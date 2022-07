Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gustavo Ribeiro passam para as finais do Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma de skate street

Rayssa Leal - medalhista de prata em Tóquio 2020 - e Pâmela Rosa garantiram um lugar na grande final feminina do Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma de skate street 2022. No masculino, o português Gustavo Ribeiro avançou para a decisão deste que é o primeiro evento que conta pontos na corrida por uma vaga nos Jogos Paris 2024.

Ao todo foram 16 skatistas nas semifinais de cada gênero que competiram neste sábado, dia 2, na pista montada no parque do monte Ópio e Termas de Trajano, com os oito melhores de cada torneio se classificando para a final do domingo.

As atletas se apresentaram desta vez em um novo formato de pontuação. Além das duas voltas em que são avaliados o grau de dificuldade, repertório e execução das habilidades, consistência e o uso da pista, teriam também mais cinco oportunidades para executar manobras, com as duas melhores notas incluídas no somatório para a pontuação geral.

Rayssa Leal avança na segunda colocação

Com a somatória das notas em 246,47, Rayssa terminou em segundo lugar na semifinal e garantiu vaga na grande final do domingo, dia 3. Pâmela Rosa terminou em sétimo com nota 224,28. Com o resultado, assegurou um lugar entre as oito finalistas do domingo. Outra brasileira na disputa, Gabi Mazetto somou 121,26 pontos, terminou na 14ª colocação e, com isso, encerrou sua participação em Roma.

A vencedora foi a japonesa Nakayama Funa, medalhista de bronze em Tóquio 2020, com nota 252,41. Na final deste domingo serão cinco japonesas, duas brasileiras (Rayssa Leal e Pâmela Rosa) e uma australiana.

Classificadas para a final feminina

Nakayama Funa (JPN) - 252,41 Rayssa Leal (BRA) - 246,47 Akama Rizu (JPN) - 245,56 Yoshizawa Coco (JPN) - 241,56 Nishyia Momiji (JPN) - 228,22 Oda Yumeka (JPN) - 226,03 Pâmela Rosa (BRA) - 224,28 Chloe Covell (AUS) - 224,14

Gustavo Ribeiro: o melhor semifinalista

Na disputa das duas baterias da semifinal masculina, o português Gustavo Ribeiro fez duas voltas que não deixou dúvidas de que ele é um dos grandes favoritos para a final do domingo. Ambas as suas parciais (83,00 e 90,05) mantiveram-no na liderança da bateria, um dos quatro apenas das semifinais que ultrapassaram a nota 80. O único que chegou a 90 em uma volta.

Nas manobras, Ribeiro fez ainda melhor, com 92,30 na terceira tentativa. Primeira colocação na semifinal, para ninguém colocar defeito. Terá na finalíssima a companhia dos sul-americanos Mauro Iglesias (ARG) e Matias Dell'Olio (ARG), classificados na quarta e quinta colocações, respectivamente.

"Planejei tudo isso já tem duas, três semanas. Treinei muito, estudei bastante...para a final agora quero relaxar o meu corpo, estudar um pouco mais, colocar em prática o meu plano e andar de skate como faço todos os dias e, claro, me divertir", disse Ribeiro após o término da semifinal, para o Olympic Channel.

Gabryel Aguilar (BRA) ficou em 11º lugar com 232,73 e o medalhista de prata em Tóquio 2020, Kelvin Hoefler (BRA), terminou na 14ª posição com 157,45. Ambos não avançaram para a decisão.

Classificados para a final masculina

Gustavo Ribeiro (POR) - 262,50 Nyjah Huston (USA) - 255,00 Horigome Yuto (JPN) - 254,60 Mauro Iglesias (ARG) - 249,61 Matias Dell'Olio (ARG) - 247,51 Aurelien Giraud (FRA) - 241,36 Vincent Milou (FRA) - 239,31 Ryan Decenzo (CAN) - 236,55

Português Gustavo Ribeiro durante a semifinal da Classificatória Olímpica de Skate Street - Pro Tour Roma 2022 Foto: Bruno Mezzelani

Classificatório Olímpico de skate street em Roma: onde assistir

As finais feminina e masculina terão a transmissão do Olympic Channel neste domingo, dia 3 de julho. Confira os horários:

13:35 - hora de Brasília

17:35 - hora de Lisboa

