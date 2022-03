Resumo do dia: os principais acontecimentos, os recordes e grandes momentos desta quarta-feira nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

Pódios repetidos

O esqui cross-country foi o centro das atenções no quinto dia dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022, onde seis eventos valendo medalha foram disputados.

A República Popular da China teve um início impressionante até as finais, dominando ambos os eventos sentados, masculino e feminino.

O pódio masculino foi uma repetição do evento de longa distância sentado no domingo (6 de março), com Zheng Peng liderando outra dobradinha chinesa de ouro e prata. Ele dividiu o pódio com o compatriota Mao Zhongwu no segundo lugar com o canadense Collin Cameron faturando o bronze.

O evento do sprint feminino também foi uma cópia fiel do de longa distância, com Yang Hongqiong indo em busca do seu segundo ouro dos Jogos. Ela não deu chances para a estrela norte-americana Oksana Masters e, assim, subiu no degrau mais alto do pódio. A também chinesa Li Panpan ficou com o terceiro lugar.

No evento masculino em pé, o francês Benjamin Daviet conquistou sua primeira medalha de ouro individual no cross-country liderando de ponta-a-ponta. O alemão Marco Maier e o ucraniano Grygorii Vovchynskyi se envolveram em uma interessante batalha pela medalha de prata, com o Maier terminando em segundo, atrás de Daviet.

A canadense Natalie Wilkie conquistou o segundo ouro, com as três primeiras terminando na mesma ordem da prova de longa distância. Wilkie superou um começo lento para alcançar as líderes e derrotar a atual campeã mundial, a norueguesa Vilde Nilsen, na reta final em um sprint dramático na linha de chegada. Nilsen teve que se contentar com outra prata, com Sydney Peterson, dos Estados Unidos, terminando em terceiro.

A sensação austríaca Carina Edlinger finalmente colocou suas mãos na medalha de ouro na prova de sprint para atletas com deficiência visual, protagonizando uma segunda metade dominante.

Ela conquistou uma vitória confortável com um tempo de 3min49s6, à frente da ucraniana Oksana Shyshkova (3min56s4) no segundo lugar, com a alemã Linn Kazmaier em terceiro com 4min05s2.

Campeã mundial finalmente conquista ouro Paralímpico

Tetracampeã mundial, Carina Edlinger superou sérios problemas de saúde rumo ao ouro Paralímpico, que quase atrapalhou a sua campanha por completo.

Edlinger não terminou o evento de longa distância e parecia que sairia destes Jogos de Pequim com as mãos vazias.

Quatro anos atrás ela foi a PyeongChang como uma das favoritas à medalha de ouro, mas teve que se contentar com o bronze no evento de meia distância.

"Ainda não consigo acreditar naquilo. Há quatro anos eu tive problemas semelhantes aos que tive agora, com as minhas pernas, e desmaiei muitas vezes aqui e logo antes da viagem pra cá", declarou Edlinger após a corrida.

"Foi uma situação difícil porque há alguns dias eu estava completamente paralisada abaixo da nuca, deitada no chão da cabine de cera. Aquele foi um dos pontos mais baixos que tive na minha carreira esportiva", acrescentou.

A perseverança de Edlinger valeu a pena, chegando à vitória no evento de sprint, medalha de ouro somada ao bronze de quatro anos antes.

"Com duas vezes não terminando, isso era mais do que frustrante porque eu sabia que podia. No entanto hoje, conquistar um ouro como este é incrível", completou.

Carina Edlinger Foto: 2022 Getty Images

Os brasileiros no quinto dia

O Brasil teve os cinco esquiadores do Para esqui cross-country em ação nesta quarta-feira, todos eles no sprint.

No feminino, Aline Rocha terminou em 10º lugar entre 16 participantes, com o tempo de 3min55s2. "Por ver a lista dos atletas sabia que seria muito difícil passar para a semifinal, é um nível técnico bem alto. Foi uma prova difícil, eu dei 100% na quali para garantir que eu pudesse ter uma chance de passar para a semifinal. Deu certo, dei 100% de mim. Na semifinal tentei fazer o mais forte possível, senti que foi melhor que a prova da quali, inclusive. Estou muito feliz com o resultado", colocou Aline Rocha para o site da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN)

Entre os homens, foram 36 atletas que disputaram a prova, sendo que Cristian Ribera, atual vice-campeão mundial, terminou na nona colocação, com o tempo de 2min59s8. Robelson Lula chegou em 18º (2min34s19), Guilherme Rocha em 21º (2min36s77) e Wesley dos Santos em 24º (2min39s14). "Foi muito difícil a prova. O percurso era bem difícil, o pessoal classe 12 levou um pouco de vantagem durante a semifinal, acabaram me pegando antes da descida. Sofri bastante, dei o máximo que eu podia e infelizmente não foi suficiente, mas saio feliz. A prova foi boa, fiz o máximo que dava, então estou muito feliz de poder ter passado para a semifinal e por pouco não ter feito a final", refletiu Cristian Ribera para o site da CBDN.

