatório para Beijing 2022 nesta fim de semana.

O americano contou ao Olympics.com em entrevista nesta quinta (6 de janeiro) que teve sintomas do vírus, mas agora está se recuperando.

"Infelizmente tive Covid durante o fim de ano e agora estou me recuperando. Não foi uma experiência divertida", ele disse.

White revelou que o resultado positivo veio depois de competir no Dew Tour, que terminou em 19 de dezembro de 2021, mas que agora ele está liberado para competir no Grand Prix dos EUA em Mammoth Mountain, com a classificatória do snowboard halfpipe acontecendo nesta sexta (7 de fevereiro).

"Estou bem agradecido de ter testado negativo antes desta competição, então estou liberado para competir, porque teria sido muito frustrante estar na posição de, sabe, é a última classificatória e não poder competir", compartilhou.

"Tive asma quando criança e tenho uma condição cardíaca. Então qualquer coisa relacionada a pulmões e respiração não é muito bom, foi como um resfriado que não acabava."

Medalhista de ouro em PyeongChang 2018, Vancouver 2010 e Turim 2006, White pretende defender seus títulos no halfpipe nos Jogos de Inverno em fevereiro.

Aos 35 anos, White também contou ao Olympics.com que, durante a preparação para Beijing 2022, estava pensando na vida após o esporte, dando a entender que poderia começar uma família e dizendo "Há muito mais na vida do que o esporte".