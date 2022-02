Resumo do curling em Beijing 2022 - principais histórias, momentos e recordes 

O curling em Beijing 2022 teve de tudo: a presença de novos países entre os medalhistas, o primeiro end extra em uma final Olímpica masculina e a Grã-Bretanha, que garantiu suas únicas medalhas destes Jogos no esporte – uma de ouro e uma de prata - e, de quebra, superou um longo jejum sem o título.

Conhecido como xadrez no gelo, o curling começou dois dias antes da Cerimônia de Abertura, realizada na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, por conta do grande número de partidas a serem disputadas. Isso se deu por causa duplas mistas – era somente a segunda vez que o evento acontecia nos Jogos Olímpicos de Inverno – e as muitas partidas da primeira fase do torneio. No fim, a estreante Itália chocou o mundo ao vencer.

O número de jogos caiu um pouco quando começaram as partidas masculinas e femininas, que continuaram até o último dia de competição, 20 de fevereiro, com a partida pela medalha de ouro feminina, vencida pela Grã-Bretanha. A edição masculina, decidida no dia anterior, foi vencida pela Suécia, a única nação a conquistar uma medalha nas três últimas competições Olímpicas.

Três principais momentos

Itália: a estreante invicta surpreende o mundo

Ninguém falou à Itália sobre as potências do curling que esperavam levar o ouro no evento por equipes mistas em Beijing 2022.

Stefania Constantini e Amos Mosaner não apenas fizeram sua estreia pela Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno, mas também conquistaram a medalha de ouro sem perder um único jogo no torneio, com campanha de 11 vitórias e nenhuma derrota, e acabando com os outros grandes nomes do curling.

Na final no Centro Aquático Nacional, o "Cubo de Gelo", os italianos venceram por 8-5 a dupla norueguesa Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, que são marido e mulher. Além do ouro, eles levam uma grande vantagem para os próximos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, a serem realizados em seu país.

Itália celebra no curling Foto: Justin Setterfield

O sueco Niklas Edin finalmente leva o ouro

O sueco Niklas Edin finalmente conquistou a medalha de ouro Olímpica que almejava depois de terminar em quarto, terceiro e em segundo, consecutivamente, nas três edições anteriores dos Jogos Olímpicos de Inverno. Sua equipe, que também incluía Oskar Eriksson (que fez história no curling, ganhando o maior número de medalhas nos Jogos de Inverno, com quatro), venceu a Grã-Bretanha por 5-4 na primeira final masculina que foi a end extra na história Olímpica. Já para a Grã-Bretanha, a prata foi sua primeira medalha em Beijing 2022, no penúltimo dia dos Jogos.

Niklas Edin, do curling sueco Foto: Richard Heathcote/Getty Images

Fim de jejum de 20 anos sem ouro à equipe feminina da Grã-Bretanha

No último dia, a Grã-Bretanha ganhou seu primeiro ouro graças à equipe feminina de curling. Eve Muirhead já tinha ocupado todos os lugares do pódio em Campeonatos Mundiais e obtido um bronze em Sochi 2014 (onde ela se tornou a mais jovem capitã a ganhar uma medalha Olímpica). Ela caiu nas semifinais em PyeongChang 2018 e, na luta pelo bronze, nova derrota, para o Japão, por 5-3 e a quarta colocação. Quatro anos depois, Muirhead reencontrou as japonesas novamente na grande final, mas ela e sua equipe não erraram, terminando na melhor posição de todas: medalhistas de ouro Olímpicas, vencendo por 10-3 e quebrando um jejum que durava desde os Jogos Salt Lake City 2002.

Britânicas ganham o ouro no curling Foto: 2022 Getty Images

O que eles disseram

Não trabalho mais em loja. Estou na equipe esportiva da Polícia na Itália, então a partir de agora o curling será minha profissão

Stefania Constantini, depois de ganhar o ouro do curling nas equipes mistas, quando perguntada se ainda vai trabalhar como assistente de loja de varejo.

Foi uma final insana para este torneio, tanto a semifinal quanto a final foram partidas incrivelmente bem jogadas e difíceis. Lutamos até o fim e, em muitas situações nos dois jogos, tudo foi reduzido a milímetros. Parece tão surreal que quase tive que perguntar a alguém antes de chegar aqui: "Ganhamos, certo?"

Niklas Edin, da Suécia, que mal acreditava ter finalmente ganho o ouro depois de ficar em quarto, terceiro e segundo em três Jogos Olímpicos de Inverno consecutivos.

Vicky (Wright) é uma espécie de mãe dentro da equipe. Ela é enfermeira e acho que temos que tirar o chapéu para o que ela fez durante o COVID. Ela estava trabalhando na pandemia como enfermeira no hospital e ainda treinava vários dias por semana. Ela é alguém que se preocupa muito com todos. Ela daria o braço direito para ajudar alguém.

Eve Muirhead pode ser o centro das atenções, mas está feliz em prestar homenagem a suas companheiros de equipe, especialmente a Vicky Wright, que conseguiu treinar o suficiente para ganhar o ouro Olímpico enquanto também trabalhava como enfermeira durante a pandemia.

Lista completa de medalhas do curling em Beijing 2022

Equipe mista

Ouro: Stefania Constantini e Amos Mosaner (Itália)

Prata: Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten (Noruega)

Bronze: Almida de Val e Oskar Eriksson (Suécia)

Equipe feminina

Ouro: Eve Muirhead, Vicky Wright, Jen Dodds e Hailey Duff (Grã-Gretanha)

Prata: Yoshida Yurika, Suzuki Yumi, Yoshida Chinami e Fujisawa Satsuki (Japão)

Bronze: Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer e Sofia Mabergs (Suécia)

Equipe masculina

Ouro: Daniel Magnusson, Christoffer Sundgren, Rasmus Wranaa, Oskar Eriksson e Niklas Edin (Suécia)

Prata: Bruce Mouat, Hammy McMillan, Bobby Lammie e Grant Hardie (Grã- Bretanha)

Bronze: Mark Nichols, Brett Gallant, Marc Kennedy e Brad Gushue (Canadá)