Mulheres seguem em destaque no tênis brasileiro

Em sua melhor forma, Beatriz Haddad Maia entrou de vez entre as melhores do mundo. A brasileira fez quatro finais de simples (dois títulos), incluindo um vice-campeonato no WTA 1000 de Toronto, e seis de duplas (quatro títulos), com direito a final no Australian Open.

Essas campanhas colocaram Bia no top 15 do mundo tanto em simples quanto em duplas, com margem para ir ainda mais longe em 2023. A brasileira confirmou que vai jogar ao lado da chinesa Zhang Shuai a partir de agora.

"Não me surpreendi em ter entrado no top 20. É algo que sempre sonhei e acreditei que seria possível, mas não esperava que fosse logo neste ano e do jeito como foi", disse. Sua meta para a próxima temporada é quebrar a barreira do top 10.

Co-responsável pela primeira medalha olímpica do Brasil no tênis, Luisa Stefani passou a maior parte da temporada tentando retornar de um rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho.

A espera valeu a pena. Luisa venceu três torneios de duplas, em quatro finais, no retorno ao circuito. Bom para a equipe brasileira na Billie Jean King Cup, que teve Bia, Luisa e a também medalhista olímpica Laura Pigossi garantido uma vaga para o país nas classificatórias do Grupo Mundial em 2023.