Rumo a Paris 2024: confira o sistema de qualificação da luta

Em Tóquio 2020, a luta proporcionou emoção e drama inesquecíveis, com destaques que incluíram o grande retorno do americano David Taylor nos segundos finais para ganhar sua primeira medalha de ouro, o histórico quarto título Olímpico do superastro cubano Mijain Lopez Nunez e as primeiras medalhas Olímpicas de luta para Nigéria e São Marino.

Espere mais eventos cheios de ação nas eliminatórias para os próximos Jogos de Paris. Mas antes, descubra as respostas para as principais dúvidas sobre o processo de qualificação para o Paris 2024.

Quantos atletas vão competir na luta em Paris 2024?

No total, 288 atletas competirão na competição de luta de Paris 2024: 192 homens e 96 mulheres - a mesma quantidade dos Jogos anteriores.

Nenhuma vaga será alocada ao país anfitrião para a luta, e as vagas são alocadas para Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs) com um número máximo de 18 (um por evento).

Quais são as etapas de qualificação da luta para Paris 2024?

Todas as 288 cotas serão alocadas em três fases.

Fase 1: Campeonato Mundial Sênior de 2023

Cinco cotas para as 18 categorias de peso Olímpicas - um total de 90 cotas - serão alocadas no Campeonato Mundial Sênior de 2023. Os quatro medalhistas (ouro, prata, bronze e bronze) das 18 categorias deste evento terão, cada um, uma vaga de cota para seu NOC. Além disso, haverá um duelo entre os dois perdedores das partidas da medalha de bronze e o vencedor obterá a última cota.

Fase 2: Torneios de Qualificação Continental de 2024

144 cotações serão definidas pelos Torneios de Qualificação Continental de 2024. Cada continente organizará um Torneio de Qualificação Olímpica específico, exceto Oceania e África, que terão um Torneio de Qualificação conjunto.

Fase 3: Torneio Mundial de Qualificação de 2024

As últimas 54 cotas

Qual é o formato e o calendário da competição de luta de Paris 2024?

A competição de luta de Paris 2024 acontecerá entre 5 e 11 de agosto na Champ de Mars Arena, que é o mesmo local da competição de judô.

Existem dois estilos de luta, Greco-Romana e Estilo livre, e um total de 18 eventos serão realizados em Paris 2024, que é a mesma quantidade de Tóquio 2020.

• Eventos de estilo livre feminino: 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg

• Eventos greco-romanos masculinos: 60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg

• Eventos de estilo livre masculino: 57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg

As competições contam com um sistema de eliminação direta. Duas medalhas de bronze serão concedidas por meio do processo de repescagem, no qual participam os lutadores que perderem para os finalistas.

Lutadores para assistir em Paris 2024

Enquanto o astro cubano Mijain Lopez Nunez, que se tornou o segundo lutador da história a ganhar quatro medalhas de ouro Olímpicas aos 38 anos em Tóquio, não esclareceu se competirá em Paris, muitos dos finalistas de Tóquio 2020 terão como objetivo ouro nos Jogos.

Após sua dramática virada contra o iraniano Hassan Yazdani na final masculina até 86kg, David Taylor, da equipe dos EUA, tentará defender seu título. No entanto, o medalhista de prata não será fácil de derrotar, como atesta seu recorde de tricampeão mundial e ouro Rio 2016 no evento.

O medalhista de ouro do Rio 2016, Kyle Snyder, também será um destaque. O americano perdeu na final do estilo livre 97kg em Tóquio e espera reconquistar o título em Paris em 2024.

Desde que as competições femininas foram introduzidas no programa Olímpico em 2004, as atletas japonesas dominaram. Em Tóquio 2020, elas conquistaram quatro dos seis ouros oferecidos, incluindo os conquistados pelas irmãs Kawai Yukako e Risako nos 62kg e 57kg, respectivamente. A bicampeã Olímpica, Risako, deu à luz seu primeiro bebê em maio de 2022 e, se voltar ao tatame, será novamente favorita em Paris 2024.

Tamyra Mensah-Stock, a primeira mulher negra a ganhar a medalha de ouro Olímpica na luta, também será uma forte candidata na categoria até 68kg feminina.

As competições de luta de Tóquio viram dois medalhistas de países que nunca ganharam medalhas no esporte. Uma foi Blessing Oborududu, da Nigéria, que conquistou a prata nos 68kg feminino, e o outro foi Myles Nazem Amine, de San Marino, que conquistou o bronze nos 86kg masculino. Ambos os atletas esperam mais do mesmo em Paris 2024.

