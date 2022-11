Como o slogan "Games Wide Open" (Jogos Amplamente Abertos) sugere, Paris 2024 quer compartilhar todos os detalhes dos próximos Jogos Olímpicos com você. É por isso que a equipe criou um sistema de emissão de ingressos que torna esta experiência inesquecível acessível ao maior número possível de pessoas. Basta registar-se nos próximos dois meses (até 31 de janeiro de 2023) no https://tickets.paris2024.org para ter a oportunidade de ser escolhido a partir de um sorteio que permitirá comprar pacotes de bilhetes personalizados "Make Your Games" para os Jogos.

Oferecidos pela primeira vez como parte do sistema de ingressos dos Jogos Olímpicos para o público geral, os pacotes de ingressos "Make Your Games" são sua primeira chance de obter ingressos para viver a experiência dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vivo das arquibancadas.

"Com quase 10 milhões de ingressos disponíveis para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o maior número já à venda em um evento esportivo, estamos promovendo os Jogos mais do que nunca. (...) Com as inscrições para o sorteio ocorrendo entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023, esta é a sua chance de acessar a primeira fase de vendas: os pacotes de ingressos "Make Your Games", confirmou Tony Estanguet, CEO de Paris 2024.