O Brasil volta à neve de Beijing 2022 nesta sexta, dia 11, no slalom do snowboard com André Barbieri, às 11:00 hora local de Pequim (0:00 de quinta para sexta-feira pela hora de Brasília).

No sábado dia 12, a partir das 12:30 locais (1:30 pela hora de Brasília) os brasileiros estarão nas provas de média distância do Para esqui cross-country (7,5km feminino e 10km masculino para atletas sentados), com Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley dos Santos.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 são transmitidos para o território brasileiro através dos canais Sportv.

Atleta do dia

Grande nome do Para esqui cross-country de todos os tempos, Brian McKeever completou sua prova com um tempo perfeito para sua quarta medalha de ouro Paralímpica consecutiva no sprint masculino para atletas com deficiência visual.

McKeever e seu guia Russ Kennedy superaram o norte-americano Jake Adicoff na reta final e conquistaram a vitória por apenas 0,8 segundos. O sueco Zebastian Modin acabou na terceira colocação.

"Nós sabíamos que tínhamos que passar na frente antes da última parte final para que pudéssemos escolher o trecho que quiséssemos. Definitivamente há uma pista mais rápida do que as outras por causa das sombras", disse o canadense com suas costeletas que são marca registrada.

"Não sou capaz de começar muito rápido com a minha idade, então tive que crescer na prova. Nós falamos sobre isso e tentamos construir isso através de toda a corrida."

McKeever foi em busca do seu 15º ouro Paralímpico, apenas um a menos do que o maior recorde de todos os tempos, do Para esquiador alpino alemão Gerd Schoenfelder.

"Eu nunca pensei sobre nenhuma delas (medalhas de ouro), por isso eu continuarei a não pensar nisso e irei uma corrida por vez, tentando desfrutar de tudo", disse McKeever.

O que assistir a seguir

Todas as atenções estarão nas descidas das montanhas, onde as medalhas do Para esqui alpino serão distribuídas em três eventos do slalom gigante, na zona de Yanqing, nesta quinta-feira dia 10.

O norueguês Jesper Pedersen está na caçada de um segundo título Paralímpico consecutivo no evento sentado e poderia faturar sua quarta medalha em Beijing 2022, depois de conquistar o ouro no Super-G e no super combinado, além da prata no downhill.

O italiano Giacomo Bertagnolli estará ávido para somar mais elogios ao ouro e à prata que já tem na bagagem, na categoria para atletas com deficiência visual.

No evento em pé, o francês Arthur Bauchet terá como meta uma terceira medalha de ouro depois das vitórias no downhill e no super combinado.

Cristian Ribera na semifinal da prova de Para esqui cross-country sentado dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 Foto: Ale Cabral/CPB

Todas as medalhas do dia

Feminino

Para esqui cross-country - Sprint sentado

Ouro: Yang Hongqiong (CHN)

Prata: Oksana Masters (USA)

Bronze: Li Panpan (CHN)

Para esqui cross-country - Sprint em pé - livre

Ouro: Natalie Wilkie (CAN)

Prata: Vilde Nilsen (NOR)

Bronze: Sydney Peterson (USA)

Para esqui cross-country - Sprint em pé livre - atletas com deficiência visual

Ouro: Carina Edlinger (AUT)

Prata: Oksana Shyshkova (UKR)

Bronze: Linn Kazmaier (GER)

Masculino

Para esqui cross-country - Sprint sentado

Ouro: Zheng Peng (CHN)

Prata: Mao Zhongwu (CHN)

Bronze: Collin Cameron (CAN)

Para esqui cross-country - Sprint em pé - livre

Ouro: Benjamin Daviet (FRA)

Prata: Marco Maier (GER)

Bronze: Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Para esqui cross-country - Sprint livre - atletas com deficiência visual