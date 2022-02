Resumo da patinação de velocidade em Beijing 2022 - principais histórias, momentos e recordes

Recordes devem ser quebrados, e testemunhamos esses momentos históricos nada menos que 14 vezes em tantas disciplinas disputadas no Oval Nacional de patinação de velocidade em Pequim.

Os Países Baixos continuaram seu domínio no esporte, com Irene Schouten dando o tom nos estágios iniciais de Beijing 2022. A atleta de 29 anos estabeleceu um recorde Olímpico nos 3.000m feminino para ganhar o ouro no primeiro dia, antes de estabelecer outro recorde Olímpico nos 5000m para conquistar seu segundo ouro cinco dias depois. Ambos os recordes haviam sido estabelecidos há 20 anos em Salt Lake City, pela alemã Claudia Pechstein, que fez uma oitava aparição Olímpica em Pequim aos 49 anos.

Outra veterana ocupou o centro do palco nos 1500m feminino, onde a lendária Ireen Wüst quebrou o recorde Olímpico para conquistar seu terceiro ouro na distância e seu sexto título Olímpico. A atleta de 35 anos também conquistou um bronze na perseguição por equipes, elevando sua contagem de medalhas para 13 em cinco Jogos de Inverno: seis ouros, cinco pratas e dois bronzes.

Nos eventos masculinos, o sueco Nils van der Poel roubou a cena ao se tornar o novo campeão nos 5.000m e 10.000m, destronando a lenda neerlandesa e Sven Kramer no processo. O jovem de 25 anos também estabeleceu os recordes Olímpicos em ambas as distâncias, sendo este último um novo recorde mundial também. No entanto, isso não foi suficiente para evitar que a equipe dos Países Baixos completassem outra campanha de sucesso, com Thomas Krol e Kjeld Nuis terminando em primeiro nos 1000m e 1500m, respectivamente.

Enquanto isso, o último dia da competição viu Bart Swings vencer a largada em massa masculina para conquistar o primeiro ouro nos Jogos de Inverno da Bélgica desde 1948, antes de Schouten completar sua tripla individual adicionando outro ouro na largada em massa.

Três principais momentos

1 - Wüst faz história em seu canto de cisne

A lenda neerlandesa, Ireen Wüst, defendeu com sucesso seu título nos 1500m feminino para consolidar seu status como a atleta mais condecorada dos Jogos. Não só ela ganhou sua sexta medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas Wüst também se tornou a primeira e única atleta a ganhar ouro individual em todas as edições dos cinco Jogos de Inverno em que participou.

Ela também se tornou a segunda patinadora de velocidade a conquistar cinco medalhas Olímpicas no mesmo evento, com três ouros em Vancouver 2010, PyeongChang 2018 e Beijing 2022, uma prata em Sochi 2014 e um bronze em Turim 2006. O feito só havia sido alcançado por Claudia Pechstein, que dominou nos 5.000m feminino de 1992 a 2006.

Medalhista de ouro Ireen Wust da equipe dos Países Baixos comemora Foto: 2022 Getty Images

2- Dupla alegria para Nils van der Poel

O recordista mundial e atual campeão mundial, Nils van der Poel, não apenas quebrou seu próprio recorde ao vencer os 10.000m masculino (12m30s74), mas também se tornou o 10º homem a vencer a dupla de longa distância na mesma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O talentoso sueco, que na verdade era o único patinador de velocidade representando a Suécia em Beijing 2022, também encerrou uma seca de ouro de 34 anos, desde que Tomas Gustafson se tornou o campeão consecutivo dos 5.000m em Sarajevo 1984 e Calgary 1988.

Assinado, selado, entregue: Nils van der Poel estabelece o recorde mundial dos 10.000m e conquista a segunda medalha de ouro em Beijing 2022 Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

3 - Jackson retribui a fé em grande estilo

Tendo falhado em se classificar para os Jogos de Inverno após um deslize durante os testes Olímpicos dos EUA, Erin Jackson só pôde participar dos 500m femininos em Beijing 2022 depois que sua companheira de equipe, Brittany Bowe, desistiu de sua vaga.

