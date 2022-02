Resumo do esqui cross-country em Beijing 2022 – principais histórias, momentos e recordes

O esqui cross-country continua sendo a principal força motriz por trás do sucesso da Noruega nos Jogos Olímpicos de Inverno. Seus padrões são tão altos no esporte que suas oito medalhas em Beijing 2022 podem até parecer um resultado decepcionante em comparação com as 14 de PyeongChang 2018.

Um dos atletas que mais deram trabalho à Noruega em Beijing 2022 foi Alexander Bolshunov (ROC). Ele conquistou medalhas em todos os eventos que disputou - três ouros, uma prata e um bronze. Johannes Hoesflot Klaebo veio logo atrás, com quatro, mas a estrela norueguesa teve problemas nas provas de distância. O finlandês Iivo Niskanen também teve sucesso, com três medalhas, uma de cada cor.

Os eventos do feminino também contaram com várias multi-medalhistas, como Natalia Nepryaeva (ROC), as suecas Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, a norueguesa Therese Johaug, a americana Jessie Diggins, a finlandesa Kerttu Niskanen e as alemãs Victoria Carl e Katharina Hennig, que se saíram muito bem nas provas por equipe.

Pegue seus esquis, respire fundo e reviva os melhores momentos do esqui cross-country em Beijing 2022, um esporte que testa os limites de cada participante.

Três principais momentos

A substituta alemã tem uma vitória de tirar o fôlego no sprint feminino

Algo um tanto surpreendente em Beijing 2022 foi o desempenho da equipe alemã feminina, que conquistou medalhas em ambos os eventos por equipe. No sprint feminino por equipe, elas fizeram uma das chegadas mais emocionantes do esporte, deixando a Suécia e o ROC para trás por menos de um segundo.

A parte mais incrível da história é que a esquiadora que terminou a corrida, Victoria Carl, não deveria estar na equipe. Ela substituiu Katherine Sauerbrey, que decidiu ficar de fora.

"Temos uma medalha de ouro no final e é inacreditável e especial. Acho muito importante para nós, especialmente depois da medalha de prata no revezamento (4 x 5 km feminino), é muito importante para o cross-country na Alemanha", disse a medalhista de ouro Katharina Hennig.

Victoria Carl cruza a linha de chegada e Katharina Hennig comemora incrédula na corrida de esqui cross-country feminino por equipe em Beijing 2022. Foto: 1 Getty Images

Alexander Bolshunov: medalhas e botas de ouro

O alívio foi a primeira grande sensação das competições de esqui cross-country em Beijing 2022 nas corridas de esquiatlo (30km para homens e 15km para mulheres). A norueguesa Therese Johaug, que possui 14 títulos mundiais, conquistou sua primeira medalha de ouro Olímpica no evento inaugural de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno. Alexander Bolshunov (NOC) parecia igualmente satisfeito com sua vitória, quatro anos depois de ganhar três medalhas de prata e uma bronze em PyeongChang 2018.

"Eu não posso expressar minhas emoções, pois ainda não compreendi que sou verdadeiramente um campeão Olímpico. No mês passado, acreditei muito em mim e entendi que tinha que me tornar um campeão Olímpico e estou especialmente feliz por ter conseguido fazer isso aqui na primeira corrida", disse Bolshunov.

Mal sabia ele que ainda conquistaria mais quatro medalhas em Pequim. Depois da vitória na largada em massa, ele usou botas douradas no pódio para comemorar.

Alexander Bolshunov (ROC) usa botas douradas no pódio da largada em massa em Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Niskanen espera para parabenizar o esquiador colombiano Quintana

Depois de vencer o 15 km clássico e garantir sua terceira medalha de ouro Olímpica, o finlandês Iivo Niskanen poderia ter comemorado com seus companheiros ou descansando um pouco, mas optou por ficar perto da linha de chegada para esperar pelo colombiano Carlos Andrés Quintana, o último esquiador para completar a corrida, e compartilhar um momento #StrongerTogether com ele.

“Eu disse: ‘Muito bem’. Você precisa respeitar o outro como atleta. Todo mundo trabalhou muito para estar aqui e significa muito para mim levá-lo até a linha de chegada".

“Você precisa desse tipo de respeito nesses Jogos Olímpicos. Os países menores não têm tanto orçamento quanto as melhores nações. Todo mundo precisa se orgulhar de participar dos Jogos Olímpicos como esquiador”, disse Niskanen aos repórteres.

O que eles disseram

[Alexander] Bolshunov viveu na minha cabeça cinco dias depois disso, mas agora ele saiu.

O finlandês Iivo Niskanen após a vitória contra seu rival do ROC no clássico masculino dos 15 km.

É algo grande para a Alemanha. É uma loucura, pois chegamos aos Jogos Olímpicos e não tínhamos ninguém que nos dissesse: 'Ah, vocês vão voltar com uma medalha de ouro', e hoje voltamos com uma medalha de ouro. É inacreditável.

A alemã Victoria Carl após sua apertada vitória contra a Suécia e o ROC no sprint feminino por equipe.

Quando viajo, tenho uma mala com o equipamento, botas de esqui, luvas e tudo. E então eu tenho outro saco cheio com apenas o meu pão. Eu tenho muito pão. Não sei quantos, mas acho que são cerca de 20 (pães) ou algo assim. Isso é muito importante. Eu estaria lutando um pouco com o meu estômago e tudo mais se eu não o trouxesse, eu preciso dele.

A estrela norueguesa Johannes Hoesflot Klaebo, que é intolerante ao glúten, leva o pão feito pela avó pelo mundo; em Pequim, excepcionalmente, o pão foi feito por seu pai.

Lista de medalhas completa do esqui cross-country em Beijing 2022

7.5km feminino + esquiatlo 7.5km

Ouro: Therese Johaug (NOR)

Prata: Natalia Neprayeva (ROC)

Bronze: Teresa Stadlober (AUT)

15km masculino + esquiatlo 15km

Ouro: Alexander Bolshunov (ROC)

Prata: Denis Spitsov (ROC)

Bronze: Iivo Niskanen (FIN)

Sprint livre feminino

Ouro: Jonna Sundling (SWE)

Prata: Maja Dahlqvist (SWE)

Bronze: Jessie Diggins (USA)

Sprint livre masculino

Ouro: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Prata: Federico Pellegrino (ITA)

Bronze: Alexander Terentev (ROC)

10km clássico feminino

Ouro: Therese Johaug (NOR)

Prata: Kerttu Niskanen (FIN)

Bronze: Krista Parmakoski (FIN)

15km clássico masculino

Ouro: Iivo Niskanen (FIN)

Prata: Alexander Bolshunov (ROC)

Bronze: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Revezamento 4 x 5km feminino

Ouro: ROC

Prata: Alemanha

Bronze: Suécia

Revezamento 4 x 10km masculino

Ouro: ROC

Prata: Noruega

Bronze: França

Sprint clássico por equipes feminino

Ouro: Alemanha

Prata: Suécia

Bronze: ROC

Sprint clássico por equipes masculino

Ouro: Noruega

Prata: Finlândia

Bronze: ROC

50km Largada em massa livre masculino (reduzida para 30km devido ao tempo)

Ouro: Alexander Bolshunov (ROC)

Prata: Ivan Yakimushkin (ROC)

Bronze: Simen Hegstad Krueger (NOR)

30km Largada em massa livre feminino

Ouro: Therese Johaug (NOR)

Prata: Jesse Diggins (USA)

Bronze: Kerttu Niskanen (FIN)