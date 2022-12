A Seleção brasileira feminina volta a campo para dois amistosos contra o Canadá, atual campeão Olímpico, dias 11 e 15 de novembro, sábado e terça-feira, respectivamente. Serão os últimos compromissos do time neste ano. O primeiro jogo será na Vila Belmiro, em Santos, e o segundo vai acontecer na Arena Corinthians, na capital paulista.

Em nono lugar no ranking da FIFA (Federação Internacional de Futebol), as brasileiras vêm de uma sequência de 10 vitórias e 33 gols marcados. Campeãs da Copa América e classificadas para Paris 2024, em setembro venceu a África do Sul em dois amistosos em Durban e em Joanesburgo, fazendo nove gols e não sofrendo nenhum. Em outubro, dois amistosos na Europa: 4 a 1 sobre a Noruega - campeã do Mundo em 1995 e ouro em Sydney 2000 -, em Oslo. Dias depois, triunfo por 1 a 0 sobre a forte Itália, em Gênova.

"É muito importante pra gente essa sequência de dez vitórias consecutivas. Precisamos seguir, fazer o nosso trabalho e para quando chegar a prova fina, que é na Copa do Mundo, sairmos bem", comentou a atacante Adriana, sobre o momento da equipe.

Serão duelos muito interessantes contra o Canadá, duas posições acima do Brasil no ranking, em sétimo. Ademais, as canadenses são as atuais campeãs Olímpicas, tendo eliminado a Seleção nas quartas de final, nos pênaltis, depois de um placar em branco no tempo regulamentar e na prorrogação.

O time do Canadá viaja para o Brasil com muitas futebolistas que foram ouro em Tóquio. Destaque para Julia Grosso, que atua no Juventus, da Itália, Jessie Fleming, do inglês Chelsea, Jordyn Huitema, do OL Reign, dos Estados Unidos, e Ashley Lawrence, do Paris Saint-Germain, da França.

