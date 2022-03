Sakamoto Kaori vence Mundial de patinação artística e se torna sexta japonesa a levar o ouro

A japonesa Sakamoto Kaori pode se chamar de campeã mundial.

Favorita no individual feminino do Campeonato Mundial de Patinação Artística de 2022, em Montpellier, na França, a atleta de 21 anos não sentiu a pressão desde o início do programa curto até o final do livre, quando se ajoelhou enquanto a plateia se levantava na noite de sexta-feira, 25 de março.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, Sakamoto somou 236.09 nos dois programas, tornando-se a sexta japonesa na história a ganhar um título mundial, e a primeira desde Asada Mao em 2014.

Sakamoto não conteve a emoção quando sua pontuação apareceu, 155.77 no programa livre, colocando-a com folga no topo do pódio. Ela colocou as mãos na cabeça e levantou os dois braços ao comemorar.

A belga Loena Hendrickx ganhou a prata com dois programas sólidos, incluindo um livre que fez a plateia aplaudir de pé antes de ela terminar, totalizando 217.70. Ela é a primeira medalhista mulher do seu país.

A americana Alysa Liu, de 16 anos, também brilhou no programa livre, começando com um triplo Axel (que foi julgado como rotação incompleta) e pontuando 139.28 para somar 211.19.

Ela venceu a primeira medalha mundial dos EUA no individual feminino desde 2016, quando Ashley Wagner foi prata.

Outra americana, Mariah Bell, também teve um bom programa livre, com alguns pequenos erros. Ela terminou em quarto com 208.66. You Young, da República da Coreia, fechou o top 5 com 204.91.

No início do mês, a União Internacional de Skate anunciou que "nenhum patinador pertencente a Membros da ISU em Rússia e Belarus pode ser convidado ou ter a participação permitida em competições de patinação internacionais".

Isso significa que a atual campeã Olímpica e campeã mundial de 2021, Anna Shcherbakova, ficou de fora do torneio.

No individual masculino, Uno Shoma liderou o programa curto, e o programa livre será neste sábado (26), às 10:05 locais. O canal no YouTube da ISU transmite ao vivo.

Sakamoto Kaori comemora título mundial Foto: Oscar Corrons / Olympic Channel

Papadakis e Cizeron lideram em 'volta Olímpica' em casa

Antes de patinarem nesta sexta-feira, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron venceram o dia.

A recepção no país natal após o ouro Olímpico em Beijing 2022 foi emocionante, mas tudo ficou ainda mais mágico quando eles entraram no gelo.

Os franceses não decepcionaram e estabeleceram um novo recorde mundial na dança rítmica (o primeiro dos dois programas da dança no gelo), com 92.73, acima do recorde que haviam feito em Pequim, de 90.89.

Os americanos Madison Hubell/Zachary Donohue e Madison Chock/Evan Bates ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Papadakis e Cizeron tentarão ser a primeira dupla de dança no gelo a vencer cinco títulos mundiais em quase 50 anos.

"É muito especial que isso [o Mundial] aconteça na França depois dos Jogos Olímpicos", disse Papadakis. "É um alinhamento das estrelas. Tentamos atingir este nível hoje e o público nos empurrou. Foi mágico", acrescentou.

A dança livre, que decide a classificação final, será neste sábado (26), às 17:05 locais.