Resumo do dia: os principais acontecimentos, os recordes e grandes momentos da segunda-feira nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

Anfitriões empilham medalhas

Até PyoengChang 2018, a República Popular da China havia conquistado uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Desta vez, em casa, os chineses mostraram que trabalharam duro neste ciclo e já subiram ao pódio 25 vezes, 11 delas nesta segunda-feira, 7 de março.

O snowboard distribuiu suas primeiras medalhas nesta segunda-feira, no evento cross. Na categoria SB-UL masculina, o pódio foi inteiramente chinês, com Ji Lijia (ouro), Wang Pengyao (prata) e Zhu Yonggang (bronze). "Nosso objetivo é trazer glória ao nosso país natal", disse Ji, de 19 anos.

Mais cedo no dia, a favorita neerlandesa Lisa Bunschoten acabou no quarto lugar da categoria SB-LL2 feminina após cair durante seu percurso. O mesmo havia acontecido em PyeongChang 2018, mas naquela ocasião ela havia conseguido se levantar e conquistar a prata.

O Brasil foi representado por André Barbieri, que ficou com a 13ª colocação na categoria SB-LL1. "Estava muito focado, mas os meus adversários erram pouco. Foi uma bateria muito difícil. De qualquer forma, estou muito feliz de estar aqui nos Jogos. O trajeto foi um dos mais divertidos que já vi em toda a minha carreira e praticar snowboard é sempre uma emoção grande. É um esporte que quase custou a minha vida. Perdi minha perna na modalidade. Então, estar aqui e representar o meu país já é uma vitória. Isso não tem preço. Agora, vou me preparar para a minha última prova, no banked slalom", disse André.

Momento do dia: Aarsjoe deixa mensagem inspiradora

A sueca de 21 anos Ebba Aarsjoe teve uma incrível performance no super combinado feminino do Para esqui alpino para atletas que competem em pé, ganhando a prova com o tempo de 1min56s51, um segundo e meio mais rápida que a chinesa Zhang Mengqiu. Após a corrida, a sueca mandou uma mensagem inspiradora para atletas de todo o mundo.

"Quero que outras garotas com deficiência - e meninos também, sem problemas - olhem para mim e pensem 'Eu posso fazer isso também'. Quero mostrar a eles, estou aqui, façam como eu fiz. Você se torna mais forte e se torna uma pessoa melhor".

Brian McKeever conquista 14º ouro

O canadense Brian McKeever, 42 anos, mostrou novamente por que ele é um dos maiores atletas Paralímpicos de Inverno da história ao levar seu 14º ouro Paralímpico em sua sexta participação nos Jogos de Inverno, na prova de longa distância para atletas com deficiência visual do Para esqui cross-country.

"Ainda tenho fome. Ainda amo treinar todos os dias", disse McKeever após a vitória. O canadense já definiu, no entanto, que Beijing 2022 serão seus últimos Jogos. "Ainda sou competitivo, mas estou chegando ao limite. Você acorda com dor, dorme com dor", comentou. Com o sprint e a média distância pela frente, McKeever pode igualar os ouros do ex-Para esquiador alpino Gerd Schoenfelder (Alemanha), que é o atleta Paralímpico masculino de inverno mais condecorado, com 16 ouros.

O que assistir nesta terça-feira

Há bastante ação em 8 de março, com o Para biatlo tomando o centro das atenções. Seis medalhas de ouro estarão em disputa na competição, com eventos masculinos e femininos de média distância para atletas sentados, em pé e com deficiência visual. Também há um jogo interessante de Para hóquei no gelo, com os medalhistas de prata de PyeongChang 2018 do Canadá enfrentando os atuais medalhistas de bronze da República da Coreia, enquanto o curling em cadeira de rodas continua com 10 partidas.

Todas as medalhas do dia

Feminino

Para Esqui alpino - Super combinado slalom deficiência visual

Ouro: Henrieta Farkasova (SVK)

Prata: Zhu Daqing (CHN)

Bronze: Menna Fitzpatrick (GBR)

Para Esqui alpino - Super combinado slalom em pé

Ouro: Ebba Aarsjoe (SWE)

Prata: Zhang Mengqiu (CHN)

Bronze: Alana Ramsey (CAN)

Para Esqui alpino - Super combinado slalom sentado

Ouro: Anna-Lena Forster (GER)

Prata: Muraoka Momoka (JPN)

Bronze: Liu Sitong (CHN)

Para Esqui cross-country - Distância longa estilo clássico para atletas em pé

Ouro: Natalie Wilkie (CAN)

Prata: Sydney Peterson (USA)

Bronze: Brittany Hudak (CAN)

Para Esqui cross-country - Distância longa estilo clássico para atletas com deficiência visual

Ouro: Oksana Shyshkova (UKR)

Prata: Linn Kazmaier (GER)

Bronze: Leonie Maria Walter (GER)

Para Snowboard - Cross SB-LL2

Ouro: Cecile Hernandez (FRA)

Prata: Lisa Dejong (CAN)

Bronze: Brenna Huckaby (USA)

Masculino

Para Esqui alpino - Super combinado slalom deficiência visual

Ouro: Giacomo Bertagnolli (ITA)

Prata: Johannes Aigner (AUT)

Bronze: Neil Simpson (GBR)

Para Esqui alpino - Super combinado slalom em pé

Ouro: Arthur Bauchet (FRA)

Prata: Santeri Kiiveri (FIN)

Bronze: Adam Hall (NZL)

Para Esqui alpino - Super combinado slalom sentado

Ouro: Jesper Pedersen (NOR)

Prata: Jeroen Kampschreur (NED)

Bronze: Niels de Langen (NED)

Para Esqui cross-country - Distância longa estilo clássico para atletas em pé

Ouro: Kawayoke Taiki (JPN)

Prata: Cai Jiayun (CHN)

Bronze: Qiu Mingyang (CHN)

Para Esqui cross-country - Distância longa estilo clássico para atletas com deficiência visual

Ouro: Brian McKeever (CAN)

Prata: Jake Adicoff (USA)

Bronze: Zebastian Modin (SWE)

Para Snowboard - Cross SB-UL

Ouro: Ji Lijia (CHN)

Prata: Wang Pengyao (CHN)

Bronze: Zhu Yonggang (CHN)

Para Snowboard - Cross SB-LL1

Ouro: Tyler Turner (CAN)

Prata: Mike Schultz (USA)

Bronze: Wu Zhongwei (CHN)

Para Snowboard - Cross SB-LL2