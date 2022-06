Rumo a Paris 2024: confira o sistema de qualificação do remo

O remo faz parte do programa Olímpico de verão desde 1900. Sempre com paisagens e locais de tirar o fôlego, o esporte mais uma vez fará parte da programação de Paris 2024. Pela segunda vez depois de Tóquio 2020, a competição incluirá um número igual de eventos para homens e mulheres.

Descubra as respostas para as principais dúvidas sobre o percurso que os remadores farão para garantir suas vagas em Paris 2024.

Quantos atletas competirão no remo em Paris 2024?

Cerca de 502 remadores competirão em Paris 2024: 251 atletas de cada gênero, 24 a menos que Tóquio 2020. Esse número inclui o país anfitrião (um para cada gênero) e lugares de universalidade (dois para cada gênero), alocados para garantir ampla participação durante a regata dos Jogos Olímpicos.

Além dessas seis vagas, 496 atletas (248 masculinos e femininos) competirão nas sete classes de barcos Olímpicos, com a seguinte distribuição:

· 58 atletas (29 por gênero): Sculls indivuduais

· 52 atletas (26 por gênero): Par

· 52 atletas (26 por gênero): Scull duplo

· 72 atletas (36 por gênero): Quatro Coxless

· 72 atletas (36 por gênero): Scull quádruplo

· 126 atletas (63 por gênero): Oito

· 64 atletas (32 por gênero): Peso leve Sculls duplos

Qual é o caminho de qualificação do remo para Paris 2024?

Como país anfitrião, a França tem direito a uma cota para as competições masculina e feminina. Haverá também duas cotas para homens e mulheres alocadas nos Lugares de Universalidade, que serão decididas pela Comissão Tripartite do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Para cada uma das 14 classes de barcos Olímpicos, haverá três oportunidades para ganhar a cota nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024:

1. Campeonato mundial de remo de 2023

336 atletas (168 homens e 168 mulheres) terão a chance de se classificar para os Jogos Olímpicos de 2024 no Campeonato Mundial de Remo de 2023 em Belgrado, Sérvia, entre 3 e 10 de setembro de 2023. A competição está aberta a todos os CONs com Federações Membros nacionais que membros do Remo Mundial. As tripulações mais bem colocadas de acordo com a cota de qualificação em cada evento qualificarão os barcos para seu Comitê Olímpico Nacional.

2. Regatas de qualificação continental em 2023

Um total de 64 atletas (32 mulheres e 32 homens) terão a oportunidade de se classificar em quatro regatas de qualificação continental: Ásia/Oceania, África, Américas e Europa. Através dessas competições podem qualificar os CONs que não participaram, não se classificaram em nenhuma classe, ou qualificaram apenas um barco no campeonato mundial de remo de 2023. Haverá quatro eventos em cada regata de qualificação continental e o world rowing confirmará o local e as datas das regatas de qualificação continental até o final de 2022.

• 3. Regata final de qualificação Olímpica (a ser confirmada em maio de 2024)

A Regata Final de Qualificação Olímpica será a última chance para 48 homens e 48 mulheres (96 atletas no total) garantirem sua vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O evento acontecerá em Lucerna, Suíça, em maio de 2024. Qualquer CON pode participar de qualquer evento em que ainda não tenha se classificado: neste caso, não há restrições quanto ao número de eventos para os quais um CON pode se qualificar na Regata Final de Qualificação Olímpica.

Após cada uma das regatas de qualificação, o World Rowing confirmará aos respectivos CONs, com base nos resultados, que obtiveram um lugar de cota. A partir disso, o CON deve indicar que aceitará os barcos qualificados em até 14 dias.

Se o CON não aceitar uma vaga, esta irá para o primeiro barco elegível entre os não qualificados. (Veja abaixo a linha do tempo com todas as principais datas).

Qual é o calendário de competições de remo de Paris 2024?

Em Paris 2024, sete eventos serão realizados nas competições masculina e feminina:

Sculls individuais (feminino/masculino)

Par (feminino / masculino)

Skiff duplo (feminino/masculino)

Quatro Coxless (feminino / masculino)

Sculls quádruplo (feminino/masculino)

Oito (feminino/masculino)

Skiff duplo peso leve (feminino/masculino)

As 14 provas de remo decorrerão entre 27 de julho e 3 de agosto. As competições serão realizadas no deslumbrante Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, a 39 km da Vila Olímpica e Paralímpica.

LEIA MAIS: O calendário de competições para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi divulgado

Remadores para assistir em Paris 2024

Em Tóquio 2020, dois dos momentos mais emocionantes vêm da Irlanda e da Grécia, com atletas de ambos os países conquistando sua primeira medalha de ouro no remo: no scull duplo leve masculino, cortesia de Fintan McCarthy e Paul O'Donovan, e no scull individual com Stefanos Ntouskos, de 24 anos.

