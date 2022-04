Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação e formato da competição do handebol nos Jogos Olímpicos

O ginásio Pierre Mauroy é o local onde as equipes masculinas e femininas da França tentarão defender seus títulos Olímpicos diante da torcida local em Paris 2024.

Como país anfitrião, as vagas da França estão garantidas, no entanto, o restante das nações que desejam se classificar precisarão seguir o caminho estabelecido pela Federação Internacional de Handebol (sigla IHF em inglês para International Handball Federation). O processo de qualificação será semelhante ao de Tóquio 2020, com Campeonatos Mundiais, Campeonatos Continentais e Torneios Pré-Olímpicos, a fim de determinar quais equipes terão a oportunidade de tentar destronar a França.

Saiba abaixo sobre as eliminatórias do handebol para Paris 2024.

Quantos times vão disputar o torneio do handebol em Paris 2024?

Os torneios masculino e feminino terão 12 equipes cada, com 14 atletas (168 em cada competição, 336 no total).

Como vão ser as eliminatórias do handebol para Paris 2024?

Como país anfitrião, a França tem direito a uma vaga para cada um dos torneios, masculino e feminino.

Além disso, as equipes que ficarem em primeiro nos Mundiais também garantirão sua vaga nos Jogos. Tanto o Mundial masculino quanto o feminino acontecerão em 2023, com o masculino em janeiro e o feminino em dezembro. Caso a França vença, o time vice-campeão assegura a vaga.

Os eventos continentais de classificação vão distribuir vagas para quatro equipes, tanto no feminino quanto no masculino (uma para cada região). Os vencedores dos respectivos torneios eliminatórios da Ásia (incluindo a Oceania), África e Europa se classificam diretamente para Paris. Nas Américas, as equipes medalhistas de ouro nos eventos feminino e masculino dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 terão lugar na capital francesa.

As 12 vagas remanescentes - seis para cada gênero - serão distribuídas através de torneios Pré-Olímpicos, três para os homens e três para as mulheres.

Qual é o formato e o calendário do torneio de handebol de Paris 2024?

Embora o formato do handebol Olímpico seja semelhante ao de outras edições dos Jogos - com uma fase de grupos seguida de fases eliminatórias -, vale destacar que as ações da modalidade acontecerão quase todos os dias dos Jogos.

Apesar dos Jogos começarem oficialmente com a Cerimônia de Abertura em 26 de julho, a competição do handebol tem início dois dias antes. De fato, as únicas datas em que não haverá handebol são 26 de julho, 10 e 11 de agosto. Em 8 e 9 de agosto serão definidos todos os medalhistas dos torneios feminino e masculino.

SAIBA MAIS: Calendário de competições dos Jogos Olímpicos Paris 2024 é divulgado

As equipes e atletas do handebol para ficar de olho em Paris 2024

A França, país anfitrião, é, sem dúvida, a equipe a ser superada em ambos os torneios, após suas respectivas conquistas em Tóquio 2020.

Nikola Karabatic tem como objetivo levar a equipe masculina para mais uma medalha de ouro - sua quarta nos Jogos -, enquanto na equipe feminina há duas jogadoras de destaque para ficar de olho: Grace Zaadi (eleita a melhor defensora em Tóquio 2020) e Pauleta Foppa (escolhida para as equipes all-star dos Jogos Tóquio 2020 e também do último Campeonato Mundial).

No entanto, o caminho para a glória nunca é fácil e a França terá uma forte concorrência em Paris 2024.

Suécia, Espanha e Dinamarca estão entre as favoritas, com nomes como Jim Gottfridsson, Alex Dujshebaev, Niklas Landin e Mikkel Hansen em suas respectivas seleções.

Entre as mulheres, a Noruega, com jogadoras de alto nível como Stine Bredal, Katrine Lunde (artilheira em Tóquio 2020) e Kari Brattset, é forte favorita nos próximos Jogos Olímpicos de Verão.

A linha do tempo das eliminatórias do handebol para Paris 2024