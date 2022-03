Resumo do dia: os principais acontecimentos, recordes e grandes momentos do último dia dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

Consagração americana no último dia

Com as últimas medalhas de Beijing 2022 em disputa, a final do Para hóquei no gelo viu os EUA conquistarem o quarto título consecutivo, derrotando o Canadá por 5 a 0.

"Sabemos que quando se trata desse tipo de jogo, vamos jogar mais duro do que em qualquer outro jogo", afirmou Declan Farmer, estrela da equipe americana, que marcou dois gols e fez uma assistência, aumentando sua reputação como maior Para jogador de hóquei do mundo.

Os EUA também tiveram um dia de vitória no Para esqui cross-country, faturando o revezamento misto 4 x 2,5km, com Oksana Masters, Sydney Peterson, Daniel Cnossen e Jake Adicoff. Eles superaram a República Popular da China e o Canadá, que foram prata e bronze, respectivamente. No revezamento aberto (no qual não é obrigatório ter atletas de dois gêneros), o pódio foi Ucrânia (ouro), França (prata) e Noruega (bronze).

O Brasil fez sua última participação em Pequim com a oitava colocação no revezamento misto, com Robelson Lula, Cristian Ribera, Aline Rocha e Guilherme Rocha.

O último dia do Para esqui alpino teve a prova do slalom. O francês Arthur Bauchet conquistou seu terceiro ouro e quarta medalha em Pequim na prova para atletas em pé. Entre os atletas sentados, o norueguês Jesper Pedersen foi campeão pela quarta vez nos Jogos.

Atleta do dia

Conquistando a quinta medalha em cinco provas em Beijing 2022, o norueguês Jesper Pedersen sentiu o cansaço após levar seu quarto ouro, no slalom para atletas sentados neste domingo.

Mas ele tinha uma motivação inabalável: homenagear o seu pai, que faleceu em novembro de 2020.

"Ele está sempre na minha memória. Ele é grande parte do que eu sou", disse o norueguês.

"Ele me levou para esquiar pela primeira vez quando eu tinha dois anos de idade. Não acho que há muitos parentes que teriam feito isso com uma criança com espinha bífida [má formação congênita da medula espinhal]. Então eu tive muita sorte e quero honrá-lo da melhor forma possível. Ganhar quatro ouros é uma boa maneira de fazer isso".

1/24 Visão do Estádio Nacional de Pequim com os fogos de artifício durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 2/24 A chama Paralímpica durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 3/24 Fogos de artifício formam 2022 no céu durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 4/24 Uma vista geral do estádio durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 5/24 A chama Paralímpica durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 6/24 Apresentação na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 7/24 O brasileiro Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Internacional. 8/24 O logo de Milano Cortina 2026 é mostrado após a cerimônia de entrega durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 9/24 Uma vista geral do estádio durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 10/24 Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 11/24 Apresentação durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 12/24 A chama Paralímpica na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 13/24 O desfile dos atletas na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 14/24 Visão geral do estádio durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 15/24 A bandeira chinesa é hasteada durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 16/24 A bandeira Paralímpica é entregue a Milão e Cortina, as cidades-sede dos próximos Jogos de Inverno. 17/24 A vitrola foi o elemento principal da Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 18/24 Harpistas se apresentam na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 19/24 Apresentação durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 20/24 Voluntários participam da Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 21/24 Vista do estádio no início da Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 22/24 Atletas na arquibancada durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 23/24 A chama Paralímpica durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. 24/24 Porta-bandeiras durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022: Cerimônia de Encerramento

Cerimônia de Encerramento marca despedida de Pequim

Beijing 2022 teve seu último adeus com uma emocionante e nostálgica Cerimônia de Encerramento, realizada no Estádio Nacional, no Ninho do Pássaro.

Na projeção de LED no chão no estádio, um disco de vitrola foi o elemento principal, simbolizando a ideia de eternizar na memória os momentos inesquecíveis dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022.

O Para snowboarder André Barbieri representou o Brasil na cerimônia, carregando a bandeira do país até o centro do palco do Ninho do Pássaro.

A passagem de bastão para Milano Cortina 2026 também foi um ponto alto, com uma bela interpretação do Hino Nacional Italiano pela cantora Arisa, com arranjo produzido pelo produtor Dardust.

O disco se tornou um relógio, marcando na história todos os grandes acontecimentos de Beijing 2022. A agulha da vitrola foi interrompida e, em seguida, a chama Paralímpica foi extinta.

Um show de fogos de artifício foi o último capítulo da despedida dos Jogos em Pequim, a primeira cidade a sediar edições Olímpicas e Paralímpicas de Verão e de Inverno.

O porta-bandeira brasileiro André Barbieri carrega a bandeira do país na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. Foto: Ryan Pierse

Todas as medalhas do dia

Masculino

Para Esqui alpino - Slalom deficiência visual

Ouro: Giacomo Bertagnolli (ITA)

Prata: Johannes Aigner (AUT)

Bronze: Miroslav Haraus (SVK)

Para Esqui alpino - Slalom em pé

Ouro: Arthur Bauchet (FRA)

Prata: Liang Jingyi (CHN)

Bronze: Adam Hall (NZL)

Para Esqui alpino - Slalom sentado

Ouro: Jesper Pedersen (NOR)

Prata: Niels de Langen (NED)

Bronze: Rene de Silvestro (ITA)

Eventos mistos

Para Esqui cross-country - Revezamento misto 4x2.5km

Ouro: EUA

Prata: República Popular da China

Bronze: Canadá

Eventos abertos

Para Esqui cross-country - Revezamento aberto 4x2.5km

Ouro: Ucrânia

Prata: França

Bronze: Noruega

Para Hóquei no gelo - Jogo da medalha de ouro