Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação do hipismo adestramento

A igualdade é um dos princípios do hipismo - um esporte Olímpico único no qual homens e mulheres competem pelas mesmas medalhas nos mesmos eventos.

E Paris 2024 não será exceção. Mais uma vez, haverá três competições equestres - adestramento, saltos e concurso completo. E cada um deles é único, inclusive dentro do processo de qualificação.

O adestramento é comparado ao balé equestre e é a forma mais avançada de treinamento do cavalo. Neste evento julgado, a dupla formada pelo cavalo e o cavaleiro executam movimentos artísticos ao ritmo da música.

Em Paris 2024, o balé equestre tem um palco que condiz com a magnificência e elegância do adestramento - o Palácio de Versailles.

Mas antes de disputar as medalhas, descubra as respostas para as principais dúvidas sobre o processo de qualificação de adestramento para Paris 2024.

Quantos atletas competirão no hipismo adestramento em Paris 2024?

No adestramento, haverá duas provas de medalhas em Paris 2024: as competições individuais e por equipes.

Haverá um máximo de 60 atletas por evento (para homens e mulheres) participando da competição, com um máximo de um por NOC para a competição individual ou três por equipe para a competição por equipes.

Todos eles lutarão pelas medalhas no incrível cenário dos jardins do Palácio de Versailles.

Para serem elegíveis para a competição, os atletas devem ter nascido em ou antes de 31 de dezembro de 2006 (com idade não inferior a 18 anos no ano em que os Jogos Olímpicos ocorrerem), enquanto todos os cavalos participantes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 devem ter nascido em ou antes de 31 de dezembro de 2016 (com idade não inferior a oito anos no ano em que os Jogos Olímpicos ocorrerem).

Como é a classificação do hipismo adestramento para Paris 2024?

Como país anfitrião, a França tem três vagas disponíveis na competição de adestramento. No entanto, o restante dos NOCs e pares (atletas e cavalos) precisarão passar por um processo de qualificação desafiador antes de chegar a Versalhes.

Processo de qualificação de equipes

Um total de 15 NOCs participarão da competição por equipes (três pares de cavalo-atleta por equipe), sendo um deles a nação anfitriã. As outras 14 equipes garantirão suas cotas por meio dos eventos de qualificação do grupo Olímpico da FEI, que são os seguintes:

•. Uma cota (máx.3 pares atleta-cavalo): nação anfitriã.

• Seis cotas (máx.18 pares atleta-cavalo): as seis equipes mais bem classificadas do campeonato mundial de adestramento FEI 2022, em agosto de 2022, excluindo a equipe do país anfitrião.

• Três cotas (máx. 9 pares atleta-cavalo): as três equipes mais bem classificadas do campeonato europeu de adestramento FEI 2023 dos Grupos Olímpicos A e/ou B da FEI, excluindo equipes já qualificadas como nações anfitriãs e através do campeonato mundial.

• Uma cota (máximo de 3 pares): a equipe mais bem classificada do Grupo C 2023 do evento de qualificação Olímpica da FEI, excluindo as equipes já classificadas.

• Duas cotas (máximo de 6 pares): as duas equipes mais bem classificadas dos grupos Olímpicos D e/ou E da FEI nos Jogos Pan-Americanos de 2023, de 26 a 29 de outubro de 2023, excluindo as equipes qualificadas acima.

• Uma cota (máx.de 3 pares): a equipe mais bem classificada do Grupo Olímpico F no campeonato mundial de adestramento da FEI 2022 (6-10 de agosto de 2022), excluindo uma equipe qualificada como acima. Se a cota não for preenchida no campeonato mundial de adestramento da FEI de 2022, a cota será atribuída à equipe mais bem classificada do Grupo Olímpico F em um evento de qualificação Olímpica designada pela FEI de 2023 (datas e local a definir, se aplicável).

•. Uma cota (máx. três pares): Mesmos princípios acima com o Grupo F, mas com o grupo G.

Processo de classificação individual

Um NOC pode se qualificar para no máximo uma vaga individual e somente NOCs que não aceitaram uma cota de equipe são elegíveis para obter uma vaga individual. O número total de vagas individuais de cota para Paris 2024 é 15.

