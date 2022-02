Entre idas e vindas, Shaun White e Chloe Kim tentam defender título do snowboard halfpipe

O snowboard terá suas duas maiores estrelas em ação, ambos americanos, a partir desta quarta-feira, 9 de fevereiro, no halfpipe. Chegou a hora de acompanhar os americanos Shaun White e Chloe Kim.

"Será minha última competição, o que é muito especial", disse White, de 35 anos, que conquistou os últimos três títulos Olímpicos do snowboard halfpipe.

A presença de White em Beijing 2022 não era esperada desde o início do ciclo Olímpico, já que ele passou bastante tempo longe das competições. No entanto, a chance de fazer história mais uma vez e se tornar tetracampeão seduziu o veterano, que decidiu lutar contra nomes como Hirano Ayumu e Hirano Ruka e carimbou sua vaga na última etapa classificatória da Copa do Mundo.

"Cada passo do caminho teve a mesma sensação, o mesmo amor que eu reencontrei e descobri novamente dentro do esporte e eu carrego isso até os Jogos Olímpicos, esse pensamento positivo", afirmou White.

"São meus últimos Jogos. Tudo tem uma adrenalina extra. É a última vez que farei isso [coletiva de imprensa antes de competir], última vez que sento aqui com meus colegas [do time EUA]. Última Cerimônia de Abertura, tudo isso, é bem pesado, mas estou curtindo", acrescentou a lenda do snowboard.

O pódio já seria um excelente resultado para White, que sabe não ter mais nada a provar.

"Foi uma grande jornada. Vamos encarar isso e ver o que acontece. Certamente acho que não vou deixar o esporte. A parte linda do snowboard é que há uma vida além do esporte competitivo, com tantas pessoas que você não vê nos holofotes", acrescentou. "Estou animado para o próximo capítulo".

Sua participação também pode ser uma passagem de bastão do vencedor e 18 medalhas nos X Games (13 de ouro) para a próxima geração.

"Tenho muito orgulho de ter ficado no topo de um esporte que está sempre mudando por tanto tempo. É como a moda, sempre está mudando. Você está tentando se atualizar com as novas tendências, ver o que estão fazendo. Foi muito desafiador e tenho muito orgulho disso", afirmou White.

Shaun White Foto: 2022 Getty Images

Chloe Kim recuperada após momentos difíceis

Os últimos quatro anos também foram atribulados para Chloe Kim. Campeã em PyeongChang 2018 com apenas 17 anos, Kim teve dificuldade de lidar com a fama e decidiu se dedicar aos estudos em Princeton.

"Depois que ganhei minha primeira medalha Olímpica, passei por algo muito difícil de superar. Tive que reaprender a viver minha vida e ir aos lugares com as pessoas me reconhecendo, descobrindo onde eu moro, tentando invadir minha casa, algo que é uma total invasão de privacidade e eu jamais imaginaria que poderia acontecer", contou.

Kim chegou a jogar fora a sua medalha de ouro. "Minha vida estava muito complicada e eu só conseguia culpar [a medalha]. Mas eu a peguei do lixo. Não está mais lá".

Chloe Kim Foto: 2022 Getty Images

Recuperada, Kim reencontrou o amor pelo esporte a tempo de poder tentar a defesa do seu título no halfpipe.

"Realmente amo o snowboard e adoro ser parte da evolução do esporte. Não estou exausta. Sou grata por ter ido estudar por um tempo e agora estou feliz de estar aqui", disse.

A americana de 21 anos quer mostrar novas manobras para continuar construindo seu legado no esporte.

"Não posso dizer o que vou fazer, mas espero apresentar o que eu quero. Quero focar em amplitude e variedade também. Estou tentando incorporar as quatro direções de giros. É nisso que tenho trabalhado desde os últimos Jogos. É o quanto eu quero forçar o snowboard. Quero encorajar as pessoas a girarem nas quatro direções", revelou.

O snowboard halfpipe começa em 9 de fevereiro, às 9:30 locais (22:30 do dia 8 em Brasília) com o feminino e às 12:30 (1:30 em Brasília) no masculino. Assista a Beijing 2022 em território brasileiro nos canais Globo/Sportv e Olympics.com.