Sem Marta, seleção feminina está na Europa para a disputa de dois amistosos

Depois de ter disputado o Torneio Internacional da França em fevereiro, a seleção brasileira feminina de futebol está de volta ao continente europeu para dois amistosos, como preparação para a Copa América deste ano, que acontecerá entre 8 e 30 de julho, na Colômbia.

Ambos serão na Espanha e o primeiro deles será nesta quinta-feira (7 de abril), contra a seleção local, no estádio Rico Pérez, em Alicante. Quatro dias depois, na segunda-feira (11 de abril), a partida será contra a Hungria, em San Pedro de Pinatar, também localizada na costa espanhola do Mediterrâneo.

A treinadora Pia Sundhage não poderá contar com Marta, Rafaelle e Luana, lesionadas. No entanto, terá a presença da goleira Mayara (Internacional), da atacante Gabi Portilho (Corinthians) e da zagueira Giovanna Campiolo (Corinthians), novidades na lista do Brasil em busca da primeira vitória da seleção em 2022.

Marta é desfalque

Um dos maiores nomes do futebol mundial sofreu lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em jogo pelo Orlando Pride contra o North Carolina Courage, no final de março, pela segunda rodada da liga norte-americana. Marta precisou ser substituída com pouco mais de meia hora de jogo. Na ocasião, derrota do Orlando por um a zero.

Com cinco participações em Jogos e escolhida seis vezes como a melhor futebolista do mundo, ela precisará passar por cirurgia que pode afastá-la por meses dos gramados. Para o seu lugar foi chamada a atacante Gabi Portilho, do Corinthians.

"Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte", escreveu Marta nas redes sociais.

Rafaelle e Luana também ausentes

Assim como Marta, a zagueira Rafaelle (Arsenal/Inglaterra) e a meia Luana (Paris Saint-Germain/França) tinham sido convocadas por Pia Sundhage, mas tiveram que ser cortadas da lista.

Rafaelle sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e para ocupar sua vaga foi chamada Thais, do Palmeiras. Já Luana lesionou a cartilagem da patela do joelho esquerdo, o que a deixou de fora dos amistosos, tendo sido convocada Ana Vitória (Benfica/Portugal) para o seu lugar.

Convocação completa

Os 24 nomes convocados por Pia Sundhage para os jogos contra Espanha e Hungria são:

Goleiras

Letícia - SC Corinthians Paulista

Lorena - Grêmio FBPA

Mayara - SC Internacional

Zagueiras

Thais - SE Palmeiras

Giovanna Campiolo - SC Corinthians Paulista

Tainara - FC Bordeaux (França)

Tamires - SC Corinthians Paulista

Antonia - Madrid CFF (Espanha)

Thais Regina - São Paulo FC

Letícia Santos - 1 FFC Frankfurt (Alemanha)

Fernanda Palermo - São Paulo FC

Meio-campistas

Duda Santos - SE Palmeiras

Ary - SE Palmeiras

Adriana - SC Corinthians Paulista

Kerolin - North Caroline Courage (EUA)

Angelina - OL Reign (EUA)

Ingryd - Ferroviária

Luana - Paris Saint-Germain (França)

Ana Vitória - SL Benfica (Portugal)

Atacantes

Gabi Portilho - SC Corinthians Paulista

Gabi Nunes - Madrid CFF (Espanha)

Debinha - North Caroline Courage (EUA)

Geyse - Madrid CFF (Espanha)

Bia Zaneratto - SE Palmeiras

Horário e onde assistir à seleção feminina

Em nono lugar no ranking da FIFA (Federação Internacional de Futebol), o primeiro compromisso do Brasil será nesta quinta-feira, dia 7, no estádio Rico Pérez, em Alicante, contra a Espanha (sétima colocada no mesmo ranking), às 20:00 pela hora local (15:00 hora de Brasília).

Entre as espanholas estão convocadas as referências Alexia Putellas e Jennifer Hermoso, ambas do FC Barcelona, vencedora e terceiro lugar, respectivamente, do último prêmio The Best (promovido pela FIFA que elege as melhores futebolistas do ano).

Na segunda-feira dia 11 a seleção feminina volta a campo contra a Hungria (41ª do ranking), em San Pedro de Pinatar, às 20:30 pela hora local (15:30 no horário de Brasília).

Os jogos terão a transmissão da TV Globo e do Sportv.