Eles são alocados da seguinte forma:

14 cotas (14 pares de cavalo-atleta) através do Ranking Olímpico FEI (alocação através dos Grupos Olímpicos FEI) e alocação através do Evento Qualificação Grupo Olímpico FEI e Ranking Olímpico FEI.

E uma cota por meio do Ranking Olímpico da FEI (colocação por meio do ranking geral).

Alocação por meio dos Grupos Olímpicos da FEI (Ranking Olímpico da FEI) - 10 cotas

As 2* duplas mais bem classificadas [1 atleta e 1 cavalo] no Ranking Olímpico de Adestramento da FEI de cada um dos cinco grupos mencionados abaixo qualificarão uma cota individual cada para seu NOC:

• A – Noroeste da Europa

• B – Sudoeste da Europa

• C - Europa Central e Oriental / Ásia Central

• F - África e Oriente Médio

• G - Sudeste Asiático, Oceania

Alocação por meio do Evento de Qualificação do Grupo Olímpico da FEI e do Ranking Olímpico da FEI - quatro cotas

Os 2* Atletas Individuais mais bem classificados dos Grupos Olímpicos D e/ou E, no máximo um por NOC, da classificação individual geral nos Jogos Pan-Americanos de 2023 se qualificarão para uma cota individual cada um para seu NOC.

E os 2* Atletas mais bem classificados do Ranking Olímpico da FEI para os Grupos Olímpicos D e E combinados, no máximo um por NOC, se qualificarão para uma cota individual cada um para seu NOC.

Os grupos D e E referem-se a:

• D - América do Norte

• E - América Central e do Sul

*A menos que uma ou duas vagas individuais de cota desse Grupo Olímpico da FEI já tenham sido alocadas para NOC/NOCs desse Grupo Olímpico da FEI devido à retirada de uma equipe qualificada. Nesse caso, haverá um processo de realocação de vagas de qualificação não utilizadas.

Alocação por meio de classificação geral (Ranking Olímpico da FEI) - uma cota

Um lugar de cota individual será alocado em ordem decrescente dos atletas mais bem classificados no Ranking Olímpico da FEI de adestramento

Qual é o formato e o cronograma da competição de hipismo adestramento de Paris 2024?

Não haverá muitas mudanças no formato de competição de Tóquio 2020 em Paris 2024, pois o número de atletas permanece o mesmo - 60 (cada um é uma combinação de atleta e cavalo), e será composto por dois eventos Abertos: individual e competição por equipes - cada uma com seu próprio conjunto de medalhas.

Tanto nas provas individuais quanto em equipes, o cavalo e o cavaleiro seguem a música, realizando movimentos artísticos que serão julgados. Os juízes levam em conta a elegância, facilidade e fluidez dos movimentos que recebem nota de dez, enquanto o cavalo deve mostrar as três caminhadas (passo, trote e galope). Alguns movimentos são pré-determinados e todos os participantes devem realizá-los.

A dupla atleta-cavalo com a maior pontuação ganhará a medalha de ouro.

Em Paris 2024, a competição equestre acontecerá de 27 de julho a 6 de agosto.

LEIA MAIS: O calendário de competições para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi divulgado

Atletas do hipismo adestramento para assistir em Paris 2024

Quando se trata de adestramento, a Alemanha é a potência do esporte. Em Tóquio 2020, as combinações alemãs lideraram os pódios em competições individuais e por equipes.

Isabell Werth (com o cavalo Bella Rose) é uma das estrelas do país, depois de se tornar a primeira amazona a conquistar sete medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos ao triunfar na prova por equipes em Tóquio 2020 ao lado de Dorothee Schneider (Showtime FRH) e Jessica von Bredow-Werndl (TSF Dalera).

Werth também ganhou prata no evento individual, terminando logo atrás de sua compatriota Von Bredow-Werndl.

No processo de ganhar a prata, Werth quebrou outro recorde, com 12 medalhas Olímpicas em sua carreira, ela é a atleta Olímpica equestre mais condecorada de todos os tempos.

Werth planeja fazer de Paris 2024 sua competição final, depois de anunciar ao DPA que após Tóquio 2020 se aposentará após os próximos Jogos Olímpicos, onde completará 55 anos. "Paris é um ponto de virada", disse ela.

