Rota da maratona de Paris 2024 revelada: uma corrida memorável pela história e por monumentos incríveis

A rota da maratona de Paris 2024 foi revelada nesta quarta-feira, 5 de outubro, em um evento na Prefeitura de Paris (Hotel de Ville). O evento foi prestigiado pela Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, por Tony Estanguet, Presidente de Paris 2024 e pela ex-recordista mundial da maratona Paula Radcliffe.

Os 42,195km da maratona Olímpica passarão por muitos dos monumentos icônicos da capital francesa. A largada será no Hotel de Ville (Prefeitura) e a chegada em Les Invalides, passando pela Opéra Garnier, pela Place Vendôme, pelos Jardins das Tulherias, pelas Pirâmides do Louvre, pela Praça da Concórdia, pelo Grand Palais, pelos Jardins do Trocadero, pelo Palácio de Versalhes, pela Torre Eiffel e mais.

Muitos dos locais da rota da maratona são sedes Olímpicas. BMX freestyle, breaking, skate e basquete 3x3 serão disputados na Praça da Concórdia, o pentatlo moderno e o hipismo no Palácio de Versalhes, o tiro com arco em Les Invalides e o vôlei de praia acontecerá ao lado da Torre Eiffel.

Mais de 7.000 espectadores poderão comprar ingressos de 24 euros para assistir ao final da corrida de uma arquibancada próxima à chegada, enquanto outros devem se enfileirar pelas ruas para assistir ao resto da maratona de graça.

Clique aqui para mais informações sobre ingressos.

PARIS 2024 | Últimas notícias sobre ingressos

Paris 2024 marathon map Foto: Paris 2024

Direitos das mulheres são celebrados em histórica maratona

"Os atletas, as dezenas de milhares de espectadores e milhões de telespectadores vão sentir a experiência de um line-up especial de lugares icônicos, da capital francesa a Versalhes, pelas paisagens emblemáticas da Ile-de-France. Neste cenário excepcional, os atletas também encararão um desafio esportivo sem precedentes, graças a um percurso difícil, com subidas significativas", disse Tony Estanguet sobre a maratona.

Enquanto a corrida sem dúvidas será um prazer de assistir, também há uma importância histórica para esta maratona Olímpica. A rota foi inspirada na "marcha das mulheres" (a Marcha das Mulheres a Versalhes), quando em 5 e 6 de outubro de 1789 um grupo de mulheres caminhou da Prefeitura de Paris a Versalhes e tirou o rei à força das Tulherias. Graças a essa pressão de um grupo de mulheres, o Rei Luís XVI ratificou a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão apenas meses após a Revolução Francesa.

MAIS | Relembre todos os campeões Olímpicos da maratona

A maratonista francesa Mélody Julien expressou sua felicidade com o percurso e o significado por trás dele - ainda mais porque, pela primeira vez desde que a maratona feminina foi introduzida nos Jogos Olímpicos Los Angeles 1984, a ordem das corridas mudou, com os homens no dia 10 de agosto às 8:00 locais e as mulheres no dia seguinte, 11 de agosto, às 8:00 locais.

"Queríamos trocar a ordem pela vontade de ter mais igualdade de gênero e trazer as mulheres para a posição principal pela primeira vez. Então a maratona feminina vai ter bastante visibilidade em 11 de agosto para encerrar o programa do atletismo", disse Estanguet.

"Um desafio esportivo e físico monumental e um tributo adequado às mulheres que mudaram a história: esta maratona será um dia para recordar e do fundo do meu coração, eu espero fazer parte disso!", disse Julien.

Uma rota desafiadora pela história

Como apontado por Julien, a rota certamente será desafiadora. O ponto mais alto alcançará 183m na marca de 20,3km, enquanto a subida mais íngreme será de +13,5 graus e a descida mais íngreme de -13,4 graus. A elevação geral do começo ao fim será de 438 metros.

"Com mudanças na elevação, a maratona de Paris 2024 levará os atletas ao seu limite absoluto. Um desafio esportivo fantástico em um cenário espetacular. Esta corrida promete ser lendária!", acrescentou Paula Radcliffe, ex-recordista mundial.

Alguns dos momentos principais da maratona incluem o ponto entre 15km e 17,8km em que haverá uma longa subida, com a maratona viajando de Sèvres a Ville d'Avray. Outra subida entre 19,7km e 20,3km será seguida de uma descida com um ângulo de 6 graus que continua até a marca de 27,5km.

Entre 28,5km e 29km, outra subida com máxima de 13,5 graus seguida de outra grande descida entre 29,2km e 32,5km ficará entre 3 e 13,4 graus.

Nada disso, no entanto, será suficiente para preocupar o bicampeão Olímpico e recordista mundial Eliud Kipchoge, que disse:

"Sem dúvidas, a maratona de Paris 2024 terá algo especial. Correr em um cenário impressionante, em um lugar cheio de história e simbolismo, será uma experiência única. Não poderia pedir por uma corrida mais perfeita para os Jogos."

MAIS | Reveja em vídeo oito maratonas históricas

Uma maratona para todos

Além das maratonas Olímpicas, foi confirmado de mais de 40.000 membros do público terão a chance de correr nos eventos de corrida "Maratona Paris 2024 Para Todos". Como parte deste anúncio, Paris 2024 revelou detalhes sobre como as pessoas podem conseguir ingressos para a maratona pública (42.195km) e a corrida de 10km, ambas na mesma rota que as maratonas Olímpicas.