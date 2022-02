Resumo da patinação artística em Beijing 2022 – principais histórias, momentos e recordes

Marcado por Nathan Chen "lançando-se" para a conquista do ouro e por Sui Wenjing e Han Cong capturando o coração de uma nação, o evento da patinação artística é um daqueles para serem lembrados nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Chen, assim como a dupla de patinadores Sui e Han e o dueto de dança no gelo Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, estava procurando a redenção quatro anos após a frustração e a decepção de PyeongChang 2018, e eles encontraram exatamente isso dentro do Estádio Indoor da Capital - e muito mais em termos de realização de sonhos.

Anna Shcherbakova mal podia acreditar que era uma campeã Olímpica, mesmo depois de completar dois quádruplos na patinação livre para conter sua companheira de equipe, Alexandra Trusova, que realizou uma patinação livre incrível de cinco quádruplos e ganhou a prata.

Os resultados do evento individual feminino são provisórios, assim como os do evento por equipe, no qual o ROC abriu os Jogos com uma impressionante exibição de patinação por equipe, ficando em primeiro lugar na terceira edição do evento por equipes a ser realizado nos Jogos de Inverno, superando os EUA e o Japão, que terminaram em segundo e terceiro respectivamente.

Aqui está uma retrospectiva das mais de duas semanas de patinação que aconteceram em Pequim - tudo com títulos Olímpicos em jogo.

Resumo das disciplinas: Chen e Shcherbakova com a medalha de ouro

Quatro anos depois de um quase desastroso programa curto, Chen estava pronto para assumir o manto na patinação masculina. O tricampeão mundial liderou após o curto em Pequim e não olhou para trás, patinando ao som de "Rocket Man" por Elton John na patinação livre e superando o campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude de Lausanne 2020, Kagiyama Yuma (prata) e Uno Shoma (bronze).

O Japão ficou com as segunda, terceira e quarta colocações, quando Hanyu Yuzuru fez história ao tentar um Axel quádruplo nunca antes feito na patinação livre. Enquanto o legado magistral de Hanyu foi selado, Uno conquistou sua segunda medalha consecutiva no individual nos Jogos Olímpicos e Chen se tornou apenas o sétimo homem americano a ganhar o ouro - e o primeiro desde Evan Lysacek em Vancouver 2010.

Enquanto as alegações de doping giravam em torno do evento feminino, a líder do programa curto Kamila Valieva não foi capaz de entregar a mesma performance na patinação livre, patinando por último e caindo duas vezes. Isso permitiu que sua companheira de equipe Anna Shcherbakova, atual campeã mundial de 17 anos, também conquistasse a coroa Olímpica, após dois programas quase perfeitos.

Enquanto os quádruplos eram o nome do jogo de Trusova para ganhar a prata, a japonesa Sakamoto Kaori conectou triplo após triplo e foi liderada pela experiência, tendo ficado em sexto lugar nos Jogos Olímpicos em 2018, e garantiu ao Japão sua histórica quarta medalha na patinação individual feminina nos Jogos Olímpicos.

Sua companheira de equipe, Higuchi Wakaba, também se tornou apenas a quinta mulher a conseguir um axel triplo nos Jogos Olímpicos - fazendo isso tanto no curto quanto no livre, o que a ajudou a terminar em quinto lugar.

Há quatro anos, houve lágrimas da dupla chinesa Sui/Han, mas de uma maneira muito diferente. A dupla terminou como vice-campeã em PeyongChang, derrotada por Aljona Savchenko e Bruno Massot por apenas 0,43 pontos, conquistando a medalha de prata.

Mas a esperança da casa em Pequim escreveu um final diferente do que foi o último evento de patinação dos Jogos Olímpicos, completando um raro twist quádruplo em sua patinação livre e saindo no topo por - você adivinhou - menos de um ponto. Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov terminaram com a prata, enquanto seus companheiros de equipe do ROC Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov ficaram com o bronze.

Existe alguém mais fascinante de se ver no patins de gelo que Papadakis/Cizeron? A equipe francesa tetracampeã mundial foi de outro mundo com seus dois patinadores Olímpicos, tendo competido pouco desde o início da pandemia. Eles venceram os campeões mundiais Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, bem como seus companheiros de treino Madison Hubbell e Zach Donohue dos EUA.

Como Sui e Han, Papadakis/Cizeron subiram um lugar no pódio Olímpico em comparação com quatro anos antes. Que grande passo foi esse.

Corações grandes - e estar presente

A vitória de pares para Sui/Han foi monumental: uma sexta medalha de pares para seu país nos últimos 20 anos nos Jogos Olímpicos de Inverno, mas apenas o segundo ouro no esporte para a China - de todos os tempos. Han disse que muitos os desencorajaram a perseguir seus sonhos, já que ambos eram pequenos em tamanho - mas creditou ao técnico Zhao Hongbo (campeão Olímpico em 2010) por ficar ao lado deles:

"Desde muito jovem - de [sermos] os azarões, pois ninguém acreditava que pudéssemos fazer patinação em dupla por causa de nossos [tamanhos] - agora nos tornamos campeões Olímpicos", disse ele aos repórteres após a vitória. "Esta é uma jornada incrível... Queríamos mostrar às pessoas que você pode fazer isso não importa o que aconteça. Você realmente só precisa dar um passo para fora e ser corajoso".

Enquanto Sui e Han lutavam contra a corrente, Papadakis/Cizeron tentavam entender como tudo era real: "Sinto como se estivesse assistindo um filme sobre a minha vida", disse Gabriella após o triunfo na dança no gelo.

Eles poderiam se quisessem: a dupla faz parte de uma série documental de 12 partes no Olympics.com chamada On Edge, que acompanha sua jornada para Pequim, com um 13º episódio a ser lançado em meados de março.

O estresse dos Jogos Olímpicos é real, mesmo para uma equipe que está junta há anos e anos: "Acho que nunca estive tão estressado na minha vida, mas também houve algum tipo de serenidade", disse Cizeron à TV francesa . "Sabemos que podemos confiar em nosso treinamento, que podemos confiar em nós mesmos no gelo. Há aqueles 17-18 anos de parceria. Podemos contar com isso, mas ainda assim foi estressante".

E com relação ao que vem a seguir? Papadakis só conseguia ver o ouro: "O futuro realmente não existe", disse ela.

Lista de medalhas completa: Patinação artística - Beijing 2022

Evento de patinação artística por equipe

Ouro - ROC

Prata - Estados Unidos

Bronze - Japão

Individual masculino

Ouro - Nathan Chen (USA)

Prata - Kagiyama Yuma (JPN)

Bronze - Uno Shoma (JPN)

Individual feminino

Ouro - Anna Shcherbakova (ROC)

Prata - Alexandra Trusova (ROC)

Bronze - Sakamoto Kaori (JPN)

Patinação em pares

Ouro - Sui Wenjing e Han Cong (CHN)

Prata - Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov (ROC)

Bronze - Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov (ROC)

Dança no gelo

Ouro - Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (FRA)

Prata - Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (ROC)

Bronze - Madison Hubbell e Zach Donohue (USA)