Renovado, Gabriel Medina volta à Liga Mundial de Surfe ainda com chances de título

Depois da tempestade, a calma. Gabriel Medina passou por muitas dificuldades em sua vida pessoal no último ano, mas conseguiu se reencontrar com o surfe. O tricampeão mundial retorna à Liga Mundial de Surfe (WSL) na etapa de G-Land, na Indonésia, a partir de 28 de maio (sábado).

"Ano passado teve bateria que eu ia chorando para a água. Me afetou de alguma forma. Eu me mantive calmo, nunca falei nada sobre. Queria focar no meu trabalho. Fico feliz que fui recompensado com meu terceiro título mundial. Mas não foi fácil", contou Medina à TV Globo no final de abril.

Apesar de não ter disputado as cinco primeiras etapas da temporada, Medina ainda tem chances de título. Para isso, ele precisa ficar entre os primeiros nas próximas quatro etapas, torcer contra os mais bem ranqueados e ficar no top 5 do ranking antes da decisão, na Califórnia.

"Quero vencer mais títulos mundiais. Achei que ia parar em três, mas quero buscar mais. Estou motivado, entrando no meu melhor momento da minha vida, profissionalmente e pessoalmente. Quero aproveitar esse dom que Deus me deu, que é surfar. Quero deixar um legado", afirmou o surfista à Globo.

Na Indonésia, Medina estreia contra o australiano Callum Robson, que foi à final em Bells Beach neste ano, e o havaiano Seth Moniz.

Uma novidade deste ano na Liga Mundial foi o corte de 22 surfistas que avançaram para a segunda fase da temporada, a partir de G-Land. Contando com os convidados, serão 24 surfistas divididos em baterias de três na primeira rodada. Os vencedores avançam para as oitavas e os outros vão para a repescagem.

Líder da temporada, o brasileiro Filipe Toledo é seguido de perto pelo havaiano John John Florence. Sua estreia será diante do americano Nat Young e do indonésio Rio Waida.

O campeão Olímpico Italo Ferreira enfrenta o compatriota Caio Ibelli e o sul-africano Matthew McGillivray. Já os irmãos Samuel e Miguel Pupo estão na mesma bateria junto ao havaiano Barron Mamiya.

Jadson André terá uma bateria duríssima contra o americano Kelly Slater (11 vezes campeão) e o australiano Jack Robinson, que venceu a última etapa em Margaret River.

No feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb encara a australiana Tyler Wright, bicampeã do mundo, e a americana Lakey Peterson, que perdeu para a brasileira na decisão em Portugal neste ano.

A etapa da Indonésia pode terminar até 6 de junho e terá transmissão do Sportv, da Globoplay e do site, aplicativo e canal no YouTube da WSL (no YouTube apenas até as oitavas de final).