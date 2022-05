Rebeca Andrade retorna no Troféu Brasil de Ginástica: veja programação

Campeã Olímpica no salto e prata no individual geral em Tóquio 2020, Rebeca Andrade faz a sua estreia na temporada 2022 em território brasileiro. Entre os dias 18 e 22 de maio ela estará ao lado dos melhores ginastas do Brasil para a disputa do Troféu Brasil de Ginástica Artística - Campeonato Brasileiro Interclubes, no ginásio da SOGIPA (Sociedade de Ginástica Porto Alegre) em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Depois de um ano 2021 inesquecível, com os títulos Olímpico e Mundial, além de ser eleita atleta do ano pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) ao lado do canoísta Isaquias Queiroz, é hora de Rebeca Andrade voltar a competir no país.

O reencontro com o público do Brasil

Aos 23 anos de idade, comemorados em 8 de maio, Rebeca Andrade teve que lidar com desafios causados pelas três lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho, antes de viver as conquistas mais recentes. Está em grande momento na carreira e é celebrada por todo o país.

O seu reconhecimento vai além do esporte e, sobre isso a campeã Olímpica comentou para o site Gazetaweb:

“É muito diferente. Minha vida sempre esteve voltada para o esporte e hoje estou tendo uma visão distinta de um mundo totalmente diferente, é muito bacana. Estou amando as novas oportunidades que pude ter depois dos Jogos (Tóquio 2020) e de tudo o que eu fiz. As pessoas estão valorizando muito e fico bem feliz."

Além dos compromissos profissionais, Rebeca Andrade tem conciliado suas atividades com os estudos em psicologia. Sobre a agenda intensa, ela comentou para o globoesporte.com: "Continua bem corrida a rotina, agora um pouco mais porque estou fazendo faculdade. Eu faço faculdade à noite, que é quando tenho tempo. Treino pela manhã e à tarde."

Competir no Troféu Brasil é ótima oportunidade para um reencontro com a torcida brasileira. A atleta representa o Clube de Regatas do Flamengo, que tem na equipe renomadas ginastas, como Flávia Saraiva (com cinco medalhas em Jogos Pan-americanos) e Jade Barbosa (ouro no salto dos Jogos Pan-americanos Rio 2007).

Sobre a expectativa para o Troféu Brasil, Rebeca Andrade declarou para o site oficial do seu clube: "Estou muito feliz em ser a referência no país. Treinei muitos anos para isso e poder levar o nome da nossa ginástica e do Flamengo pelo Brasil e o mundo é uma alegria muito grande."

Em Porto Alegre ela vai competir apenas na trave e nas barras assimétricas. Ficará de fora do solo, uma vez que é preciso mudar a trilha da música em relação ao último ciclo Olímpico, ainda não definida.

Sobre o Troféu Brasil de Ginástica Artística

Cidade natal de grandes ginastas brasileiros como Daiane dos Santos e Mosiah Rodrigues, o Troféu Brasil de Ginástica Artística faz parte das comemorações de 250 anos de Porto Alegre.

Para o evento deste ano também estão confirmadas as participações de Arthur Zanetti (medalhista de ouro nas argolas em Londres 2012) e Arthur Nory (bronze no solo na Rio 2016).

O Troféu Brasil vai contar com 35 atletas no feminino e 23 no masculino em cinco dias, sendo que o primeiro é dedicado aos treinamentos. A competição começa na quinta-feira, dia 19, às 10:00 (horário de Brasília), com as classificatórias do feminino no salto e nas paralelas assimétricas.

Confira a programação:

Quinta-feira (19 de maio)

10:00-12:30 - Classificatórias do salto e paralelas assimétricas (feminino)

10:00-12:00 - Classificatórias do solo, do cavalo e argolas (masculino)

Sexta-feira (20 de maio)

10:00-13:15 - Classificatórias da trave e do solo (feminino)

10:00-11:45 - Classificatórias do salto, paralelas e da barra fixa (masculino)

Sábado (21 de maio)

10:00-10:40 - Final do solo (masculino)

10:40-11:20 - Finais do salto (feminino) e do cavalo (masculino)

11:20-12:00 - Finais das paralelas assimétricas (feminino) e argolas (masculino)

12:15 - Cerimônias de premiação

Domingo (22 de maio)

10:00-10:30 - Final do salto (masculino)

10:30-11:20 - Finais da trave (feminino) e paralelas (masculino)

11:20-12:00 - Finais do solo (feminino) e barra fixa (masculino)

12:00 - Cerimônias de premiação

O Troféu Brasil de Ginástica Artística - Campeonato Brasileiro Interclubes poderá ser visto através do canal do YouTube da Confederação Brasileira de Ginástica.