No evento por equipes, as duas equipes que ganharam prata e bronze foram Estados Unidos e Grã-Bretanha.

A britânica Charlotte Dujardin pode ser a mais destacada amazona não alemã de adestramento depois de ganhar uma medalha de bronze nas provas por equipes e individuais em Tóquio 2020 ao lado de seu cavalo Gio. No processo, ela se tornou a atleta Olímpica mais condecorada da Grã-Bretanha, com três ouros, uma prata e dois bronzes.

E ela tem a chance de adicionar ainda mais ao seu quadro de medalhas, pois anunciou que está visando os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Linha do tempo de classificação do hipismo adestramento para Paris 2024

• 10-14 de agosto de 2022: Campeonato mundial de adestramento da FEI (Herning, DEN)

• Campeonatos Mundiais de Adestramento da FEI de 2022 a 31 de dezembro de 2023: Período para os NOCs obterem um lugar de cota de equipe (NOC - Certificado de Capacidade)

• Dezembro de 2022 (data exata a definir): FEI publicará a lista de eventos de classificação Olímpica (e regras de classificação) e a lista de eventos MER de 2023

• 1 de janeiro de 2023 - 31 de dezembro de 2023 (TBC): Período de classificação: Ranking Olímpico FEI - Adestramento

• 1 de janeiro de 2023 – TBC 2024 (“Prazo MER”): Período para Atletas e Cavalos obterem os requisitos mínimos de elegibilidade da FEI

• Datas a definir: Campeonato Europeu de Adestramento da FEI, Riesenbeck, GER. Grupos Olímpicos FEI A, B

• Datas a definir 2023: Evento de qualificação Olímpica da FEI designado. Grupo Olímpico C da FEI

• 20 de outubro a 5 de novembro de 2023: Jogos Pan-Americanos (Santiago, CHI). Grupos Olímpicos D e E da FEI

• Datas a definir 2023: Evento de qualificação Olímpica designada pela FEI, Grupo Olímpico F da FEI. Somente se uma cota de equipe não puder ser alocada a um NOC do Grupo Olímpico F da FEI no campeonato mundial de adestramento da FEI 2022.

• Datas a definir 2023: Evento de qualificação Olímpica designada pela FEI, Grupo Olímpico G da FEI. Somente se uma cota de equipe não puder ser alocada a um NOC do Grupo Olímpico G da FEI no Campeonato Mundial de Adestramento da FEI 2022.

• Dezembro de 2023 (data exata a definir): FEI publicará uma lista de eventos MER de 2024.

• Datas a definir: A Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição de lugares de Universalidade aos NOCs (quando aplicável).

• Datas a definir: a FEI deve informar os NOCs/NFs sobre a alocação da cota de sua equipe.

• Datas a definir 2024: Os NOCs devem confirmar à FEI o uso das vagas de cota de equipe alocadas. Se um NOC retirar sua vaga de cota de equipe até essa data ou não tiver confirmado seu Certificado de Capacidade de NOC em 31 de dezembro de 2023, o NOC em questão será elegível para uma vaga de cota individual.

• Datas a definir 2024: FEI informará os NOCs/NFs da 1. Alocação da (s) vaga (s) de cota da (s) Equipe (s) composta (s); 2. Realocação de uma vaga Individual para cada NOC que tenha retirado sua cota de equipe; 3. Atribuição de lugares de quotas individuais. Determinação de vagas de cotas individuais e equipes compostas com base no Ranking Olímpico de Adestramento da FEI.

• Datas a serem confirmadas 2024: NOCs para confirmar o uso de vagas de cotas individuais e vagas de cotas de equipes compostas para a FEI.

• Datas a serem confirmadas 2024: FEI para realocar todos os lugares de cota não utilizados.

• Datas a serem confirmadas 2024 (“Prazo MER”): Prazo para atingir os requisitos mínimos de elegibilidade. Inscrições indicadas pela FEI.

• Um dia após o prazo do MER: FEI para receber os Certificados de Capacidade da FEI (combinação de Atleta e Cavalo).

• 8 de julho de 2024: prazo para inscrições de esportes para Paris 2024.

• 26 de julho - 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024.

Saiba mais sobre o sistema de classificação para outros esportes que estarão em Paris 2024.