Seleções brasileiras de cross-country e bobsled competem na véspera do anúncio do Time Brasil em Beijing 2022

O Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 será anunciado nesta segunda-feira, 17 de janeiro, às 11h no Instagram do Comitê Olímpico Brasileiro. Na véspera, 16 de janeiro, atletas do mundo inteiro somam os últimos pontos possíveis para tentar a classificação Olímpica.

As seleções brasileiras de esqui cross-country e bobsled competiram na neve e no gelo, respectivamente, neste domingo. Confira os resultados:

Dupla brasileira do bobsled 2-man, Edson Bindilatti e Edson Martins competem em St Moritz em janeiro de 2022. Foto: IBSF

Disputa interna chega ao fim no cross-country

O Brasil já havia garantido no início de 2021 três vagas no cross-country, uma masculina e duas femininas. A atual temporada de neve, portanto, serviu para avaliar quais esquiadores estão em melhor fase para ocupar esses lugares em Pequim.

No masculino, Manex Silva foi quem teve o melhor desempenho. Neste sábado, 15 de janeiro, ele foi 29º no sprint livre 1,4km em Zweisimmen-Sparenmoos, na Suíça. Se sua vaga for confirmada pelo COB, ele o hispano-brasileiro de 22 anos disputará sua primeira edição adulta dos Jogos Olímpicos. Ele esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude Lausanne 2020.

Steve Hiestand foi 50º no sprint livre 1,4km e 27º no 10km clássico no domingo. Caso seja convocado, o veterano de 37 anos disputaria os Jogos Olímpicos pela primeira vez. Ex-atleta de remo, o suíço-brasileiro contou ao Olympics.com que sua tentativa de ir a Pequim seria seu último capítulo no esporte profissional.

Manex Silva nos Jogos da Juventude Lausanne 2020. Foto: COB

Entre as mulheres, Jaqueline Mourão não competiu no fim de semana após levar duas pratas em Zlabtibor, na Sérvia, durante a semana. Rumo a sua oitava participação Olímpica – que seria um recorde brasileiro – Mourão teve o melhor desempenho entre as brasileiras em toda a temporada.

A esquiadora com os melhores resultados após Mourão foi Bruna Moura, que foi 34ª no sprint livre e 43ª no 5km clássico na Suíça neste fim de semana. Ex-pupila de Mourão no ciclismo mountain bike, Moura poderá disputar os Jogos Olímpicos pela primeira vez.

Time Brasil do bobsled encaminha classificação Olímpica

Após o 27º lugar no two-man no sábado, a seleção brasileira masculina de bobsled voltou à pista natural de St. Moritz, na Suíça, para a disputa do four-man no domingo.

O quarteto de Edson Bindilatti, Erick Vianna, Rafael Souza e Edson Martins ficou com a 23ª colocação, com tempo de 1min06s27. O Brasil deve ser representado em Pequim tanto no two-man quanto no four-man.

Líder da equipe, Edson Bindilatti deve fazer sua quinta participação Olímpica, após Salt Lake City 2002, Torino 2006, Sochi 2014 e PyeongChang 2018.