Linha do tempo da classificação para a luta em Paris 2024

16 de setembro de 2023 - 12 de maio de 2024 : Período de qualificação

: Período de qualificação 28 de março a 02 de abril de 2023 : Campeonato Asiático, a definir *

: Campeonato Asiático, a definir * 17-23 de abril de 2023 : Campeonato Europeu, Zagreb (CRO) *

: Campeonato Europeu, Zagreb (CRO) * 04 a 07 de maio de 2023 : Campeonato Pan-Americano, Buenos Aires (ARG) *

: Campeonato Pan-Americano, Buenos Aires (ARG) * 16-21 de maio de 2023 : Campeonato Africano, Túnis (TUN) *

: Campeonato Africano, Túnis (TUN) * 26 a 28 de maio de 2023 : Campeonato da Oceania, a definir *

: Campeonato da Oceania, a definir * 16 a 24 de setembro de 2023 : Campeonato Mundial de 2023, Krasnoyarsk (RUS)

: Campeonato Mundial de 2023, Krasnoyarsk (RUS) 27 de setembro de 2023 : UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos.

: UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos. 08 de outubro de 2023 : Os NOCs devem confirmar à UWW o uso dos lugares de cota alocados.

: Os NOCs devem confirmar à UWW o uso dos lugares de cota alocados. 26 a 28 de janeiro de 2024 : Campeonato da Oceania, a definir * 06-11 de fevereiro de 2024 : Campeonato Africano, Cairo (EGY) * 12-18 de fevereiro de 2024 : Campeonato Europeu, Bucareste (RO) * 27 de fevereiro - 03 de março de 2024 : Campeonato Asiático. A definir * 07 a 10 de março de 2024 : Campeonato Pan-Americano, a definir * 22 a 24 de março de 2024 : Torneio de qualificação para África e Oceania, a definir

: Campeonato da Oceania, a definir * : Campeonato Africano, Cairo (EGY) * : Campeonato Europeu, Bucareste (RO) * : Campeonato Asiático. A definir * : Campeonato Pan-Americano, a definir * : Torneio de qualificação para África e Oceania, a definir 27 de março de 2024 : UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio de Qualificação da África e Oceania

: UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio de Qualificação da África e Oceania 04 a 07 de abril de 2024 : Torneio Qualificatório Europeu, a definir

: Torneio Qualificatório Europeu, a definir 07 de abril de 2024 : Os NOCs confirmam à UWW o uso das vagas de cota alocadas no Torneio de Qualificação da África e Oceania

: Os NOCs confirmam à UWW o uso das vagas de cota alocadas no Torneio de Qualificação da África e Oceania 10 de abril de 2024 : UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio Qualificatório Europeu

: UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio Qualificatório Europeu 12 a 14 de abril de 2024 : Torneio de Qualificação Asiático, a definir

: Torneio de Qualificação Asiático, a definir 17 de abril de 2024 : UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio de Qualificação Asiático

: UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio de Qualificação Asiático 19 a 21 de abril de 2024 : Torneio Pan-Americano de Qualificação, a definir

: Torneio Pan-Americano de Qualificação, a definir 21 de abril de 2024 : Os NOCs confirmam à UWW o uso dos lugares de cota alocados no Torneio Qualificatório Europeu

: Os NOCs confirmam à UWW o uso dos lugares de cota alocados no Torneio Qualificatório Europeu 24 de abril de 2024 : UWW confirma por escrito aos NOCs as vagas de cota obtidas no Torneio Qualificatório Pan-Americano

: UWW confirma por escrito aos NOCs as vagas de cota obtidas no Torneio Qualificatório Pan-Americano 28 de abril de 2024 : Os NOCs confirmam à UWW o uso dos lugares de cota alocados no Torneio de Qualificação Asiático

: Os NOCs confirmam à UWW o uso dos lugares de cota alocados no Torneio de Qualificação Asiático 05 de maio de 2024 : Os NOCs confirmam à UWW o uso das vagas alocadas no Torneio Pan-Americano de Qualificação

: Os NOCs confirmam à UWW o uso das vagas alocadas no Torneio Pan-Americano de Qualificação 09 a 12 de maio de 2024 : Torneio Qualificatório Mundial, a definir

: Torneio Qualificatório Mundial, a definir 15 de maio de 2024 : UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio Qualificatório Mundial

: UWW confirma por escrito aos NOCs os lugares de cota obtidos no Torneio Qualificatório Mundial 26 de maio de 2024 : Os NOCs confirmam à UWW o uso dos lugares de cota alocados no Torneio Qualificatório Mundial

: Os NOCs confirmam à UWW o uso dos lugares de cota alocados no Torneio Qualificatório Mundial Data: A Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição de Lugares de Universalidade aos NOCs (quando aplicável).

XX de junho de 2024 : UWW para realocar toda a cota não utilizada

: UWW para realocar toda a cota não utilizada 8 de julho de 2024 : prazo para inscrições esportivas em Paris 2024

: prazo para inscrições esportivas em Paris 2024 26 de julho - 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos de Paris 2024

* Os Campeonatos Continentais Sênior de 2023 acima mencionados não são eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas apenas os NOCs/FNs que participaram desses Campeonatos poderão participar do Campeonato Mundial Sênior de 2023 (1ª fase) com o mesmo número de atletas por estilo.

\\ Os Campeonatos Continentais Sênior de 2024 mencionados acima não são eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas apenas NOCs/FNs que participaram desses Campeonatos com a possibilidade de participar dos torneios de Qualificação Continental com o mesmo número de atletas por estilo.