Atletas chineses também voltaram ao pódio em Tóquio 2020 com uma medalha de ouro e duas de bronze. Em Paris 2024, eles serão novamente observados.

Enquanto isso, a Grã-Bretanha, superpotência do remo, conseguiu apenas duas medalhas em Tóquio, com os Estados Unidos voltando para casa de mãos vazias depois que as oito atletas terminaram em quarto lugar em sua tentativa de conquistar o quarto ouro consecutivo.

A França terminou logo acima da República Popular da China no quadro de medalhas, com Hugo Boucheron e Matthieu Androdias somando ouro Olímpico ao seu título mundial de 2018 no skiff duplo, e Laura Tarantola e Claire Bove - ambos jovens o suficiente para figurar em seus Jogos em casa - ganhando um medalha de prata no skiff duplo peso leve feminino. Eles potencialmente enfrentarão suas conquistadoras em Tóquio, as italianas Valentina Rodini e Federica Cesarini, que levaram o ouro por apenas 0,14 segundos.

As romenas Ancuta Bodnar e Simona Radis foram as vencedoras confortáveis do ouro no scull duplo. Com ambas com 22 anos de idade, eles devem estar em Paris e além.

Os Países baixos venceram o scull quádruplo masculino com um recorde mundial e uma equipe jovem, onde talvez apenas Dirk Uittenbogaard, de 31 anos, não esteja em Paris.

A Croácia também gostaria de repetir seus grandes momentos Olímpicos, depois que os irmãos Martin e Valent Sinkovic fizeram história em Tóquio ao somar o ouro nas duplas ao título de sculls duplos do Rio 2016.

Cronograma de qualificação de remo para Paris 2024

31 de dezembro de 2022 : Mundial de Remo para determinar a localização das Regatas de Qualificação Olímpica Continental

: Mundial de Remo para determinar a localização das Regatas de Qualificação Olímpica Continental 3-10 de setembro de 2023 : Campeonato Mundial de Remo de 2023, Belgrado, Sérvia

: Campeonato Mundial de Remo de 2023, Belgrado, Sérvia 15 de setembro de 2023 : World Rowing confirma por escrito aos CONs os lugares de cota obtidos.

: World Rowing confirma por escrito aos CONs os lugares de cota obtidos. 29 de setembro de 2023 : Os CONs confirmam ao World Rowing o uso dos lugares de cota alocados.

: Os CONs confirmam ao World Rowing o uso dos lugares de cota alocados. 6 de outubro de 2023 : World Rowing para realocar todos os lugares de cota não utilizados.

: World Rowing para realocar todos os lugares de cota não utilizados. A ser definido : Regata de qualificação continental da África, a definir

: Regata de qualificação continental da África, a definir A ser definido : Regata de qualificação continental das Américas, a ser definida

: Regata de qualificação continental das Américas, a ser definida · A ser definido : regata de qualificação continental da Ásia e Oceania, a definir

: regata de qualificação continental da Ásia e Oceania, a definir A ser definido : Regata Europeia de qualificação continental, a definir

: Regata Europeia de qualificação continental, a definir 19 a 21 de maio de 2024 (a ser confirmado): regata final de qualificação Olímpica, Lucerna, Suíça

(a ser confirmado): regata final de qualificação Olímpica, Lucerna, Suíça Em relação às respectivas regatas de qualificação : No prazo de cinco dias após a prova, a World Rowing confirma por escrito aos CONs os lugares de quota obtidos.

: No prazo de cinco dias após a prova, a World Rowing confirma por escrito aos CONs os lugares de quota obtidos. Duas semanas após o evento : Os CONs confirmarão ao World Rowing o uso dos lugares de cota atribuídos.

: Os CONs confirmarão ao World Rowing o uso dos lugares de cota atribuídos. Dentro de cinco dias após cada etapa anterior : World Rowing para realocar todos os lugares de cota não utilizados

: World Rowing para realocar todos os lugares de cota não utilizados A ser definido : A Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição de lugares de Universalidade aos CONs (quando aplicável).

: A Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição de lugares de Universalidade aos CONs (quando aplicável). 7 de junho de 2024 : World Rowing para realocar quaisquer vagas de cota não utilizadas.

: World Rowing para realocar quaisquer vagas de cota não utilizadas. 8 de julho de 2024 : prazo para inscrições esportivas em Paris 2024

: prazo para inscrições esportivas em Paris 2024 25 de julho de 2024 : Reunião do sorteio da regata Olímpica

: Reunião do sorteio da regata Olímpica 26 de julho - 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos de Paris 2024

