Resumo do luge em Beijing 2022 - principais histórias, momentos e recordes

O luge em Beijing 2022 pode ser melhor resumido em uma frase: vamos saudar a Alemanha! A potência dos esportes de pista conquistou todas as quatro medalhas de ouro oferecidas.

A atração principal do show foi a "GOAT" (sigla em inglês para Greatest of all times - A melhor de todos os tempos), Natalie Geisenberger, que conquistou seu terceiro título consecutivo no individual feminino. A veterana de 34 anos fez história ao se tornar a primeira tricampeã olímpica no individual feminino individual do luge.

Johannes Ludwig conquistou um memorável primeiro ouro olímpico no masculino individual aos 35 anos. O nativo de Suhl, que nunca conquistou um título mundial no individual e que passou a maior parte de sua carreira à sombra do compatriota Felix Loch, mostrou o que pode ser alcançado com persistência, dedicação e consistência.

Enquanto isso, o time dos sonhos, Tobias Wendl e Tobias Arlt marcou o melhor tempo com perfeição, conquistando seu terceiro título consecutivo nas duplas. Alguns questionaram se as lendas bávaras seriam capazes de resistir ao desafio dos compatriotas e campeões mundiais Toni Eggert e Sascha Benecken. No entanto, depois de um duelo emocionante na novíssima pista de Yanqing, 'Os Tobys' terminaram em primeiro lugar por 0,099s.

Considerando o brilho de cada um, não foi surpresa que Geisenberger, Ludwig e os Tobys se juntassem para defender o título na competição por equipes mistas.

Três principais momentos

1- Ludwig se torna o mais velho medalhista olímpico de luge

Que Johannes Ludwig ganhou o ouro não foi uma grande surpresa. O alemão estava em boa forma nesta temporada, conquistando o título geral da Copa do Mundo.

Mas essa vitória teve um gostinho bom, pois foi uma recompensa para um atleta que colocou seu coração e sua alma no luge desde que começou a competir em 1996. Houve muitos altos e baixos ao longo do caminho, incluindo quando perdeu a seletiva para dois Jogos Olímpicos e em outras vezes quando ficou em quarto lugar em campeonatos mundiais.

O fato de ele finalmente ter conquistado o ouro individual oito dias antes de seu aniversário de 36 anos é uma prova de seu profissionalismo ao se manter em tão boa forma por tanto tempo.

Johannes Ludwig, da equipe da Alemanha, comemora depois de ganhar o ouro no luge individual masculino Foto: Getty Images

2- Geisenberger fazendo história

Natalie Geisenberger já era a "GOAT' do feminino do luge antes de Beijing 2022, mas confirmou esse reconhecimento ao se tornar a primeira mulher a ganhar três títulos individuais.

Apesar de ter tirado a temporada de 2019 para dar luz ao seu filho, ela não demorou muito em redescobrir sua melhor forma e provou que ser mãe não é motivo para deixar de correr atrás dos seus sonhos.

Geisenberger foi a rainha da consistência em Pequim, registrando o tempo mais rápido, e também o segundo mais rápido em quatro corridas.

A medalhista de ouro Natalie Geisenberger, da equipe da Alemanha, posa durante a cerimônia de medalha do luge feminino Foto: 2022 Getty Images

3 - Os Tobys fizeram de novo

Os atuais campeões Olímpicos Tobias Wendl e Tobias Arlt tiverem problemas com a forma e com a consistência antes dos Jogos.

Mas esses atletas super experientes não estavam nem um pouco preocupados, vislumbrando o fato de que algo semelhante ocorreu antes de PyeongChang 2018, onde eles foram capazes de desempenhar sua melhor forma quando mais importava.

Como de costume, eles fizeram exatamente isso novamente em Pequim, nunca perdendo a liderança para fazer história nas duplas ao conquistar três títulos consecutivos.

O que eles disseram

Sou cinco vezes campeã Olímpica, mas é a primeira vez como mãe – e é ótimo. O treinamento foi feito em torno do meu filho. Acho que fizemos um trabalho muito bom como família. Ter mais um ouro é simplesmente incrível e um momento muito especial.

Natalie Geisenberger após ganhar seu terceiro título Olímpico individual.

Ela conquistou um sexto ouro Olímpico no evento por equipes.

Esta medalha de ouro significa muito para mim. Estou nesse esporte há muitos anos e tive muitos anos não tão bem sucedidos. Em 2010 (Vancouver) e 2014 (Sochi) não me classifiquei para os Jogos. Tive muitos quartos lugares em campeonatos mundiais, acho que quase cinco. Houve muitas vezes em que quase cheguei ao pódio. E é certo que eu sempre continuei no luge, e estou feliz por ter feito isso. Acho que esta medalha é um sinal de que fiz a coisa certa.

O campeão pela primeira vez, Johannes Ludwig, refletindo sobre a montanha-russa que foi sua carreira.

"É uma sensação como se tivéssemos vencido pela primeira vez. Cada sucesso é um novo sucesso. Sabemos o quanto trabalhamos duro e isso nos deixa muito orgulhosos. Não é fácil, 20 anos juntos e somos como irmãos. Nós nos conhecemos há tanto tempo e estou muito orgulhoso dele. Ele fez um bom trabalho."

Tobias Arlt, que competiu com o melhor amigo Tobias Wendl por mais de duas décadas, destacou a química que levou a dupla para um incomparável sucesso no luge em duplas.

Tobias Wendl e Tobias Arlt, da equipe da Alemanha, comemoram a vitória durante o luge em duplas Foto: Getty Images

Lista completa de medalhas do luge em Beijing 2022

Feminino individual:

Ouro: Natalie Geisenberger (Alemanha)

Prata: Anna Berreiter (Alemanha)

Bronze: Tatiana Ivanova (ROC)

Masculino individual:

Ouro: Johannes Ludwig (Alemanha)

Prata: Wolfgang Kindl (Áustria)

Bronze: Dominik Fischnaller (Itália)

Duplas:

Ouro: Tobias Wendl e Tobias Arlt (Alemanha)

Prata: Toni Eggert e Sascha Benecken (Alemanha)

Bronze: Thomas Steu e Lorenz Koller (Áustria)

Equipe mista:

Ouro: Natalie Geisenberge, Johannes Ludwig, Tobias Wendl e Tobias Arlt (Alemanha)

Prata: Madeleine Egle, Wolfgang Kindl, Thomas Steu e Lorenz Koller (Áustria)

Bronze: Eliza Tiruma, Kristers Aparjods, Mārtiņš Bots e Roberts Plūme (Letônia)