E a jovem de 29 anos aproveitou sua segunda chance, vencendo a japonesa Takagi Miho por apenas 0,08 segundo para ganhar sua primeira medalha de ouro Olímpica em sua segunda tentativa. Nada mal para a ex-patinadora inline, que terminou em 24º nos 500m em sua estreia em PyeongChang 2018.

Erin Jackson é a primeira patinadora de velocidade dos EUA a ganhar o título Olímpico de 500m desde Bonnie Blair em 1994 Foto: Richard Heathcote/Getty Images

O que eles disseram

"Isso é incrível. Há muitas emoções diferentes passando pela minha mente agora. Quero dizer, é simplesmente bizarro que eu consegui fazer isso mais uma vez. A semana inteira, eu me senti muito bem. Eu patinei muito bem, e eu sabia que podia confiar em mim mesma. Eu estava confiante de que seria capaz de fazer isso hoje. Então, ter uma corrida como esta é simplesmente incrível. Eu simplesmente não tenho palavras para isso."

Ireen Wüst, depois de conquistar seu terceiro ouro nos 1500m feminino e seu sexto geral nos Jogos

"Minha companheira de equipe Brittany [Bowe] foi incrível, muito altruísta. Ela sacrificou seu lugar para me ajudar a chegar na hora. Fiquei muito grata por ela fazer isso e, felizmente, acabamos conseguindo o terceiro lugar, então ela conseguiu vaga para correr também. Foi incrível tê-la lá fora no gelo. Poderíamos nos divertir juntas depois da corrida."

Erin Jackson, comentando sobre o que ela passou para chegar a Beijng 2022

Erin Jackson e Brittany Bowe Foto: 2022 Getty Images

Lista completa de medalhas da patinação de velocidade em Beijing 2022

Eventos femininos

500m

Ouro: Erin Jackson (EUA)

Prata: Takagi Miho (JPN)

Bronze: Angelina Golikova (ROC)

1000m

Ouro: Takagi Miho (JPN)

Prata: Jutta Leerdam (NED)

Bronze: Brittany Bowe (EUA)

1500m

Ouro: Ireen Wüst (NED)

Prata: Takagi Miho (JPN)

Bronze: Antonieta de Jong (NED)

3000m

Ouro: Irene Schouten (NED)

Prata: Francesca Lollobrigida (ITA)

Bronze: Isabelle Weidemann (CAN)

5000m

Ouro: Irene Schouten (NED)

Prata: Isabelle Weidemann (CAN)

Bronze: Martina Sablikova (CZE)

Largada em massa

Ouro: Irene Schouten (NED)

Prata: Ivanie Blondin (CAN)

Bronze: Francesca Lollobrigida (ITA)

Perseguição em equipe

Ouro: Canadá (CAN)

Prata: Japão (JPN)

Bronze: Países Baixos (NED)

Eventos masculinos

500m

Ouro: Gao Tingyu (CHN)

Prata: Cha Minkyu (KOR)

Bronze: Morishige Wataru (JPN)

1000m

Ouro: Thomas Krol (NED)

Prata: Laurent Dubreuil (CAN)

Bronze: Haavard Holmefjord Lorentzen (NOR)

1500m

Ouro: Kjeld Nuis (NED)

Prata: Thomas Krol (NED)

Bronze: Kim Minseok (KOR)

5000m

Ouro: Nils van der Poel (SWE)

Prata: Patrick Roest (NED)

Bronze: Hallgeir Engebraaten (NOR)

10.000 m

Ouro: Nils van der Poel (SWE)

Prata: Patrick Roest (NED)

Bronze: Davide Ghiotto (ITA)

Largada em massa

Ouro: Bart Swings (BEL)

Prata: Chung Jaewon (KOR)

Bronze: Lee Seunghoon (KOR)

Perseguição em equipe

Ouro: Noruega

Prata: ROC

Bronze: Estados Unidos da América