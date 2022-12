Campeã Olímpica em Tóquio 2020 no salto, a brasileira Rebeca Andrade mostrou nesta sexta-feira no treinamento de pódio (28 de outubro) que é a ginasta a ser batida nesta semana no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Liverpool, na Inglaterra.

Rebeca mostrou que está em ótima forma na véspera do início do evento e que é favorita para ganhar múltiplas medalhas individuais.

Em 2021, ela se tornou a primeira sul-americana a alcançar o pódio Olímpico no individual geral, ficando com prata, atrás da americana Sunisa Lee. Dias depois, ela conquistou o ouro no salto, o primeiro de uma ginasta brasileira.

No mesmo ano, Rebeca foi ouro no salto e prata nas barras assimétricas no Mundial de Kitakyushu, no Japão.

Em Liverpool, a seleção brasileira começou o treino oficial na trave. Depois de uma primeira tentativa mais tensa, Rebeca não cometeu erros na segunda tentativa. Sua série começa com um salto com espacate frontal para subir no aparelho e também tem um mortal para trás esticado em que uma perna atinge a trave antes da outra.

No solo, aparelho em que Rebeca se apresentou somente duas vezes neste ano, Rebeca mostrou um mortal esticado seguido de duplo mortal grupado com pirueta, um duplo mortal esticado com pirueta, um duplo mortal esticado e um duplo mortal carpado.

A seguir, Rebeca chegou em seu melhor aparelho, o salto. Ela treinou o Cheng, um dos saltos que lhe deu o ouro em Tóquio, e o DTY (double twisting Yurchenko), colocando-a como favorita para defender o título. Por fim, Rebeca foi às barras assimétricas, sem cometer erros.

